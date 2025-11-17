Ft
11. 17.
hétfő
A magyar és az ír csapat messze áll attól, hogy egy esetleges vb-részvételnél ne csak epizódszereplő legyen

2025. november 17. 11:56

Lenyugodva nem is, de némileg higgadtabban a tegnapi sokkról

2025. november 17. 11:56
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Lenyugodva nem is, de némileg higgadtabban a tegnapi sokkról.

1997-ben ott voltam Helsinkiben, amikor a válogatott “kiharcolta” a világbajnoki pótselejtezőt. A kiharcolás konkrétan azt jelentette, hogy egy szögletet követően az egyik finn védő rárúgta a labdát Moilanen
kapus hátára, onnét pedig az bepattant a hálóba. Az Eurosport állítólag egész éjjel a jelenetet játszotta, amit én nem láttam, mert a lelátói bőrig ázásból való szárítkozással és a belső fölmelegedéssel töltöttem. Pedig az igazi hidegzuhany csak ezután következett az Üllői úton, ahol szintén volt szerencsétlenségem jelen lenni a jugoszlávok elleni 1-7-kor.

Ilyen sors egész biztosan nem várt volna most a magyarokra, és vélhetően nem vár az írekre, de mindkét csapat messze áll attól, hogy egy esetleges vb-részvételnél ne csak epizódszereplő legyen. Tehát nem is az a lényeg, hogy a két ír meccs – fogalmazzunk így – meglehetősen furcsa játékvezetés mellett miként alakult, vagy hogy a portugálok ellen meglehetett-e volna az iksz, vagy hogy Dublinban miként alakul az eredmény, ha Ronaldót nem küldik le a 61. percben, hanem az, hogy a selejtezők egészében nem feltétlenül acélos Portugália 14-et rúgott azoknak az örményeknek, akiknek mi kínkeservvel hármat (az írek meg ki is kaptak egyszer).

Az elit környékén lévő vagy odaigyekvő csapatoknak két meccsből legalább egyszer (rossz nap mindig becsúszhat) magabiztosan tudnia kell érvényesítenie a tudáskülönbséget a nála egyértelműen gyengébbekkel szemben. Nekünk ehhez szükségünk lenne még néhány topligák középcsapataiban stabilan kezdő játékosra. Reméljük, hogy felnő pár ilyen, és Szoboszlai addig nem öregszik ki.”

Nyitókép: AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

bagoly-29
2025. november 17. 14:47
Na ezt a cikket vártam! Örvendtem volna, ha a mérkőzés fél perccel hamarabb befejeződik (nem is értem, hogy miért volt több mint 5 perc a hosszabbitás, bár a norvég sporinak voltak igen furcsa más döntései is! Mind a kárunkra4),de igaziból nem bánkódok rajta! Nem hiányzik már az én koromban hogy a pótselejtezőt is végig szenvedjem! S ha sikerülne is kitni a VB-re, az ottani várható kinlódást is! Rossi ide vagy oda, de az egy lehetetlen állapot, hogy a támadósor sorra elhjerdálja rossz passzokkal a legigéretesebb helyzeteket is, a védősor meg ha már mindenképpen beakarja tolni a buszt a 16-sra, ne legyen képes ki is bekkelni az ellen fél támadásait! Meglátásom szerint (játszottam is, biráskodtam is anno) a trchnikai hiányosságokban látom az okot! Anno az aranycsapat s kortársaik a focit a grundokon tanulták meg s leigazolva atechnikailag már szint kész játékosok voltrak s az edzésen ezt csak fenntartották s csiszolták! A mai "akadémistáknak" már gyerekként is mindent ....
Majdmegmondom
2025. november 17. 14:38
Én is azzal nyugtattam magam, hogy hányszor pattant eddig már a javunkra a labda az utolsó pillanatban. Most visszakaptuk. Jók voltunk, jobbak voltunk, de az írek háromból háromszor találtak a kapunkba, ezúttal nekünk nem jött össze...
gullwing
2025. november 17. 14:22
Hont ehhez sem igazán ért... A VB-re nehezebb Európából bejutni mint ott pontokat szerezni... Ha megnézné hogy Afrikából és Ázsiából milyen csapatok jutottak már eddig ki talán elgondolkodna a dolgon...
pollip
2025. november 17. 14:13
Ez a realitás.
