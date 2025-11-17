Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Robert Fico Magyarország Andrej Babis Ukrajna Kijev Ursula von der Leyen Orbán Viktor Kaja Kallas Európai Unió

Fordult a kocka Brüsszelben: Orbán véleménye hódít egész Európában – kezdhet rettegni Von der Leyen és Kaja Kallas

2025. november 17. 12:11

„Darabokra hullik az ukrán illúzió” – állapította meg a magyar miniszterelnök.

2025. november 17. 12:11
null

Az ukrajnai korrupciós botrány megingatta Brüsszel támogatását Kijev iránt, és erősítette Orbán Viktor magyar miniszterelnök álláspontját, aki szerint az „ukrán illúzió darabokra hullik”, a brüsszeli elit pedig felelőtlenül önti az európai adófizetők pénzét egy háborús maffia kezébe – írja a La Verita.

A cikk kiemeli, hogy Orbán mellett Robert Fico (szlovák kormányfő) és Andrej Babis (megválasztott cseh kormányfő) is szkeptikusak Ukrajna további finanszírozásával kapcsolatban.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök igyekszik feloldani a belga vétót az orosz vagyonok felhasználása ügyében, miközben Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát katonailag és politikailag.

Az EU-n belüli megosztottság nő, miközben a közvélemény egyre kevésbé fogadja el az újabb segélyeket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára

mutatott rá az olasz lap.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

Összesen 18 komment

