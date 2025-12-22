Egzisztenciális üresség és szerhasználat: miért nem válasz a drog a jelentés-hiányra

„A drog- és alkoholfogyasztásról szóló közbeszéd gyakran két véglet között ingadozik: a morális pánik és a relativizáló normalizálás között. Ritkábban kerül szóba az a kérdés, hogy miért válik egyáltalán vonzóvá a szerhasználat, különösen fiatalok és fiatal felnőttek körében. A pszichológiai és szociálpszichológiai kutatások egyre következetesebben mutatnak rá arra, hogy a szerhasználat nem csupán deviancia vagy élvezetkeresés, hanem gyakran válasz egy mélyebb egzisztenciális hiányállapotra. A kortárs addiktológiai szakirodalom is hangsúlyozza, hogy a szerhasználat sok esetben nem elsődleges cél, hanem egy belső hiányállapot »kezelésének« kísérlete, amely izolációval, kapcsolati elszakadással és identitásbeli bizonytalansággal jár együtt. A jelentés, életcél és belső orientáció hiánya olyan mentális környezetet teremt, amelyben a drogok rövid távú »megoldásként« jelenhetnek meg. Ez az elemzés egy kétrészes sorozat első része, amely azt vizsgálja, milyen összefüggést mutat a jelentésnélküliség és a szerhasználat a tudományos kutatások alapján. A második részben arra keressük majd a választ, milyen valódi alternatívák léteznek erre az egzisztenciális hiányra.

A Viktor Frankl nevével népszerűvé vált egzisztenciális pszichológia egyik klasszikus felismerése, hogy az ember nem pusztán örömre vagy a fájdalom elkerülésére törekszik, hanem jelentésadásra is. Amikor ez a jelentésélmény tartósan hiányzik, úgynevezett egzisztenciális üresség alakulhat ki. A kutatások szerint ez az állapot nem csupán rossz közérzetet jelent, hanem konkrét kockázati tényező is bizonyos viselkedésformák – köztük a szerhasználat – szempontjából. A klinikai tapasztalatokra építő addiktológiai megközelítések ezt az állapotot gyakran »elszakadásként« írják le: elszakadás az önmagunkkal való kapcsolattól, az érzelmektől és más emberektől, amely állapotban a szerhasználat átmeneti kapcsolatpótlékként működik. A jelentés nélküli élet nem feltétlenül drámai krízis, gyakran inkább csendes apátia, belső üresség és motiváció-vesztés formájában jelenik meg. Ebben az állapotban a rövid távú intenzív élmények – például pszichoaktív szerek hatásai – különösen vonzóvá válhatnak. Nem azért, mert »jók«, hanem mert valamit végre érezni lehet általuk. Ez a felismerés átvezet ahhoz a kérdéshez, hogy milyen mechanizmuson keresztül válik a jelentéshiány konkrét szerhasználati kockázattá.