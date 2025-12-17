Döntött az Országgyűlés, Budapest mentőövet kap a kormánytól

Az Országgyűlés 134 igen szavazattal elfogadta, hogy a kormány segélyhitelt nyújtson a fővárosi önkormányzatnak a csőd elkerülésére. A javaslat megteremti a jogi kereteit annak, hogy az anyagilag nehéz helyzetben levő, fizetési nehézségekkel küzdő fővárosi önkormányzat hitelt tudjon igénybe venni – számolt be a Magyar Nemzet.

Ezzel a fővárosi intézményeknél, a közszolgáltatásokban, ezen belül a tömegközlekedésben érintett dolgozók munkabérének kifizetését tudják rendezni – tették hozzá.