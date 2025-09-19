Erről ennyit: a Tisza Párt tanácsadója leplezte le a „dörzsölt” Magyar Pétert

Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be – írja elemzésében az Ellenpont.

Bod Péter Ákos szerint ezt Magyar Péter is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond. Az Ellenpont szerint Magyar Péter tanácsadójának szavai újra leleplezik a Tisza terveit: az adóemelésre ugyanis egyáltalán nincs szükség, megvan rá a fedezet a költségvetésben. Magyar Péter azért készül adóemelésre, mert Ursula von der Leyen utasítására az ebből bejövő pénzt Ukrajnának kell adni.

Bod Péter Ákos augusztus végén adott egy interjút az Ultrahangnak, és egészen pontosan meg is fogalmazta, mire lehet számítani egy esetleges Tisza-kormány esetén: