Menczer Tamás korrupció Ukrajna Brüsszel Magyarország Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Eddig tartott Magyarország türelme: olyan választ kapott Von der Leyen, amiben nem lesz köszönet

2025. november 19. 20:07

Egyértelmű üzenet érkezett Brüsszelbe.

2025. november 19. 20:07
null

Mára egyértelmű, hogy a Brüsszel által Ukrajnába küldött pénz egy részét ellövik, másik részét pedig az ukrán háborús maffia ellopja – mondta Menczer Tamás szerdán, a kormánypártok országjárásának kisbéri állomásán, mindenkit arra biztatva, hogy a békét támogatva írja alá a nemzeti konzultáció aláírásgyűjtő ívét.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: azzal gyanúsítják az ukrán háborús maffia szereplőit, hogy 100 millió dollárt loptak el, ami több mint 30 milliárd forint.

Menczer Tamás kiemelte: fontos azt is tudni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek és további jelentős összegeket kér. Brüsszel az eddigi 180 milliárd eurón túl további 135 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni.

„A magyar kormány álláspontja világos. Mi nem akarunk háborút, mi békét akarunk és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét a háborúba küldjék” – szögezte le a politikus.

Arra kérte a fórum résztvevőit, hogy vegyenek részt háborúellenes aláírásgyűjtésen és erősítsék meg Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy Brüsszelben a magyar érdek védelmében el tudja mondani: „a magyarok tömegesen itt állnak mögöttem,

békét akarnak és azt akarják, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál maradjon és ne Ukrajnába kerüljön”

fogalmazott Menczer Tamás.

(MTI)

Nyitókép: Thilo Schmuelgen / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lyon-v-2
2025. november 20. 09:50
Olyat kell nekik adni ami a lóból kiáll...
Válasz erre
2
0
alenka
2025. november 19. 21:24
Fonnyadt, szikkadt Uršulkának: 1. Ukiiiikiiikriiiijniii nem nyerhet katonailag, 2. A front összeomlik, 3. Egyre több, súlyos belső korrupciós botrány tör ki, 4. A mozgósítás/ emberrablás kudarcot vall, 5. Katasztrófális a lőszerhiány, kevés az ennivaló, 6. Az orvosi ellátás szinte nulla, 7. Dermesztő hideg van, 8. A drogos stöpszli naci kobold naponta ellentmondásba keveredik önmagával, 9. Hamarosan bukik lopás és droghasználat miatt.....mindez annak a biztos jele, hogy a náci geci rezsim a végső szakaszába lépett!...10. PUTIN ELŐRE!
Válasz erre
10
0
jetilovag
2025. november 19. 21:13
a vén szipirtyó zursula ráncos banya zéró fillért kap a magyaroktól...a Főni egy lukas forintot se ad nekik......fizessék fukrajnát ha akarják!.....fukrajna kaputt......kadirov megfente a zsebkését.....zseli ...nyekk.....a medve ...nem játék!
Válasz erre
9
0
komloisracok
•••
2025. november 19. 20:50 Szerkesztve
MI IS ÁLLÍTSUNK 27 JOGÁLLAMISÁGI MÉRFÖLDKÖVET AZ EU-nak
Válasz erre
15
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!