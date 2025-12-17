Ft
kormány szentkiráyi alexandra segélyhitel országgyűlés karácsony gergely budapest

Döntött az Országgyűlés, Budapest mentőövet kap a kormánytól

2025. december 17. 17:01

Karácsony Gergely főpolgármester korábban kijelentette, nem fognak élni a segélyhitellel, inkább pénzintézetektől vesznek fel kölcsönt – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

2025. december 17. 17:01
null

Az Országgyűlés 134 igen szavazattal elfogadta, hogy a kormány segélyhitelt nyújtson a fővárosi önkormányzatnak a csőd elkerülésére. A javaslat megteremti a jogi kereteit annak, hogy az anyagilag nehéz helyzetben levő, fizetési nehézségekkel küzdő fővárosi önkormányzat hitelt tudjon igénybe venni – számolt be a Magyar Nemzet.

Ezzel a fővárosi intézményeknél, a közszolgáltatásokban, ezen belül a tömegközlekedésben érintett dolgozók munkabérének kifizetését tudják rendezni – tették hozzá.

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból
A lap összeállításában emlékeztetett, Karácsony Gergely főpolgármester korábban „politikai furkósbotnak” nevezte a segélyhitel lehetőségét, majd azt állította, „az ilyen jellegű javaslatokat egy életre el kell felejteni”. A városvezető azt is egyértelművé tette, hogy nem fognak élni a segélyhitellel, inkább pénzintézetektől vesznek fel kölcsönt.

Szentkiráyi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán korábban azt írta, 

a segélyhitel egy biztonsági mentőöv a budapestieknek, hogy a város működjön, a dolgozók fizetést kapjanak, és senki ne tehesse zsebre a pénzt, ami őket illeti”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón a Magyar Nemzet kérdésére azt felelte, 

Karácsony Gergely konfliktusokat keres a kormánnyal, ezzel szemben a kormány inkább egyetértési pontokat keres”. 

Ha a főváros a saját feladatait ellátja, akkor nincs szükség a kormány beavatkozására, a kabinet ennek örülne” – idézték a cikkben. 

Nyitókép: MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. december 17. 17:32
Undorító,amit ez a szemét banda a fővárossal művel...jöjjön már az április !!! 😱
Válasz erre
0
0
19Vs1...
2025. december 17. 17:26
A Dunába öntött pénz . Vagy inkább a balloldalra fordított befektetés ? Hátha végre összebarkácsolnak valami normális ellenzéket ?
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. december 17. 17:22
Lehet valami szerethető Gergelyben, mert akkor is a segge alá nyúlnának, ha felégetné Budapestet. Így volt ez a régebbi beosztásainál is! UFO? Csak az a rohadt angol, meg a jogosítvány, ahol konkrétan mérhető a teljesítmény, az nem sikerült...
Válasz erre
1
1
Leskelődő
2025. december 17. 17:22
Mit lenne illendő mondani erre Karácsonynak és sleppjének? Hálásan köszönjük! És mit nem fognak mondani? Ezt.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!