Felkavaró felvételek: így ünnepelte Robbie Keane az írek budapesti győzelmét (VIDEÓ)
Dalra fakadt a Fradi edzője.
Lenyugodva nem is, de némileg higgadtabban a tegnapi sokkról
„Lenyugodva nem is, de némileg higgadtabban a tegnapi sokkról.
1997-ben ott voltam Helsinkiben, amikor a válogatott “kiharcolta” a világbajnoki pótselejtezőt. A kiharcolás konkrétan azt jelentette, hogy egy szögletet követően az egyik finn védő rárúgta a labdát Moilanen
kapus hátára, onnét pedig az bepattant a hálóba. Az Eurosport állítólag egész éjjel a jelenetet játszotta, amit én nem láttam, mert a lelátói bőrig ázásból való szárítkozással és a belső fölmelegedéssel töltöttem. Pedig az igazi hidegzuhany csak ezután következett az Üllői úton, ahol szintén volt szerencsétlenségem jelen lenni a jugoszlávok elleni 1-7-kor.
Ilyen sors egész biztosan nem várt volna most a magyarokra, és vélhetően nem vár az írekre, de mindkét csapat messze áll attól, hogy egy esetleges vb-részvételnél ne csak epizódszereplő legyen. Tehát nem is az a lényeg, hogy a két ír meccs – fogalmazzunk így – meglehetősen furcsa játékvezetés mellett miként alakult, vagy hogy a portugálok ellen meglehetett-e volna az iksz, vagy hogy Dublinban miként alakul az eredmény, ha Ronaldót nem küldik le a 61. percben, hanem az, hogy a selejtezők egészében nem feltétlenül acélos Portugália 14-et rúgott azoknak az örményeknek, akiknek mi kínkeservvel hármat (az írek meg ki is kaptak egyszer).
Ezt is ajánljuk a témában
Dalra fakadt a Fradi edzője.
Az elit környékén lévő vagy odaigyekvő csapatoknak két meccsből legalább egyszer (rossz nap mindig becsúszhat) magabiztosan tudnia kell érvényesítenie a tudáskülönbséget a nála egyértelműen gyengébbekkel szemben. Nekünk ehhez szükségünk lenne még néhány topligák középcsapataiban stabilan kezdő játékosra. Reméljük, hogy felnő pár ilyen, és Szoboszlai addig nem öregszik ki.”
Nyitókép: AFP
***