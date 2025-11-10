Megfenyegette Magyarországot Zelenszkij: olyan választ kapott, amit soha nem fog elfelejteni (VIDEÓ)

Zelenszkij Magyarországot fenyegeti – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfői Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás egy videót is közzétett, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondja: „Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon”.

A kommunikációs igazgató szerint ez azt jelenti, hogy „Brüsszel és Zelenszkij szét akarják verni a Trump-Orbán megállapodást”.

„Orbán Viktor elérte Washingtonban, hogy az energiaárak továbbra is Magyarországon legyenek a legalacsonyabbak egész Európában. Ez nem tetszik Brüsszelnek és nem tetszik Zelenszkijnek. Szét akarják verni, le akarják rombolni a megállapodást” – írta a politikus.

Ha sikerül, jön az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsiár – tette hozzá. Menczer Tamás szerint fel kell készülni arra, hogy a Trump-Orbán megállapodás után a brüsszeli és az ukrán támadások brutálisak és folyamatosak lesznek. „Ezt bizonyítja Zelenszkij azonnali fenyegetése is” – hangsúlyozta.