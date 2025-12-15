Ahogy Orbán Viktor megígérte, úgy lett: nagyvonalú támogatást kapott a magyar tudomány

A szerződés értelmében a kormány biztosítja, hogy a HUN-REN finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, amelyből 34,6 milliárd forint teljesítményarányos támogatás. 2027-től 2031-ig pedig évente 89,3 milliárd forint a forrás, amelynek ötven százaléka teljesítményarányos támogatás. A HUN-REN működését a jövőben úgy kell megszervezni és biztosítani, hogy az összes felkínált forráshoz hozzáférhessen.

A HUN-REN törvényben az Országgyűlés stratégiai szereplőként határozta meg a Magyar Kutatási Hálózatot, ez a szemlélet a kormánnyal kötött közfeladat-finanszírozási szerződésben is megjelenik. Ennek értelmében az állami költségvetésben prioritást élvez a kutatóhálózat közfeladatainak finanszírozása és a teljesítményarányos többletforrás biztosítása.

Gulyás Balázs, a HUN- REN elnöke kiemelte: A most aláírt dokumentum a bizalom és a felelősség szövetsége, amely megteremti a magyar tudomány új reneszánszának stabil alapjait. Arisztotelész tanítása szerint „a kiválóság nem egy cselekedet, hanem szokás” – ez a gondolat vezérel minket, amikor a teljesítményt és a nemzetközi versenyképességet állítjuk működésünk középpontjába. A kiszámítható forrásokkal nemcsak a kutatói szabadságot biztosítjuk, hanem kötelezettséget is vállalunk arra, hogy eredményeinkkel kézzelfoghatóan szolgáljuk hazánk gazdasági és társadalmi felemelkedését. Most rajtunk a sor, hogy a biztosított lehetőséggel élve a tudást értékteremtő erővé formáljuk minden tudományterületen.

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton