„Lenyugodva nem is, de némileg higgadtabban a tegnapi sokkról.

1997-ben ott voltam Helsinkiben, amikor a válogatott “kiharcolta” a világbajnoki pótselejtezőt. A kiharcolás konkrétan azt jelentette, hogy egy szögletet követően az egyik finn védő rárúgta a labdát Moilanen

kapus hátára, onnét pedig az bepattant a hálóba. Az Eurosport állítólag egész éjjel a jelenetet játszotta, amit én nem láttam, mert a lelátói bőrig ázásból való szárítkozással és a belső fölmelegedéssel töltöttem. Pedig az igazi hidegzuhany csak ezután következett az Üllői úton, ahol szintén volt szerencsétlenségem jelen lenni a jugoszlávok elleni 1-7-kor.

Ilyen sors egész biztosan nem várt volna most a magyarokra, és vélhetően nem vár az írekre, de mindkét csapat messze áll attól, hogy egy esetleges vb-részvételnél ne csak epizódszereplő legyen. Tehát nem is az a lényeg, hogy a két ír meccs – fogalmazzunk így – meglehetősen furcsa játékvezetés mellett miként alakult, vagy hogy a portugálok ellen meglehetett-e volna az iksz, vagy hogy Dublinban miként alakul az eredmény, ha Ronaldót nem küldik le a 61. percben, hanem az, hogy a selejtezők egészében nem feltétlenül acélos Portugália 14-et rúgott azoknak az örményeknek, akiknek mi kínkeservvel hármat (az írek meg ki is kaptak egyszer).