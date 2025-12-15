Ahogy Orbán Viktor megígérte, úgy lett: nagyvonalú támogatást kapott a magyar tudomány

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
Magyar Péteréktől már majdnem minden hétre jut egy olyan kijelentés, ami sokaknál kiveri a biztosítékot.
Hosszú távú, kiszámítható finanszírozás erősíti a HUN-REN kutatói közösségét és a tudományos eredmények társadalmi hasznosulását
Kiszámítható, hatékony és versenyképes működését biztosít a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat számára a kormánnyal kötött hosszú távú, huszonöt évre szóló keretmegállapodás és a 2026–2031-es időszakra szóló közfeladat-finanszírozási szerződés. A HUN-REN finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, 2027-től 89,3 milliárd forint lesz; amely összeg felét teljesítményarányosan biztosítja az állam. A tudomány új útját meghatározó két dokumentumot Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke írta alá december 10-én.
A kormánnyal kötött 25 évre szóló keretmegállapodás és a 2026–2031-es időszakra szóló közfeladat-finanszírozási szerződés új korszak kezdetét jelenti a HUN-REN számára. Mostantól a kutatási kiválóság, a nemzetközi együttműködés, a tudományos utánpótlás és az innováció egységes, mérhető és jutalmazható rendszerben kapcsolódik össze. A cél a kutatói közösség elismerése és motiválása, a magyar tudományos teljesítmény nemzetközi szintű erősítése, valamint a HUN-REN hosszú távú, stabil és versenyképes működésének a biztosítása.
A megállapodás és szerződés nemcsak a magyar tudományt és a kutatói közösséget erősítik, hanem a magyar nemzet egészének érdekeit szolgálják.
A szerződés értelmében a kormány biztosítja, hogy a HUN-REN finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, amelyből 34,6 milliárd forint teljesítményarányos támogatás. 2027-től 2031-ig pedig évente 89,3 milliárd forint a forrás, amelynek ötven százaléka teljesítményarányos támogatás. A HUN-REN működését a jövőben úgy kell megszervezni és biztosítani, hogy az összes felkínált forráshoz hozzáférhessen.
A HUN-REN törvényben az Országgyűlés stratégiai szereplőként határozta meg a Magyar Kutatási Hálózatot, ez a szemlélet a kormánnyal kötött közfeladat-finanszírozási szerződésben is megjelenik. Ennek értelmében az állami költségvetésben prioritást élvez a kutatóhálózat közfeladatainak finanszírozása és a teljesítményarányos többletforrás biztosítása.
Gulyás Balázs, a HUN- REN elnöke kiemelte: A most aláírt dokumentum a bizalom és a felelősség szövetsége, amely megteremti a magyar tudomány új reneszánszának stabil alapjait. Arisztotelész tanítása szerint „a kiválóság nem egy cselekedet, hanem szokás” – ez a gondolat vezérel minket, amikor a teljesítményt és a nemzetközi versenyképességet állítjuk működésünk középpontjába. A kiszámítható forrásokkal nemcsak a kutatói szabadságot biztosítjuk, hanem kötelezettséget is vállalunk arra, hogy eredményeinkkel kézzelfoghatóan szolgáljuk hazánk gazdasági és társadalmi felemelkedését. Most rajtunk a sor, hogy a biztosított lehetőséggel élve a tudást értékteremtő erővé formáljuk minden tudományterületen.
Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton