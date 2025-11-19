Megremegtek a falak Brüsszelben: sorra háborodnak fel a politikusok Ursula von der Leyen legújabb húzása miatt

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további pénzügyi támogatást kért Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől Ukrajna számára, miközben Kijevben súlyos korrupciós botrányok rázták meg a vezetést – emlékeztetett a The European Conservative.

Orbán Viktor élesen bírálta a Bizottságot, szerinte felelőtlenség újabb forrásokat küldeni valódi ellenőrzés nélkül. Orbán Balázs politikai igazgató szerint csak Brüsszel és Ursula von der Leyen nem háborodott fel a botrányon.