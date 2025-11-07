Pattanásig feszült a hangulat: Orbán kőkeményen helyretette Zelenszkijt

Orbán Viktor miniszterelnök határozottan elutasította Ukrajna EU-csatlakozását, hangsúlyozva, hogy az „a háborút Európába hozná” és elvinné a magyarok pénzét – hívta fel rá a figyelmet a Die Weltwoche.

Válaszul Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbánt azzal vádolta, hogy blokádjával gyakorlatilag Vlagyimir Putyint támogatja, és kijelentette: nem lát okot engedményekre Magyarország felé.

Orbán visszautasította ezt, kiemelve, hogy Magyarország biztonságát saját védelmi képességei és a NATO garantálják, Ukrajna pedig nem védi hazánkat.

Ugyanakkor jelezte: Magyarország 200 millió euró értékben nyújtott segítséget Ukrajnának és folyamatosak az energiaexportok is. Orbán stratégiai partnerséget javasol EU-tagság helyett. A lap végül felhívta a figyelmet a friss nemzeti konzultációra is, amely szerint a magyar lakosság 95 százaléka ellenzi Ukrajna csatlakozását.