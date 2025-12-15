„Jézus a nemzeti kultúrát szentelte meg” – Barsi Balázs atya kapta idén a Polgári Magyarországért Díjat

Még az ateista lelkében is ottmaradtak a paradicsomi állapot gyökerei

Barsi Balázs arra is kitért: „A Szentírásban olyan összefüggések vannak, évszázadok irodalma abszolút egymás mellett levő sorok más műfajba tartoznak és minden összefügg. Ezért érdemes 80 évesnek lenni. Minden összefügg. Ma pedig egy olyan világban élünk, ahol semmi sem függ össze. Nem igaz, minden összefügg!”

A ferences szerzetes visszatérve a bűnbeesésre azt mondta: amikor a kapcsolat megszakad Istennel, akkor az emberek közötti kapcsolat is megszakad.

„Nem marad más, mint a vérségi kapcsolat, ami egy hatalmas Istentől maradt szentség, hogy születnek gyerekek. És Isten ezt használja föl, hogy kiválasztja Ábrahámot, és egy nemzetségnek adja a kinyilatkoztatást. De a kinyilatkoztatás lényege más lesz pünkösd után” – fejtette ki.

Hozzátette: „Mert minket csak a test és a vér köt össze meg a szívünknek a hasonlósága, de a személy abszolút külön van.”

Rámutatott:

a paradicsomi állapotnak a gyökerei bennünk maradtak, ezért úgy kell prédikálni, úgy kell átadni a hitet, hogy a Krisztusban nem hívőkben lévő gyökerek is megérezzék a fényt és életre keljenek. Az a fény maga Krisztus.

Isten fia azért lett emberré, hogy visszaadja ezt kapcsolatot. Mert ő maga az Isten és ember kapcsolata – tette hozz.

Barsi Balázs szerint a keresztény kultúra óriási érték, de csak a Krisztussal való teljes azonosság, misztérium és misztikum táplálja, anélkül kiüresedik és elveszik. Viszont a keresztény kultúra, befogadhat mindent – mint ahogy ez Európa története –, ami elfogadja ezt a kultúrát, de a kultúrának az alapja a hit és a szentségek.

Jézust nem kell kitalálni, ez még az Egyházat is kísérti

És mi a mi hibánk? – tette fel a kérdést.

Válaszában kijelentette: a „Názáreti Jézust nem kell kitalálni. Mingig kitaláljuk, ez még az Egyházat is kísérti. Nem lehet. Miért? Mert a Názáreti Jézus Istene kitalálhatatlan. Hogy egy van, egy mindenhatóság egy örökkévalóság, egy mindentutdás, egy absolut akarat, de három személy. Ez nem három Isten. Ez a kinyilatkoztatás!”

„A szeretetnek nem volt kezdete, mert ahogy János írja első levelében, a szeretet Istentől való. Nem a főemlőstől” – hangoztatta.

Mint kifejtette, azért való az Istentől, mert ő három személy, ezért tud szeretni.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Barsi Balázs elmondta, Krisztus az Istennel való kapcsolatot akarja visszaadni, ami kitalálhatatlan.

Aki kitalálja Jézust, és ő azt követi, az egy ilyen keresztény ideológiával megcukrozott világnézet, nem sok mindenre való. De hát rokonunk, távoli rokonunk”

– fogalmazott.

Az eszmék megromlanak, a megszentelő kegyelmet Krisztus hozza el

„A globalizmust és minden olyan posztmodern vágy, ami megjelent az ember szívében, egy pillanatra szent. De már a megvalósulás pillanatában megromlik. Mit szeretnénk? Hogy minden ember valahogy másképp legyen testvérem. Ezt mondja a teológia megszentelő kegyelemnek. És ezt hozta el Krisztus” – fejtette ki.

Rámutatott:

ezt nem tudjuk megvalósítani elvek alapján. Mert ha egy elv alapján akarjuk egyesíteni az emberiséget, akkor csak az elvtársak lesznek az enyéim. Ha a faj szerint vagy osztály szerint, akkor mi lesz a többivel?

Azt is aláhúzta: nem tudjuk technikailag sem megvalósítani összekeveréssel, a nemzetek megszüntetésével.

Jézus a nemzeti kultúrát szentelte meg, mert ő, az Isten fia zsidó lett, tehát a magyarságom szent dolog,

de meg is váltotta ezt a polgárságot az Isten fiainak polgárságával, transzszubsztanciálta, átlényegítette. És nekünk úgy kell élni, hogy minden ember erre hivatott” – szögezte le.

Nincs világpolgárság, az egy álmodozás

Barsi Balázs Szent John Henry Newmanre hivatkozva azt mondta, nem az a lényeges, hogy van Isten, hanem hogy van az emberben Istennel való kapcsolat: a lelkiismeret. A lelkiismeret ugyanis nem azonos az emberrel, fölötte van, kívül van és benne van egyszerre.

„A lelkiismeretét hallgató minden ember egy, az evilági polgárság fölött levő örök mennyei állampolgárságra hivatott” – mondta.

„A mennyei polgárság semmiféle emberi elv alapján, semmiféle emberi eszközzel meg nem valósítható. Nincs világpolgárság, az álmodozás, de van mennyei polgárság”

– jelentette ki.

„Szent Teréz anya ezt képviselte, és elfogadta a díjat. Elfogadhatom én is” – fogalmazott.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„A fölszentelt pap arra vállalkozott, önmaga hibája bűnei ellenére is, küzdve, hogy haszájáért cselekszik, kikezdhetetlen módon. Ha ezt teszi, nem kell elszállnia a díjaktól, de meg kell köszönnie. És

nem szabad abbahagyni a igehirdetést semmiféle vád miatt, mert tulajdonképpen minden kereszténynek és minden embernek ez hivatása”

– zárta beszédét Barsi Balázs atya.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt



