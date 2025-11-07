Teljesen megőrült Zelenszkij: őt már sem Orbán, sem Trump döntése nem érdekli

Pattanásig feszült a hangulat: Orbán kőkeményen helyretette Zelenszkijt
Alaptalanul vádaskodott az ukrán elnök.
„Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem fogja tudni megállítani Ukrajna uniós csatlakozását” – szögezte le az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken értékelte Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalását. „Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem fogja tudni megállítani Ukrajna uniós csatlakozását, és a folyamat blokkolására tett kísérletei csak a moszkvai retorika átvételét mutatják” – fogalmazott az ukrán elnök közvetlenül a washingtoni tárgyalás előtt az Ukrinform tudósítása szerint.
Zelenszkij újra hangot adott annak a véleményének, hogy természetesen támogatja a tűzszünetet és a békét,
ugyanakkor „ha az ilyen találkozókra kizárólag Orbán »választási kampányához« van szükség, és nem sikerül ott eredményt felmutatni, akkor azt nem tudjuk támogatni”.
Az ukrán elnök kitért a tárgyalás másik fontos témájára, Magyarország energiaellátására. „Orbán keresni fogja a módját, hogy különleges bánásmódot biztosítson magának. De mi nem fogjuk támogatni az ilyen különleges bánásmódot.. Nem engedhetjük meg, hogy az oroszok profitáljanak az energiaexportból.
Még mindig találhatunk módot arra, hogy az orosz olaj eltűnjön Európából.
És nagyon jó hír, hogy az Egyesült Államok is érdeklődik ez iránt” – hangsúlyozta Zelenszkij, aki egyébként szinte minden országtól, így Magyarországtól is rengeteg segítséget kap.
Zelenszkij leszögezte, hogy Ukrajnának semmi baja sincs Magyarországgal vagy a magyar néppel, de nem maradhat csendben, amikor „egy szomszédos ország vezetése segíti az orosz propaganda terjesztését”.
