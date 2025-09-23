Bod Péter Ákos elszólta magát a tiszás megszorításokról: „Ha stabilizálást mondunk, akkor kevésbé kap a szívéhez az állampolgár”

Lebukott Bod Péter Ákos, hiába tagadta: támogatja a többkulcsos SZJA-emelést, és egyeztetett is a témáról a Tiszával
A közgazdász korábban még tagadta a támogatását, egy februárban készült felvételen viszont a többkulcsos adó mellett érvelt.
A volt jegybankelnök egy februári tiszás rendezvényen a progresszív adóztatás mellett érvelt, és arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával.
Bod Péter Ákost – akit mostanában egyre többször hoznak hírbe úgy, mint a Tisza Párt egyik tanácsadóját – az Economx kérdezte a magyar gazdaság 2026-os kilátásairól, valamint az esetleges megszorításokról.
A portál azon kérdésére, hogy lesz-e megszorítás, Bod Péter Ákos elmondta: a kifejezés rögtön áthelyezi ezt egy politikai térbe, mert a megszorítás politikailag átszínezett kifejezés.
Ha stabilizálást mondunk, akkor kevésbé kap a szívéhez az állampolgár, de ugyanarról van szó.
Stabilizálni kell az állami bevételek és kiadások egyenlegét, a deficitet, ez folyamatos feladat, főleg nálunk, ahol az újonnan csatlakozó uniós tagállamok közül a legnagyobb arányú a költségvetési adósság, jelentős a költségvetés folyó éves deficitje, valamint messze legnagyobb a GDP-arányos kamatfizetési teher” – fogalmazott a lapnak.
A volt jegybankelnöktől azt is megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy a sajtóban sok helyen Magyar Péter tanácsadójaként hivatkoznak rá, mire azt felelte, ő egyik pártnak sem tanácsadója.
Ehhez képest egy korábban nyilvánosságra került, februári győri Híd Tisza Sziget rendezvényen egyértelműen a többkulcsos adózás mellett érvelt, és jelezte, hogy egyeztetett a Tisza Párt szakmai stábjával.
Mint ismert: lapunknak adott korábbi nyilatkozatában Bod Péter Ákos még azt állította, hogy nem látta a Tisza többkulcsos adózást belengető tervezetét, és „nem foglalkoztatja” a háromkulcsos szja ügye. Ahogy – állítása szerint – azt az Index-cikket sem látta, ahol megnevezték őt, mint egyikét azon személyeknek, akikkel a Tisza Párt gazdasági kérdésekben egyeztet.
Időközben azonban előkerült egy felvétel, amelyen a februári tiszás rendezvényen már a progresszív adóztatás mellett érvelt, és arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával.
Amikor arról kérdezték, átállna-e egy leendő tiszás kormány a többkulcsos modellre, helyeslően reagált, majd így fogalmazott: „Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el (…), a szakmai stábbal találkoztam és röviden érintettük ezt.”
Kifejtette, hogy az olyan – általa technikainak tartott – kérdésekben, mint az adózás, a Tisza tudatosan visszafogott, ami a kampány előtt szerinte érthető.
Bod Péter Ákos a színpadról konkrét szakpolitikai iránymutatást is adott, ugyanis jelezte, hogy az áfát érdemes csökkenteni, miközben a személyi jövedelemadót több kulccsal igazságosabbá lehetne tenni.
Egy leendő pénzügyminiszter számára így foglalta össze álláspontját: „Ezért én, ha megkérdez valaki, a leendő kormány pénzügyminiszterének azt tanácsolom, hogy ha van felhatalmazása a társadalomtól, akkor igenis, az igazságosság érdekében – és van médiája, hogy el tudja magyarázni, hogy ez mit jelent, akkor igenis – Nyugat-Európa nem véletlenül találta ki a progresszív adóztatást.”
