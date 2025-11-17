Az ukrajnai korrupciós botrány megingatta Brüsszel támogatását Kijev iránt, és erősítette Orbán Viktor magyar miniszterelnök álláspontját, aki szerint az „ukrán illúzió darabokra hullik”, a brüsszeli elit pedig felelőtlenül önti az európai adófizetők pénzét egy háborús maffia kezébe – írja a La Verita.

A cikk kiemeli, hogy Orbán mellett Robert Fico (szlovák kormányfő) és Andrej Babis (megválasztott cseh kormányfő) is szkeptikusak Ukrajna további finanszírozásával kapcsolatban.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök igyekszik feloldani a belga vétót az orosz vagyonok felhasználása ügyében, miközben Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát katonailag és politikailag.

Az EU-n belüli megosztottság nő, miközben a közvélemény egyre kevésbé fogadja el az újabb segélyeket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára

– mutatott rá az olasz lap.