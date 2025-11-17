Megfenyegette Magyarországot Zelenszkij: olyan választ kapott, amit soha nem fog elfelejteni (VIDEÓ)
„Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért” – jelentette ki Menczer Tamás.
Újra nagyot ment a The Guardian.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök átfogó reformokat jelentett be az energiaszektorban, miután korrupciós botrány robbant ki az állami Energoatom vállalatnál – írja a The Guardian.
Az ügyben több magas rangú tisztviselőt menesztettek, köztük igazságügyi és energiaügyi minisztereket is.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a vizsgálatot arra használja fel, hogy Ukrajna EU-csatlakozását akadályozza,
szerinte a botrányt követően „háborús maffiahálózatot” tártak fel Zelenszkij környezetében. A cikk szerint Ukrajnának gyorsan kell kezelnie a korrupciót ahhoz, hogy előrelépjen az uniós tagság irányába; európai vezetők támogatásukat hangsúlyozták, de további lépéseket várnak Kijevtől.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Ukrajnának a győzelem megszerzésére – a nyugati remények és saját ígéretei ellenére – sincs reális esélye.
Pokrovszkra összpontosít Ukrajna, ezt használja ki Oroszország.
A szankciómentesség időkorlát nélküli, a többi csupán technikai kérdés, vagyis játék a szavakkal.