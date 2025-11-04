Zelenszkij asztalán landoltak a magyar követelések: csak egy módja van Ukrajna uniós csatlakozásának

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyar kisebbség 2015 óta elvett jogainak teljes visszaadásához, és nem enged az Európai Unió vezetőinek ezzel kapcsolatos nyomásának – mutatott rá a Novosti.

Szijjártó szerint Ukrajna Brüsszelben hamisan állítja, hogy már visszaadta ezeket a jogokat, miközben tényleges változás nem történt.

A magyar kormány továbbra is feltételként szabja Ukrajna számára a kisebbségi jogok helyreállítását. Amennyiben ez a helyzet nem rendeződik, szóba sem kerülhet az ország uniós csatlakozása. Az erről szóló 11 pontos követelést Kijevnek átadták, azonban a két ország közötti egyeztetések megszakadtak – írja a lap.