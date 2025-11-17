Nagy munkában a parlament – több mint egy tucat előterjesztésről tárgyalnak hétfőn

– húzta alá egy korábbi nyilatkozatában a tárcavezető.

A lap összeállításából kiderült, hogy kedd reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik a munka a Parlamentben, majd kezdetét veszi a szavazás, ahol többek között döntenek majd a Párbeszéd egyik képviselője, Szabó Tímea tiszteletdíjának csökkentéséről is.

A szavazásokat általános viták követik majd. Ennek során napirendre kerül a számviteli és adózási szakemberek napja, a globális minimumadó, a fogyasztóvédelem, a munkavédelem, a környezetvédelem, valamint a médiahatóság tavalyi és jövő évi költségvetése egyaránt.

Szerda reggel 8 órától folytatódnak a viták. Többek között foglalkoznak majd a a közszolgálati és a közbeszerzési törvények módosításával, a mohácsi csata hőseinek emlékéről szóló indítvánnyal, de a nemzetiségi utcanévjegyzék létrehozásáról és az atomenergiáról is tárgyalnak majd.

Csütörtökön, ugyancsak reggel 8 órától pedig a 2017-es mikrocenzus és számos nemzetközi egyezmény is vitatémát ad a képviselőknek – derült ki az Infostart cikkéből.