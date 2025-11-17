Meghökkentő módszerek: olyan technikával csempészett drogot Magyarországra a két férfi, hogy azt nehéz elhinni

Elindult a lavina: kézre kerítették azokat a drogdílereket, akik kokaint szállítottak egy ismert hazai zenésznek
A fesztiválokra vitték a kábítószert.
Kiterjedt terjesztői láncra csaptak le a nyomozók.
Két budapesti férfit fogott el a rendőrség, akik egy mosószeres flakonba rejtve próbáltak amfetamint csempészni Hollandiából Magyarországra – közölte hétfőn a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a nyomozók akkor csaptak le rájuk, amikor hazafelé tartva megálltak az M1-es autópálya Hansági pihenőjénél.
Az autóban megtalálták a 4,5 literes mosószeres flakont, amelyben amfetamin volt.
Előzetes becslések szerint a talált mennyiség akár több mint 10 kilogramm kábítószer előállítására is alkalmas lehetett volna.
A rendőrök a drogon kívül 620 ezer forintot, 1600 eurót, mobiltelefonokat és a bűnözők autóját is lefoglalták. A két férfi ellen kábítószer-terjesztés miatt indult eljárás.
A nyomozók a terjesztői lánc további szereplőit is elfogták: egy budapesti férfit, annak élettársát, valamint a férfi egyik vásárlóját.
Náluk összesen majdnem két kilogramm marihuánát és több mint 600 gramm egyéb kábítószert találtak. Emellett több mint 4,6 millió forint készpénzt, 100 eurót. A budapesti férfi és élettársa kábítószer-kereskedelem, míg a vásárló kábítószer birtoklása miatt lett gyanúsított.
Egy budapesti áruház parkolójában a rendőrök a hálózat köztes terjesztőjét is elfogták. A nő vette át a Hollandiából érkező drogot a két férfitől, majd ő továbbította azt a budapesti párnak. Elfogásakor az autójából 52 gramm zöld, kábítószergyanús növényi anyag került elő, a lakásán tartott kutatás során pedig további növényi törmeléket, 407 ezer forintot és több mobiltelefont találtak. A nő ellen kábítószer-kereskedelem, a vevője ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.
