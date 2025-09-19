Erről ennyit: a Tisza Párt tanácsadója leplezte le a „dörzsölt” Magyar Pétert

Itt a fordulat: Bokros Lajos „visszatért” – és most már Brüsszel lelke is vele van
A Tisza Párt kiszivárgott adózási elképzeléseinek több eleme egybecseng a baloldali kormányok politikájával és Brüsszel elvárásaival is.
Bod Péter Ákos az utóbbi időben többször is lebuktatta Magyar Pétert, aki a közgazdász szerint elég „dörzsölt” ahhoz, hogy tudja, miről hallgasson. Az Ellenpont szerint ugyan Bod Péter Ákos amellett érvelt, hogy a Tiszának adókat kell emelnie, erre valójában nem lenne szükség, de Brüsszelnek ez az elvárása, hogy a pénzt az ukránoknak adhassa.
Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be – írja elemzésében az Ellenpont.
Bod Péter Ákos szerint ezt Magyar Péter is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond. Az Ellenpont szerint Magyar Péter tanácsadójának szavai újra leleplezik a Tisza terveit: az adóemelésre ugyanis egyáltalán nincs szükség, megvan rá a fedezet a költségvetésben. Magyar Péter azért készül adóemelésre, mert Ursula von der Leyen utasítására az ebből bejövő pénzt Ukrajnának kell adni.
Bod Péter Ákos augusztus végén adott egy interjút az Ultrahangnak, és egészen pontosan meg is fogalmazta, mire lehet számítani egy esetleges Tisza-kormány esetén:
Az Ellenpont rámutat:
hogy nem egyszeri elszólás volt Bod Péter Ákos részéről az adóemelésre vagy a családi adókedvezmények elvételére utaló jótanács, azt egy másik, a Szabad Európának tett nyilatkozata is megerősíti, szintén augusztusból.
A tanácsadó elmondta, hogy Magyar Péter „dörzsölt”, hogy „vág az esze, mit NE mondjon”.
Az Ellenpont ezek után azt is kifejti, bár Bod Péter Ákos azt sugallja, hogy az adóemelésre azért van szükség, mert nincs rá pénz, ez nem igaz. A jelenlegi költségvetésben is biztosítja ezt az Orbán-kormány, a jövő éviben is megvan rá a keret. Azonban – ahogy azt az Ellenpont leleplezte –
Magyar Péterék azért vennének el óriási összegeket a magyaroktól, mert Brüsszel minden pénzt az ukránoknak akar adni. Erre kell a Tisza-adó.
Az Ellenpont cikke végén összefoglalja, hogy az eddigi ismeretek alapján mire lehet számítani a Tisza Párt hatalomra jutása esetén:
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton