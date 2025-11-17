Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vita műhús fizetés napirend Szabó Tímea előterjesztés parlament törvény

Nagy munkában a parlament – több mint egy tucat előterjesztésről tárgyalnak hétfőn

2025. november 17. 11:55

Küszöbön a műhús betiltása és csökkenhet Szabó Tímea képviselői fizetése is.

2025. november 17. 11:55
null

Az Országgyűlés több mint egy tucat előterjesztést tárgyal hétfőn, e heti négynapos ülésének első napján. Ismét plenáris ülésen szerepel egyebek mellett 

  • a tavalyi zárszámadás
  • és az adótörvények módosítása
  • illetve a műhús betiltása.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Borsos József (Fidesz) korábbi országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A képviselők másfél órán át interpellálhatják a kormány tagjait, továbbá megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.

A parlament megvitatja tizenöt előterjesztés bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat.

Ezek között szerepel egyebek mellett a tavalyi zárszámadás, az adótörvény-módosítások, büntetőjogi és magánjogi tárgyú törvények változtatása. Ismét a plenáris ülés elé kerül egyes törvényeknek a társasházi építményi jog bevezetésével összefüggő módosítása, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő változtatása.

Mozgalmas napok elé néz a Tisztelt Ház

Az Infostart a műhús betiltása kapcsán idézte előzetesében Nagy István agrárminisztert, aki úgy fogalmazott: „semmi sem indokolja, hogy ilyen módon hozzunk létre emberi fogyasztásra szánt élelmiszereket. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy minden élelmiszert a termőföldhöz kötve állítsanak elő. 

A kultúra akkor kezdődött, amikor az ember elkezdte megművelni a földet, és addig tart, amíg megműveli”

– húzta alá egy korábbi nyilatkozatában a tárcavezető.

A lap összeállításából kiderült, hogy kedd reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik a munka a Parlamentben, majd kezdetét veszi a szavazás, ahol többek között döntenek majd a Párbeszéd egyik képviselője, Szabó Tímea tiszteletdíjának csökkentéséről is. 

A szavazásokat általános viták követik majd. Ennek során napirendre kerül a számviteli és adózási szakemberek napja, a globális minimumadó, a fogyasztóvédelem, a munkavédelem, a környezetvédelem, valamint a médiahatóság tavalyi és jövő évi költségvetése egyaránt.

Szerda reggel 8 órától folytatódnak a viták. Többek között foglalkoznak majd a a közszolgálati és a közbeszerzési törvények módosításával, a mohácsi csata hőseinek emlékéről szóló indítvánnyal, de a nemzetiségi utcanévjegyzék létrehozásáról és az atomenergiáról is tárgyalnak majd.

Csütörtökön, ugyancsak reggel 8 órától pedig a 2017-es mikrocenzus és számos nemzetközi egyezmény is vitatémát ad a képviselőknek – derült ki az Infostart cikkéből.

MTI/Mandiner

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ati Papa
2025. november 17. 14:02
Szép Magyar nyelvünk. Annak a tiszteletre egyáltalán nem méltó - Hadházi szintű - " képviselő " némbernek a tisztelet díj csökkentéséről tárgyalnak, akit tiszteletre méltó módon már régen páros lábbal kellett volna kirúgni a parlamentből. Így tovább fogja rontani a levegőt az acsarkodásaival. Sajnos jogállam van.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!