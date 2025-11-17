Nagy munkában a parlament – több mint egy tucat előterjesztésről tárgyalnak hétfőn

Kövér László egyhavi képviselői tiszteletdíj megvonásával büntette Szabó Tímeát
A házszabály tiltja az előre nem bejelentett szemléltető eszközök használatát.
Az Országgyűlés több mint egy tucat előterjesztést tárgyal hétfőn, e heti négynapos ülésének első napján. Ismét plenáris ülésen szerepel egyebek mellett
A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Borsos József (Fidesz) korábbi országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.
A képviselők másfél órán át interpellálhatják a kormány tagjait, továbbá megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.
A parlament megvitatja tizenöt előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat.
Ezek között szerepel egyebek mellett a tavalyi zárszámadás, az adótörvény-módosítások, büntetőjogi és magánjogi tárgyú törvények változtatása. Ismét a plenáris ülés elé kerül egyes törvényeknek a társasházi építményi jog bevezetésével összefüggő módosítása, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő változtatása.
Az Infostart a műhús betiltása kapcsán idézte előzetesében Nagy István agrárminisztert, aki úgy fogalmazott: „semmi sem indokolja, hogy ilyen módon hozzunk létre emberi fogyasztásra szánt élelmiszereket. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy minden élelmiszert a termőföldhöz kötve állítsanak elő.
A kultúra akkor kezdődött, amikor az ember elkezdte megművelni a földet, és addig tart, amíg megműveli”
– húzta alá egy korábbi nyilatkozatában a tárcavezető.
A lap összeállításából kiderült, hogy kedd reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik a munka a Parlamentben, majd kezdetét veszi a szavazás, ahol többek között döntenek majd a Párbeszéd egyik képviselője, Szabó Tímea tiszteletdíjának csökkentéséről is.
A szavazásokat általános viták követik majd. Ennek során napirendre kerül a számviteli és adózási szakemberek napja, a globális minimumadó, a fogyasztóvédelem, a munkavédelem, a környezetvédelem, valamint a médiahatóság tavalyi és jövő évi költségvetése egyaránt.
Szerda reggel 8 órától folytatódnak a viták. Többek között foglalkoznak majd a a közszolgálati és a közbeszerzési törvények módosításával, a mohácsi csata hőseinek emlékéről szóló indítvánnyal, de a nemzetiségi utcanévjegyzék létrehozásáról és az atomenergiáról is tárgyalnak majd.
Csütörtökön, ugyancsak reggel 8 órától pedig a 2017-es mikrocenzus és számos nemzetközi egyezmény is vitatémát ad a képviselőknek – derült ki az Infostart cikkéből.
