Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
Kövér László tiszteletdíj Szabó Tímea határozat

Kövér László egyhavi képviselői tiszteletdíj megvonásával büntette Szabó Tímeát

2025. szeptember 30. 21:38

A házszabály tiltja az előre nem bejelentett szemléltető eszközök használatát.

2025. szeptember 30. 21:38
null

Kövér László házelnök egyhavi képviselői tiszteletdíj – bruttó 3,4 millió forint – megvonásával büntette Szabó Tímeát, a Párbeszéd politikusát. A döntés oka, hogy Szabó az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén felmutatott egy Orosz Bernadettről készült fotót, anélkül hogy erre előzetesen engedélyt kért volna.

A házszabály tiltja a nem előre bejelentett szemléltető eszközök használatát, és a határozat indoklása szerint Szabó a többszöri felszólítás ellenére sem tette le a képet. 

Szabó Tímea közösségi oldalán mindezt úgy keretezte követőinek, hogy szerinte a hatalom számára nem az erőszak ténye, hanem annak bemutatása jelent problémát.

Kapcsolódó:

Előválasztást akar, és elindul a 2026-os választáson Szabó Tímea Óbuda-Békásmegyer országgyűlési képviselője. A Párbeszéd-Zöldek politikusa a Reggeli gyors műsorban a Klubrádiónak azt mondta, annak érdekében, hogy helyben csak egy kihívója legyen a Fidesznek, szívesen elindulna egy előválasztáson a Tisza párt leendő jelöltjével szemben.

Nyitókép: Szabó Tímea Facebook-oldala

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. szeptember 30. 22:36
kimirszen 2025. szeptember 30. 21:57 lenyegtelen 2025. szeptember 30. 21:54 Kevés! Túl lágy a szíve a Kövér házelnök úrnak... Jut eszembe, mint munkáltatónak, Hadházy bejár melózni? Zuglói vagy narancsbolsevik? ----------- faszfejke megint hazudik már a kérdéssel. faszházit nem csak a zuglóiak fizetik, te bohóc.
Válasz erre
0
0
salátás
2025. szeptember 30. 22:35
a kép felmutatásától csökkent a nők elleni erőszak?
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. szeptember 30. 22:04
12 havi lenne a helyes összeg. Évek alatt sokat összerikácsolt már.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 30. 21:57
lenyegtelen 2025. szeptember 30. 21:54 Kevés! Túl lágy a szíve a Kövér házelnök úrnak... Jut eszembe, mint munkáltatónak, Hadházy bejár melózni? Zuglói vagy narancsbolsevik?
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!