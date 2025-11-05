Ft
csatlakozás korrupció Ukrajna Brüsszel Magyarország Magyar Péter Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor EU Európai Unió

„Ehhez Orbánnak nincs joga!” – teljesen kifakadt Zelenszkij, mindent egy lapra tett fel

2025. november 05. 11:52

Nagyon várják már Ukrajnában a magyar országgyűlési választást.

2025. november 05. 11:52
null

Az Európai Bizottság értékelése szerint Ukrajna jelentős elkötelezettséget mutat az EU-csatlakozás iránt, de további előrelépés szükséges a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem és a civil társadalom védelme terén – írja az Unian.

A dokumentum kiemeli, hogy az utóbbi időben nőtt a nyomás az ukrán antikorrupciós szervekre, amit Brüsszel aggodalommal figyel. Bár szinte minden uniós tagállam támogatja Ukrajna csatlakozási törekvéseit, rövid távon nem várható tagság. Több akadály is nehezíti a folyamatot – köztük Magyarország álláspontja is említésre kerül.

Magyarország szerepe

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozza: Ukrajna útja az EU-ba visszafordíthatatlan,

míg Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek szerinte nincs joga blokkolni ezt a folyamatot.

A cikk említést tesz arról, hogy az ukránok 2028 végéig szeretnének csatlakozni az Európai Unióhoz. A Mandiner kedden arra is felhívta a figyelmet, hogy nem véletlenül várják az ukránok a 2026-os választást Magyarországon, mert ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök, ő teljes mellszélességgel kiállna Ukrajna uniós csatlakozása mellett, és elképzelhető, hogy onnantól nem lenne olyan tagország, amelyik megvétózná az ország a csatlakozását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azt is leszögezte, hogy Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyar kisebbség 2015 óta elvett jogainak teljes visszaadásához. A magyar kormány továbbra is feltételként szabja Ukrajna számára a kisebbségi jogok helyreállítását. Amennyiben ez a helyzet nem rendeződik, szóba sem kerülhet az ország uniós csatlakozása. Az erről szóló 11 pontos követelést Kijevnek átadták.

 

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
