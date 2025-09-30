Kövér László egyhavi képviselői tiszteletdíj megvonásával büntette Szabó Tímeát

Kövér László házelnök egyhavi képviselői tiszteletdíj – bruttó 3,4 millió forint – megvonásával büntette Szabó Tímeát, a Párbeszéd politikusát. A döntés oka, hogy Szabó az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén felmutatott egy Orosz Bernadettről készült fotót, anélkül hogy erre előzetesen engedélyt kért volna.

A házszabály tiltja a nem előre bejelentett szemléltető eszközök használatát, és a határozat indoklása szerint Szabó a többszöri felszólítás ellenére sem tette le a képet.

Szabó Tímea közösségi oldalán mindezt úgy keretezte követőinek, hogy szerinte a hatalom számára nem az erőszak ténye, hanem annak bemutatása jelent problémát.