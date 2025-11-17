Ft
11. 17.
hétfő
háború korrupció Háború Ukrajnában Ukrajna Magyarország orosz-ukrán háború The Guardian Orbán Viktor

Futótűzként söpört végig a világsajtóban, mik történnek Ukrajnában: a brit lapnak erről is Orbán Viktor jutott eszébe

2025. november 17. 11:35

Újra nagyot ment a The Guardian.

2025. november 17. 11:35
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök átfogó reformokat jelentett be az energiaszektorban, miután korrupciós botrány robbant ki az állami Energoatom vállalatnál – írja a The Guardian.

Az ügyben több magas rangú tisztviselőt menesztettek, köztük igazságügyi és energiaügyi minisztereket is.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a vizsgálatot arra használja fel, hogy Ukrajna EU-csatlakozását akadályozza,

szerinte a botrányt követően „háborús maffiahálózatot” tártak fel Zelenszkij környezetében. A cikk szerint Ukrajnának gyorsan kell kezelnie a korrupciót ahhoz, hogy előrelépjen az uniós tagság irányába; európai vezetők támogatásukat hangsúlyozták, de további lépéseket várnak Kijevtől.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A háborúk folytatódnak?

Ukrajnának a győzelem megszerzésére – a nyugati remények és saját ígéretei ellenére – sincs reális esélye.

4 órája

Összesen 9 komment

Sorrend:
tapir32
2025. november 17. 11:55
A magyar nép szavazott. Ukrajna nem való az EU-ba. Az EU-ban is egyre többen ellenzik Ukrajna EU tagságát. Az EU népességének 41%-a ellenzi. Az EU népesség 51%-a csak akkor támogatja Ukrajna felvételét, ha nem áll háborúban és minden feltételnek megfelelt.
Válasz erre
1
0
GrumpyGerald
•••
2025. november 17. 11:54 Szerkesztve
"A cikk szerint Ukrajnának gyorsan kell kezelnie a korrupciót ahhoz, hogy előrelépjen az uniós tagság irányába" Naggyon drukkol a brit lap Ukrajna tagságának meg az EU-nak, miközben ők maguk már régen nagy dérrel-dúrral leléptek a süllyedő hajóról. :) Priceless!
Válasz erre
1
0
nemecsek-3
2025. november 17. 11:54
De hát Zselé már régen kijelentette, hogy náluk nincs korrupció, náluk mentesebb, stabilabb demokratikusabb tagja nincs is az uniónak
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 17. 11:51
Magyarország szavazott, Ukrajna nem való az EU-ba! (95%) Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk. Amíg nincs tartós béke Ukrajnában, addig Ukrajna semminemű EU csatlakozása szóba sem kerülhet. Tessék tűzszünetet és békét kötni! Orbán nagyvonalú volt amikor társult tagságot ajánlott, ha tartósan béke lesz Ukrajnában. Ez a legjobb ajánlat amit Ukrajna kaphat.
Válasz erre
1
0
