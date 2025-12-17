Döntött az Országgyűlés, Budapest mentőövet kap a kormánytól

Elfogadták Budapest költségvetését
A büdzsére csak a Fidesz-KDNP frakció mondott nemet, véleményük szerint megkérdőjelezhető annak megalapozottsága.
Karácsony Gergely főpolgármester korábban kijelentette, nem fognak élni a segélyhitellel, inkább pénzintézetektől vesznek fel kölcsönt – emlékeztetett a Magyar Nemzet.
Az Országgyűlés 134 igen szavazattal elfogadta, hogy a kormány segélyhitelt nyújtson a fővárosi önkormányzatnak a csőd elkerülésére. A javaslat megteremti a jogi kereteit annak, hogy az anyagilag nehéz helyzetben levő, fizetési nehézségekkel küzdő fővárosi önkormányzat hitelt tudjon igénybe venni – számolt be a Magyar Nemzet.
Ezzel a fővárosi intézményeknél, a közszolgáltatásokban, ezen belül a tömegközlekedésben érintett dolgozók munkabérének kifizetését tudják rendezni – tették hozzá.
A lap összeállításában emlékeztetett, Karácsony Gergely főpolgármester korábban „politikai furkósbotnak” nevezte a segélyhitel lehetőségét, majd azt állította, „az ilyen jellegű javaslatokat egy életre el kell felejteni”. A városvezető azt is egyértelművé tette, hogy nem fognak élni a segélyhitellel, inkább pénzintézetektől vesznek fel kölcsönt.
Szentkiráyi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán korábban azt írta,
a segélyhitel egy biztonsági mentőöv a budapestieknek, hogy a város működjön, a dolgozók fizetést kapjanak, és senki ne tehesse zsebre a pénzt, ami őket illeti”.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón a Magyar Nemzet kérdésére azt felelte,
Karácsony Gergely konfliktusokat keres a kormánnyal, ezzel szemben a kormány inkább egyetértési pontokat keres”.
Ha a főváros a saját feladatait ellátja, akkor nincs szükség a kormány beavatkozására, a kabinet ennek örülne” – idézték a cikkben.
Nyitókép: MTI
Ezt is ajánljuk a témában
A büdzsére csak a Fidesz-KDNP frakció mondott nemet, véleményük szerint megkérdőjelezhető annak megalapozottsága.