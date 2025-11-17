Futótűzként söpört végig a világsajtóban, mik történnek Ukrajnában: a brit lapnak erről is Orbán Viktor jutott eszébe

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök átfogó reformokat jelentett be az energiaszektorban, miután korrupciós botrány robbant ki az állami Energoatom vállalatnál – írja a The Guardian.

Az ügyben több magas rangú tisztviselőt menesztettek, köztük igazságügyi és energiaügyi minisztereket is.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a vizsgálatot arra használja fel, hogy Ukrajna EU-csatlakozását akadályozza,

szerinte a botrányt követően „háborús maffiahálózatot” tártak fel Zelenszkij környezetében. A cikk szerint Ukrajnának gyorsan kell kezelnie a korrupciót ahhoz, hogy előrelépjen az uniós tagság irányába; európai vezetők támogatásukat hangsúlyozták, de további lépéseket várnak Kijevtől.