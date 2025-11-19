Minden korábbinál nagyobb érdeklődés övezte a Mandiner múlt heti klubestjét, amelynek vendége Lázár János volt. Az építési és közlekedési miniszter, akivel Kacsoh Dániel, lapunk online kiadásának főszerkesztő-helyettese beszélgetett, kijelentette: egy centit sem vagyunk hajlandók feladni a magyar érdekből, ez fogja össze abroncsként a Fideszt is. A tárcavezető egyre biztosabb abban, hogy a Tisza a totális káosz felé vezetné az országot, s arra is felhívta a figyelmet, hogy Bokros Lajos óta tudjuk: ha egy párt reformokat emleget, az egyet jelent azzal, hogy „reszkessetek, magyarok!”. Lázár János a beszélgetést követően rendhagyó Lázár-infót tartott a közönségnek.

Nyitókép: Földházi Árpád