„Ehhez Orbánnak nincs joga!” – teljesen kifakadt Zelenszkij, mindent egy lapra tett fel

Az Európai Bizottság értékelése szerint Ukrajna jelentős elkötelezettséget mutat az EU-csatlakozás iránt, de további előrelépés szükséges a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem és a civil társadalom védelme terén – írja az Unian.

A dokumentum kiemeli, hogy az utóbbi időben nőtt a nyomás az ukrán antikorrupciós szervekre, amit Brüsszel aggodalommal figyel. Bár szinte minden uniós tagállam támogatja Ukrajna csatlakozási törekvéseit, rövid távon nem várható tagság. Több akadály is nehezíti a folyamatot – köztük Magyarország álláspontja is említésre kerül.

Magyarország szerepe

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozza: Ukrajna útja az EU-ba visszafordíthatatlan,

míg Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek szerinte nincs joga blokkolni ezt a folyamatot.