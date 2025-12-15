Ft
hankó balázs gulyás balázs országgyűlés forint orbán viktor

Ahogy Orbán Viktor megígérte, úgy lett: nagyvonalú támogatást kapott a magyar tudomány

2025. december 15. 14:54

Hosszú távú, kiszámítható finanszírozás erősíti a HUN-REN kutatói közösségét és a tudományos eredmények társadalmi hasznosulását

2025. december 15. 14:54
null

Kiszámítható, hatékony és versenyképes működését biztosít a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat számára a kormánnyal kötött hosszú távú, huszonöt évre szóló keretmegállapodás és a 2026–2031-es időszakra szóló közfeladat-finanszírozási szerződés.  A HUN-REN finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, 2027-től 89,3 milliárd forint lesz; amely összeg felét teljesítményarányosan biztosítja az állam. A tudomány új útját meghatározó két dokumentumot Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke írta alá december 10-én.

A kormánnyal kötött 25 évre szóló keretmegállapodás és a 2026–2031-es időszakra szóló közfeladat-finanszírozási szerződés új korszak kezdetét jelenti a HUN-REN számára. Mostantól a kutatási kiválóság, a nemzetközi együttműködés, a tudományos utánpótlás és az innováció egységes, mérhető és jutalmazható rendszerben kapcsolódik össze. A cél a kutatói közösség elismerése és motiválása, a magyar tudományos teljesítmény nemzetközi szintű erősítése, valamint a HUN-REN hosszú távú, stabil és versenyképes működésének a biztosítása.

A megállapodás és szerződés nemcsak a magyar tudományt és a kutatói közösséget erősítik, hanem a magyar nemzet egészének érdekeit szolgálják.

Jelentősen emelkedik a HUN-REN finanszírozása

A szerződés értelmében a kormány biztosítja, hogy a HUN-REN finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, amelyből 34,6 milliárd forint teljesítményarányos támogatás. 2027-től 2031-ig pedig évente 89,3 milliárd forint a forrás, amelynek ötven százaléka teljesítményarányos támogatás. A HUN-REN működését a jövőben úgy kell megszervezni és biztosítani, hogy az összes felkínált forráshoz hozzáférhessen.

A HUN-REN törvényben az Országgyűlés stratégiai szereplőként határozta meg a Magyar Kutatási Hálózatot, ez a szemlélet a kormánnyal kötött közfeladat-finanszírozási szerződésben is megjelenik. Ennek értelmében az állami költségvetésben prioritást élvez a kutatóhálózat közfeladatainak finanszírozása és a teljesítményarányos többletforrás biztosítása.

Gulyás Balázs, a HUN- REN elnöke kiemelte: A most aláírt dokumentum a bizalom és a felelősség szövetsége, amely megteremti a magyar tudomány új reneszánszának stabil alapjait. Arisztotelész tanítása szerint „a kiválóság nem egy cselekedet, hanem szokás” – ez a gondolat vezérel minket, amikor a teljesítményt és a nemzetközi versenyképességet állítjuk működésünk középpontjába. A kiszámítható forrásokkal nemcsak a kutatói szabadságot biztosítjuk, hanem kötelezettséget is vállalunk arra, hogy eredményeinkkel kézzelfoghatóan szolgáljuk hazánk gazdasági és társadalmi felemelkedését. Most rajtunk a sor, hogy a biztosított lehetőséggel élve a tudást értékteremtő erővé formáljuk minden tudományterületen.

 Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

gullwing
2025. december 15. 16:57
Jó lenne már ha nem tehetségtelen lúzer szardarabokat finanszírozna az akadémia... Olyanokat aki egész életükben annyit sem tettek le a tudomány asztalára mint egy egyetemi docens... Mert tele van az ilyen senkikkel a nagy múltú intézmény.
