Fordult a kocka Brüsszelben: Orbán véleménye hódít egész Európában – kezdhet rettegni Von der Leyen és Kaja Kallas

Futótűzként söpört végig a világsajtóban, mik történnek Ukrajnában: a brit lapnak erről is Orbán Viktor jutott eszébe
Újra nagyot ment a The Guardian.
„Darabokra hullik az ukrán illúzió” – állapította meg a magyar miniszterelnök.
Az ukrajnai korrupciós botrány megingatta Brüsszel támogatását Kijev iránt, és erősítette Orbán Viktor magyar miniszterelnök álláspontját, aki szerint az „ukrán illúzió darabokra hullik”, a brüsszeli elit pedig felelőtlenül önti az európai adófizetők pénzét egy háborús maffia kezébe – írja a La Verita.
A cikk kiemeli, hogy Orbán mellett Robert Fico (szlovák kormányfő) és Andrej Babis (megválasztott cseh kormányfő) is szkeptikusak Ukrajna további finanszírozásával kapcsolatban.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök igyekszik feloldani a belga vétót az orosz vagyonok felhasználása ügyében, miközben Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát katonailag és politikailag.
Az EU-n belüli megosztottság nő, miközben a közvélemény egyre kevésbé fogadja el az újabb segélyeket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára
– mutatott rá az olasz lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
