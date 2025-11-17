Súlyos veszélynek van kitéve Magyarország: Szijjártó Péter elmondta, hogyan kerülhető el a katasztrófa

Brüsszel a markába tartja Magyar Pétert, ennek megfelelően az a Tisza Párt küldetése, hogy felszámolja Magyarország ellenállását az ukrajnai háborúval és az illegális migrációval szemben is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető az Igazság órája című online műsorban kifejtette, hogy

súlyos veszélyek leselkednek hazánkra, és a kormány részéről napi küzdelmet igényel az ukrajnai háború és az illegális migráció távol tartása.

„Az a tény, hogy Magyarországot nem tudják belerángatni a háborúba, nem magától értetődő, az nem természetes, az nem áll elő anélkül, hogy ne tennénk érte, ahogy az sem természetes, hogy nincsenek illegális migránsok Magyarországon. Mert ha Brüsszel akarata érvényesülne, akkor illegális migránsok tízezrei grasszálnának Magyarországon, de mi nap mint nap küzdünk azért a politikában, a határőreink meg a déli határon, hogy ne is jöhessenek be illegális migránsok” – figyelmeztetett.