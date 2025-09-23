Bod Péter Ákos elszólta magát a tiszás megszorításokról: „Ha stabilizálást mondunk, akkor kevésbé kap a szívéhez az állampolgár”

Bod Péter Ákost – akit mostanában egyre többször hoznak hírbe úgy, mint a Tisza Párt egyik tanácsadóját – az Economx kérdezte a magyar gazdaság 2026-os kilátásairól, valamint az esetleges megszorításokról.

A portál azon kérdésére, hogy lesz-e megszorítás, Bod Péter Ákos elmondta: a kifejezés rögtön áthelyezi ezt egy politikai térbe, mert a megszorítás politikailag átszínezett kifejezés.

Ha stabilizálást mondunk, akkor kevésbé kap a szívéhez az állampolgár, de ugyanarról van szó.

Stabilizálni kell az állami bevételek és kiadások egyenlegét, a deficitet, ez folyamatos feladat, főleg nálunk, ahol az újonnan csatlakozó uniós tagállamok közül a legnagyobb arányú a költségvetési adósság, jelentős a költségvetés folyó éves deficitje, valamint messze legnagyobb a GDP-arányos kamatfizetési teher” – fogalmazott a lapnak.

Bod Péter Ákos az szja-ról