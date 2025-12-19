Gyanúsítottként hallgatták ki a drogbotrányba keveredett népszerű magyar rappert

A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a drogbotrányba keveredett rappert, T. Danny-t, aki megtagadta a vallomástételt, és panasszal élt a gyanúsítás ellen.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, november elején szivárgott ki, hogy a rendőrség kábítószer-ügyben gyanúsítja az előadót. Később a is kiderült, hogy a rendőrök szeptember 27-én reggel igazoltatták a rappert a XII. kerületben. Az elvégzett kábítószer-gyorsteszt kokainhasználatot mutatott ki, továbbá az intézkedés idején alkoholos befolyásoltság alatt állt. A férfi járművét átvizsgálva kis mennyiségű, kábítószer gyanúját keltő növényi anyagot, valamint egy üvegpipát találtak, majd lefoglaltak.