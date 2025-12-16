Reagált Bod Péter Ákos a botrányos nyilatkozata után: védekezésbe ment át a közgazdász, miután malachoz hasonlította az adófizetőket

„Ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani, hogy mi jön” – tiszás szakértő a tervezett megszorításokról (VIDEÓ)
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nagy visszhangot váltott ki Bod Péter Ákos Belvárosi Szabadegyetem tartott előadása, melyben a közgazdász arról beszélt, megszorításokra van szükség. A magyar gazdaság és versenyképességének helyzete kapcsán úgy nyilatkozott, hogy
itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is”.
Majd azzal folytatta, hogy „a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap….. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni” – fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke.
„Hát majd,
ha fenik a kést a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt”
– tette hozzá a Tisza gazdasági szakértője.
Összességében tehát kijelenthető, hogy Bod ezekkel a kijelentéseivel megerősítette Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is. A közgazdász kijelentéseire Orbán Viktor miniszterelnök is reagált közösségi oldalán. A kormányfő rámutatott: „Hölgyeim és Uraim! Íme a Tisza adóterve.
Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk”.
A miniszterelnök reakcióját alább tekintheti meg:
A történtek után pedig jött a már ismert forgatókönyv: Magyar Péter azt kezdte bizonygatni, hogy Bod Péter Ákosnak nincs köze a Tisza Párthoz. Közösségi oldalán azt állította, hogy Orbán Viktor hazudik, mikor „Bod arcával próbálja összekötni a Fidesz által hamisított hazugságokat és riogatni a magyarokat”.
Ezt is ajánljuk a témában
Emlékezetes, hogy korábban az Ellenpont tényfeltáró portál foglalkozott egy terjedelmes elemzésben azzal, hogy augusztus folyamán Bod Péter Ákos több alkalommal is elszólta magát: határozottan kijelentette,
ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be.
Bod szerint ezt Magyar Péter is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond.
Az Ellenpont szerint Magyar Péter tanácsadójának szavai újra leleplezik a Tisza terveit: az adóemelésre ugyanis egyáltalán nincs szükség, megvan rá a fedezet a költségvetésben. Magyar Péter azért készül adóemelésre, mert Ursula von der Leyen utasítására az ebből bejövő pénzt Ukrajnának kell adni – ismertette a portál.
A lap felidézte, hogy a volt jegybankelnök még augusztusban adott egy interjút az Ultrahang Youtube-csatornának, ahol egészen pontosan meg is fogalmazta, mire lehet számítani egy esetleges Tisza-kormány esetén:
A tanácsadó szerint eleve túl alacsony az SZJA, és alig fizeti már valaki (pl. édesanyák és 25 év alattiak adómentességére utalt);
Az Ellenpont összeállításában arra is emlékeztetett, hogy nem egyszeri elszólás volt Bod Péter Ákos részéről az adóemelésre vagy a családi adókedvezmények elvételére utaló „jótanács”, ezt egy másik, a Szabad Európának tett nyilatkozata is megerősíti, szintén augusztusból.
A vonatkozó nyilatkozatot lejjebb tekintheti meg:
A volt jegybankelnök korábban arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával, és a progresszív adózás mellett érvelt.
Bár a szakértő az Economx azon kérdésére, hogy valóban a Tisza Párt tanácsadója-e, azt felelte, hogy egyik pártot sem segíti ilyen minőségben, korábban
nyilvánosságra került, februári győri Híd Tisza Sziget rendezvényen egyértelműen a többkulcsos adózás mellett érvelt, és jelezte, hogy egyeztetett a Tisza Párt szakmai stábjával.
De az is beszédes, hogy ugyan Bod lapunknak azt nyilatkozta, hogy nem látta a Tisza többkulcsos adózást belengető tervezetét, időközben azonban előkerült egy felvétel, amelyen a februári tiszás rendezvényen már a progresszív adóztatás mellett érvelt.
Amikor arról kérdezték, átállna-e egy leendő tiszás kormány a többkulcsos modellre, helyeslően reagált, majd így fogalmazott: „Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el (…), a szakmai stábbal találkoztam és röviden érintettük ezt.”
Sőt, Bod Péter Ákos a színpadról még konkrét szakpolitikai iránymutatást is adott, ugyanis jelezte, hogy az áfát érdemes csökkenteni, miközben a személyi jövedelemadót több kulccsal igazságosabbá lehetne tenni.
Bod Péter Ákos az utóbbi időben többször is lebuktatta Magyar Pétert, aki a közgazdász szerint elég „dörzsölt” ahhoz, hogy tudja, miről hallgasson.
Orbán Viktor bejegyzésére a tiszás szakértő is reagált Facebook-oldalán, külön megköszönve a a miniszterelnöknek a „reklámot”. Az előadás kapcsán arról írt, hogy ott hárman elemezték a magyar gazdaság elakadásának és versenyképesség-vesztésének okait. „Azok között a mára kialakult döntési rendszert (»mechanizmust«): minden szakpolitikai ügy túlpolitizálását és politikai erővel való átnyomását, amint arra a magánnyugdíjpénztári megtakarítások konfiskálása, a KATA visszavétele, a válságadóknak nevezett sarcok kivetése néhány ismert példa” – sorolta.
Majd arra igyekezett felhívni a figyelmet, hogy ehelyett „értelmes vita kellene
– de azt azonnal elnyomják”.
„Az ellenzéknek rémisztő terveket tulajdonítanak, dokumentumokat hamisítanak. Így aztán szakmai vita nincs, a hatalom böllérként tekint a társadalomra. Pedig a józan elemzés segítene azon, hogy kijussunk a zsákutcából. (...) Józan helyzetelemzés és értelmes társadalmi vita kellene, anélkül marad a böllérmentalitás” – zárta gondolatait a jegybank korábbi elnöke.
Bod Péter Ákos bejegyzését teljes terjedelmében alább olvashatja:
