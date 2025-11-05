„Ehhez Orbánnak nincs joga!” – teljesen kifakadt Zelenszkij, mindent egy lapra tett fel

Kitűzték az időpontot: kiderült, mikor vehetik fel Ukrajnát az Európai Unióba
Volodimir Zelenszkij már alig várja a 2026-os választást.
Nagyon várják már Ukrajnában a magyar országgyűlési választást.
Az Európai Bizottság értékelése szerint Ukrajna jelentős elkötelezettséget mutat az EU-csatlakozás iránt, de további előrelépés szükséges a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem és a civil társadalom védelme terén – írja az Unian.
A dokumentum kiemeli, hogy az utóbbi időben nőtt a nyomás az ukrán antikorrupciós szervekre, amit Brüsszel aggodalommal figyel. Bár szinte minden uniós tagállam támogatja Ukrajna csatlakozási törekvéseit, rövid távon nem várható tagság. Több akadály is nehezíti a folyamatot – köztük Magyarország álláspontja is említésre kerül.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozza: Ukrajna útja az EU-ba visszafordíthatatlan,
míg Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek szerinte nincs joga blokkolni ezt a folyamatot.
A cikk említést tesz arról, hogy az ukránok 2028 végéig szeretnének csatlakozni az Európai Unióhoz. A Mandiner kedden arra is felhívta a figyelmet, hogy nem véletlenül várják az ukránok a 2026-os választást Magyarországon, mert ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök, ő teljes mellszélességgel kiállna Ukrajna uniós csatlakozása mellett, és elképzelhető, hogy onnantól nem lenne olyan tagország, amelyik megvétózná az ország a csatlakozását.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azt is leszögezte, hogy Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyar kisebbség 2015 óta elvett jogainak teljes visszaadásához. A magyar kormány továbbra is feltételként szabja Ukrajna számára a kisebbségi jogok helyreállítását. Amennyiben ez a helyzet nem rendeződik, szóba sem kerülhet az ország uniós csatlakozása. Az erről szóló 11 pontos követelést Kijevnek átadták.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP