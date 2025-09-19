Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter Bod Péter Ákos Surányi György

Erről ennyit: a Tisza Párt tanácsadója leplezte le a „dörzsölt” Magyar Pétert

2025. szeptember 19. 12:50

Bod Péter Ákos az utóbbi időben többször is lebuktatta Magyar Pétert, aki a közgazdász szerint elég „dörzsölt” ahhoz, hogy tudja, miről hallgasson. Az Ellenpont szerint ugyan Bod Péter Ákos amellett érvelt, hogy a Tiszának adókat kell emelnie, erre valójában nem lenne szükség, de Brüsszelnek ez az elvárása, hogy a pénzt az ukránoknak adhassa.

2025. szeptember 19. 12:50
null

Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be – írja elemzésében az Ellenpont.

Bod Péter Ákos szerint ezt Magyar Péter is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond. Az Ellenpont szerint Magyar Péter tanácsadójának szavai újra leleplezik a Tisza terveit: az adóemelésre ugyanis egyáltalán nincs szükség, megvan rá a fedezet a költségvetésben. Magyar Péter azért készül adóemelésre, mert Ursula von der Leyen utasítására az ebből bejövő pénzt Ukrajnának kell adni.

Bod Péter Ákos augusztus végén adott egy interjút az Ultrahangnak, és egészen pontosan meg is fogalmazta, mire lehet számítani egy esetleges Tisza-kormány esetén:

  • A tanácsadó szerint eleve túl alacsony az szja, és alig fizeti már valaki (pl. édesanyák és 25 év alattiak adómentességére utalt);
  • ezért adót kell emelni, vagy;
  • kiadást mérsékelni, tehát megszorítani;
  • esetleg deficitből megoldani, tehát adósságot felvenni.

Az Ellenpont rámutat: 

hogy nem egyszeri elszólás volt Bod Péter Ákos részéről az adóemelésre vagy a családi adókedvezmények elvételére utaló jótanács, azt egy másik, a Szabad Európának tett nyilatkozata is megerősíti, szintén augusztusból. 

A tanácsadó elmondta, hogy Magyar Péter „dörzsölt”, hogy „vág az esze, mit NE mondjon”.

Az Ellenpont ezek után azt is kifejti, bár Bod Péter Ákos azt sugallja, hogy az adóemelésre azért van szükség, mert nincs rá pénz, ez nem igaz. A jelenlegi költségvetésben is biztosítja ezt az Orbán-kormány, a jövő éviben is megvan rá a keret. Azonban – ahogy azt az Ellenpont leleplezte – 

Magyar Péterék azért vennének el óriási összegeket a magyaroktól, mert Brüsszel minden pénzt az ukránoknak akar adni. Erre kell a Tisza-adó.

Összeállt a Tisza-csomag

Az Ellenpont cikke végén összefoglalja, hogy az eddigi ismeretek alapján mire lehet számítani a Tisza Párt hatalomra jutása esetén:

  • jövedelemadó-emelés: Előbb az Index írta meg, hogy a Tisza progresszív, többkulcsos jövedelemadót szeretne bevezetni. Ezt alátámasztotta a Mandiner által az etyeki fórumról nyilvánosságra hozott felvétel is, ahol Dálnoki Áron a párt gazdasági szakértője és Tarr Zoltán alelnök erről értekezett.
  • rezsicsökkentés eltörlése: Az Ellenpont számolt be elsőként arról, hogy a szintén a Tisza tanácsadójának állt Surányi György a Rákosmenti Tisza fórumon elmondta, hogy „lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.”
  • anyák adómentességének az eltörlése: Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés az édesanyák adómentességének eltörlése is. Ahogy az Ellenpont nyilvánosságra hozta, Surányi a fenti rákosmenti fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy „azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához”.
  • 13. havi nyugdíj eltörlése: Petschnig Mária Zita, a Tisza másik tanácsadója fejtette ki, hogy nem ért egyet a 13. havi nyugdíjjal.
  • áfacsökkentés elmarad: Dálnoki Áron mondta el a Tisza etyeki rendezvényén, hogy „felelőtlenség” az áfacsökkentés ígérgetése. De hasonlóan nyilatkozott Surányi György tanácsadó is, aki elmondta, hogy amennyiben megvalósulna az áfacsökkentés, akkor az azoknak a gazdagoknak biztosítana 200-szoros támogatást, akik „napi két kiló bélszínt esznek”, azokkal szemben, akik csirkefarhátot fogyasztanak.
  • 1000 forintos benzinár: A Századvég számolt be arról, hogy a Tisza energiapolitikai tervei, amelyek a brüsszeli elvárásoknak megfelelően az orosz energiahordozókról való teljes leválást mozdítják elő, 1026 forintos benzinárat, 1051 forintos gázolajárat okoznának.
  • társasági adó emelése: Az Index írt arról, hogy a Tisza Párt az eddig 9 százalékos társasági adót 16 százalékra szeretné emelni. Emellett háromkulcsos nyereségadót - 20, 30 és 40! százalékos kulcsokkal - vezetne be a Tisza.
     

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 19. 13:43
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. szeptember 19. 13:32
A sok komcsi demens a kicsi körül! Pedig nemrég meg tiltakozott, hogy hozzá aztàn régiek nem mehetnek.hát de, íme, bod, keri stb!
Válasz erre
2
0
statiszta
•••
2025. szeptember 19. 13:09 Szerkesztve
Kíváncsi leszek mikor jönnek elő az újabb "mestercsellel" -ami valójában a vég- hogy az "okos Tiszás több adót akar fizetni, bezzegh' a buta vidéki Fideszes nem!" :D Beírogató libsi trollok között volt már ilyen, nem is hittem a szememnek... "hiszem az államnak több pénzre van szüksége"... nade melyiknek? A Magyar államnak, a budapesti báb-államnak, az Ukrán államnak, vagy az Iszlám államnak? ??? Me' nem mindegy... :D
Válasz erre
4
0
buckafej-2
2025. szeptember 19. 13:05
Bod Péter Ákos az a focista, aki jobb, ha az ellenfél csapatában játszik. Ott több hasznot hajt nekünk.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!