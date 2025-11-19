Csúnyán elszámolták magukat Brüsszelben: lezárult egy korszak, már nem tudnak keresztbe tenni Magyarországnak
Új módszerekre lesz szüksége Daniel Freundnak.
Orbán Viktor érvelésével teljesen egyetértett egy holland EP-képviselő is.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további pénzügyi támogatást kért Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől Ukrajna számára, miközben Kijevben súlyos korrupciós botrányok rázták meg a vezetést – emlékeztetett a The European Conservative.
Orbán Viktor élesen bírálta a Bizottságot, szerinte felelőtlenség újabb forrásokat küldeni valódi ellenőrzés nélkül. Orbán Balázs politikai igazgató szerint csak Brüsszel és Ursula von der Leyen nem háborodott fel a botrányon.
Rob Roos holland politikus szintén támogatta Orbánt, utalva arra, hogy a korrupció közepette továbbra is fiatal férfiak halnak meg a fronton.
A cikk kritikus hangvételben mutatja be Brüsszel hozzáállását az ügyhöz.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP
