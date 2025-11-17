Meghökkentő módszerek: olyan technikával csempészett drogot Magyarországra a két férfi, hogy azt nehéz elhinni

Két budapesti férfit fogott el a rendőrség, akik egy mosószeres flakonba rejtve próbáltak amfetamint csempészni Hollandiából Magyarországra – közölte hétfőn a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a nyomozók akkor csaptak le rájuk, amikor hazafelé tartva megálltak az M1-es autópálya Hansági pihenőjénél.

Az autóban megtalálták a 4,5 literes mosószeres flakont, amelyben amfetamin volt.

Előzetes becslések szerint a talált mennyiség akár több mint 10 kilogramm kábítószer előállítására is alkalmas lehetett volna.

A rendőrök a drogon kívül 620 ezer forintot, 1600 eurót, mobiltelefonokat és a bűnözők autóját is lefoglalták. A két férfi ellen kábítószer-terjesztés miatt indult eljárás.