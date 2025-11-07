Ft
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Magyarország uniós tagság NATO Kijev Budapest nemzeti konzultáció Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Pattanásig feszült a hangulat: Orbán kőkeményen helyretette Zelenszkijt

2025. november 07. 15:10

Alaptalanul vádaskodott az ukrán elnök.

2025. november 07. 15:10
Orbán Viktor miniszterelnök határozottan elutasította Ukrajna EU-csatlakozását, hangsúlyozva, hogy az „a háborút Európába hozná” és elvinné a magyarok pénzét – hívta fel rá a figyelmet a Die Weltwoche.

Válaszul Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbánt azzal vádolta, hogy blokádjával gyakorlatilag Vlagyimir Putyint támogatja, és kijelentette: nem lát okot engedményekre Magyarország felé.

Orbán visszautasította ezt, kiemelve, hogy Magyarország biztonságát saját védelmi képességei és a NATO garantálják, Ukrajna pedig nem védi hazánkat.

Ugyanakkor jelezte: Magyarország 200 millió euró értékben nyújtott segítséget Ukrajnának és folyamatosak az energiaexportok is. Orbán stratégiai partnerséget javasol EU-tagság helyett. A lap végül felhívta a figyelmet a friss nemzeti konzultációra is, amely szerint a magyar lakosság 95 százaléka ellenzi Ukrajna csatlakozását.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

kobi40
2025. november 07. 16:23
Zelenszkij őrjöng, hogy Orbán milyen fogadtatást kapott. Neki meg Trump leordította a fejét. 😁
llnnhegyi
2025. november 07. 15:58
Szépen, komótosan hasít a NER! A libbcsikommcsi hatalomátvétel messze ködvilágba veszett.
llnnhegyi
2025. november 07. 15:56
Ukrajna vesztett. Jelenleg ellenség inkább.
Horst_Tappert
2025. november 07. 15:56
"mr-woof-2 2025. november 07. 15:18 A nyugdíjak 65 százalékkal lennének magasabbak most, ha a Fidesz nem vezeti ki a svájci indexálás módszerét." A minap azon hisztiztél, hogy miből lesz pénz a 14. havi nyugdíjra. Akkor most nem zavar, hogy erre a 6%-ra sem lenne pénz? Bazdmeg, ti ballib pedotiszások tényleg mind értelmi fogyatékosok vagytok?
