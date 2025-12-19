Ft
12. 19.
péntek
T. Danny rendőrség gyanúsított rapper kábítószer

Gyanúsítottként hallgatták ki a drogbotrányba keveredett népszerű magyar rappert

2025. december 19. 21:02

T. Danny nem hajlandó vallomást tenni.

2025. december 19. 21:02
null

A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a drogbotrányba keveredett rappert, T. Danny-t, aki megtagadta a vallomástételt, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, november elején szivárgott ki, hogy a rendőrség kábítószer-ügyben gyanúsítja az előadót. Később a is kiderült, hogy a rendőrök szeptember 27-én reggel igazoltatták a rappert a XII. kerületben. Az elvégzett kábítószer-gyorsteszt kokainhasználatot mutatott ki, továbbá az intézkedés idején alkoholos befolyásoltság alatt állt. A férfi járművét átvizsgálva kis mennyiségű, kábítószer gyanúját keltő növényi anyagot, valamint egy üvegpipát találtak, majd lefoglaltak.

Nyitókép: Facebook

mivivi
2025. december 19. 21:34
Nem lepne meg ha kiderülne, hogy T Dannynek köze van ehez a tiszapetihez.
Sróf
2025. december 19. 21:34
Ugyanúgy, mint Majak, nyilván ő is épp csak koccintott egy nehéz év után, csak ő az elfogyasztott alkohol mellett nem csíkokkal, hanem pipával.
SzaboGeza
2025. december 19. 21:20
Nem kell szerénykedni!!! Azt szeretném, hogy a sitten az elvonási tünetek már ne kínozzák!!!:)
NeMá
2025. december 19. 21:13
Drogosokkat lesittelnék a Tiszából, gyalog átlehetne menni :)
