Kitűzték az időpontot: kiderült, mikor vehetik fel Ukrajnát az Európai Unióba
Volodimir Zelenszkij már alig várja a 2026-os választást.
Mindenkit átvert az ukrán elnök Brüsszelben.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyar kisebbség 2015 óta elvett jogainak teljes visszaadásához, és nem enged az Európai Unió vezetőinek ezzel kapcsolatos nyomásának – mutatott rá a Novosti.
Szijjártó szerint Ukrajna Brüsszelben hamisan állítja, hogy már visszaadta ezeket a jogokat, miközben tényleges változás nem történt.
A magyar kormány továbbra is feltételként szabja Ukrajna számára a kisebbségi jogok helyreállítását. Amennyiben ez a helyzet nem rendeződik, szóba sem kerülhet az ország uniós csatlakozása. Az erről szóló 11 pontos követelést Kijevnek átadták, azonban a két ország közötti egyeztetések megszakadtak – írja a lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP