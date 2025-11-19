Ft
11. 21.
péntek
Brüsszel Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború botrány Hollandia Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Megremegtek a falak Brüsszelben: sorra háborodnak fel a politikusok Ursula von der Leyen legújabb húzása miatt

2025. november 19. 17:29

Orbán Viktor érvelésével teljesen egyetértett egy holland EP-képviselő is.

2025. november 19. 17:29
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további pénzügyi támogatást kért Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől Ukrajna számára, miközben Kijevben súlyos korrupciós botrányok rázták meg a vezetést – emlékeztetett a The European Conservative.

Orbán Viktor élesen bírálta a Bizottságot, szerinte felelőtlenség újabb forrásokat küldeni valódi ellenőrzés nélkül. Orbán Balázs politikai igazgató szerint csak Brüsszel és Ursula von der Leyen nem háborodott fel a botrányon.

Rob Roos holland politikus szintén támogatta Orbánt, utalva arra, hogy a korrupció közepette továbbra is fiatal férfiak halnak meg a fronton.

A cikk kritikus hangvételben mutatja be Brüsszel hozzáállását az ügyhöz.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE  / AFP

vakiki
2025. november 20. 15:41
Ha már megremegtek a falak,az lenne a legjobb,ha le is omolnának. Rá ursulára,kajlára,kosra meg a többi baromra.
Sün Balázs
2025. november 20. 15:34
Nagyon fontosnak tartanám azt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr az Ursulának írandó válasza előtt levélben megkeresné és megkérdezné az összes magyar EP képviselőt, hogy ők személy szerint, valamint az EP pártcsaládjuk mit szólnak ehhez a megkereséshez. Mit szólnak ahhoz , hogy az Európai Bizottság az EU állampolgárok helyett Ukrajnára akarja költeni a pénzüket? A válaszban a képviselőknek nyíltan színt kell vallaniuk.
Vladiszláb
2025. november 20. 07:23 Szerkesztve
Amíg nincs minden náci maffiózónak arany budija, addig támogatni kell őket!
abakonyi74
2025. november 20. 05:40
Érdemes volna egy vizsgálat Ursulánál is, vajon mennyi pénzt osztanak vissza részére, hogy ennyire támogatja Ukrajnát.
