11. 04.
kedd
Zelenszkij asztalán landoltak a magyar követelések: csak egy módja van Ukrajna uniós csatlakozásának

2025. november 04. 14:02

Mindenkit átvert az ukrán elnök Brüsszelben.

2025. november 04. 14:02
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyar kisebbség 2015 óta elvett jogainak teljes visszaadásához, és nem enged az Európai Unió vezetőinek ezzel kapcsolatos nyomásának – mutatott rá a Novosti.

Szijjártó szerint Ukrajna Brüsszelben hamisan állítja, hogy már visszaadta ezeket a jogokat, miközben tényleges változás nem történt.

A magyar kormány továbbra is feltételként szabja Ukrajna számára a kisebbségi jogok helyreállítását. Amennyiben ez a helyzet nem rendeződik, szóba sem kerülhet az ország uniós csatlakozása. Az erről szóló 11 pontos követelést Kijevnek átadták, azonban a két ország közötti egyeztetések megszakadtak – írja a lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
eszesfejsze
2025. november 04. 15:42
Így az 56-os évforduló táján nem lehet nem arra gondolni, hogy mennyire hasonló szabadságharcot vívnak az ukránok mint mi magyarok annak idején Moszkva fojtogató ölelése ellen. A magyarok érzik ezt a párhuzamot és együttéreznek. A mi Zelenszkijüket kivégezték annak idején. Az övükének reméljük más sorsot jelölt ki a gondviselés. Tisztelet a hősöknek!
tapir32
2025. november 04. 15:40 Szerkesztve
Szavaztunk! Ukrajna nem kell az EU-ba. Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk. Amíg nincs tartós béke Ukrajnában addig, az EU csatlakozásuk szóba sem kerülhet.
bagira004
2025. november 04. 15:36
Kevés feltétel a kisebbség kérdése , ennél fontosabb a 10 millió magyar élete ,nehogy már 150 ezer kisebbségért a haza biztonságot oda adják . Miért nem említették a haza mezőgazdaságot az ukrán korrupciót magunkra húznánk . Ukrajnát az euba nem szabad beengedni.
Héja
2025. november 04. 15:33
Pokolba az ukrán vezetéssel. Nem csak a magyarok, saját népük miatt is. Szószegő hitvány banda.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!