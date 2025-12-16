Reagált Bod Péter Ákos a botrányos nyilatkozata után: védekezésbe ment át a közgazdász, miután malachoz hasonlította az adófizetőket

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nagy visszhangot váltott ki Bod Péter Ákos Belvárosi Szabadegyetem tartott előadása, melyben a közgazdász arról beszélt, megszorításokra van szükség. A magyar gazdaság és versenyképességének helyzete kapcsán úgy nyilatkozott, hogy

itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is”.

Majd azzal folytatta, hogy „a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap….. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni” – fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke.