11. 10.
Menczer Tamás Magyarország fenyegetés Ukrajna Donald Trump Fidesz Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Megfenyegette Magyarországot Zelenszkij: olyan választ kapott, amit soha nem fog elfelejteni (VIDEÓ)

2025. november 10. 15:49

„Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért” – jelentette ki Menczer Tamás.

2025. november 10. 15:49
null

Zelenszkij Magyarországot fenyegeti – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfői Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás egy videót is közzétett, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondja: „Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon”.

A kommunikációs igazgató szerint ez azt jelenti, hogy „Brüsszel és Zelenszkij szét akarják verni a Trump-Orbán megállapodást”.

„Orbán Viktor elérte Washingtonban, hogy az energiaárak továbbra is Magyarországon legyenek a legalacsonyabbak egész Európában. Ez nem tetszik Brüsszelnek és nem tetszik Zelenszkijnek. Szét akarják verni, le akarják rombolni a megállapodást” – írta a politikus.

Ha sikerül, jön az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár – tette hozzá. Menczer Tamás szerint fel kell készülni arra, hogy a Trump-Orbán megállapodás után a brüsszeli és az ukrán támadások brutálisak és folyamatosak lesznek. „Ezt bizonyítja Zelenszkij azonnali fenyegetése is” – hangsúlyozta.

Akárhogy próbálkoznak, számunkra Magyarország az első,

 és minden erőnkkel védeni fogjuk a Trump-Orbán megállapodás eredményeit, a rezsicsökkentést és Európa legalacsonyabb energiaárait. Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért” – fogalmazott Menczer Tamás.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

 

Héja
2025. november 10. 16:36
Zelenszkij pofája tágasabb, mint a nagykapu. Csakhogy ilyenkor a pofát, nem a nagykaput bontják le.
Halder_1899
2025. november 10. 16:35
"olyan választ kapott, amit soha nem fog elfelejteni" Ebben mi volt kemény ?? ki kéne osztani az ukrán zsidót, de sajnos elmaradt.
csulak
2025. november 10. 16:34
Igazi korrupt gazficko ez a Zsele
Dixtroy
2025. november 10. 16:25
Fú baszd meg, olyan választ kapott, hogyha egyszer valahonnan megtudja mégtöbb meth folt jön ki a pofáján.
