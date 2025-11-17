Ft
11. 17.
hétfő
Kevin Doyle Liverpool botrány Szoboszlai Dominik

Ez csúnya volt: botrányos megjegyzést tett Szoboszlairól a volt Premier League-játékos – hüledezik az egész internet (VIDEÓ)

2025. november 17. 11:07

Az ír közszolgálati televízió stúdiójában sportszerűtlen jelenet zajlott le.

2025. november 17. 11:07
null

Vasárnap sokkolódott a Puskás Aréna, amikor a magyar–ír vb-selejtező 96. percében Troy Parrott harmadszor is betalált, amivel az írek 3–2-re legyőzték a kétszer is vezetést szerző magyar válogatottat. A találat egyben azt is jelentette, hogy Írország jut a márciusi pótselejtezőre, míg Szoboszlai Dominikék – egészen az utolsó pillanatig kedvező helyzetük ellenére – lemaradnak róla.

Míg Budapesten megrázta a közönséget a fordulat, az írek nemcsak kitörő örömmel ünnepeltek, de az ír közszolgálati televízió stúdiójában egy sportszerűtlen jelenet is lezajlott.

Egy felvétel tanúsága szerint az RTE szakértője, a korábbi Premier League-játékos Kevin Doyle önfeledten futkosott a stúdióban, majd a meccset közvetítő monitor felé fordulva Szoboszlai Dominikra mutogatott, és trágárul megjegyzte: 

Ezt neked, te liverpooli köcsög!”

The RTE Studio after Parrott scored
byu/carlowed inireland

A videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és több brit lap – köztük a The Mirror és a Liverpool Echo – is beszámolt a történtekről, értetlenségüknek adva hangot.

A 62-szeres ír válogatott csatár 2017-ben vonult vissza, pályafutása során többek között a Wolverhamptonban, a Readingben és a Crystal Palace-ban is szerepelt. Kijelentése komoly felháborodást váltott ki, a közösségi médiában sokan kritizálták, az ír közszolgálati csatorna azonban egyelőre nem reagált az ügyre.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

***

balatontihany-25
2025. november 17. 11:40
Sportszerűtlen köcsög... Ennyi ez a beteg ír fószer.
balatontihany-25
2025. november 17. 11:38
Ez csak azt bizonyítja, hogy az írek között is vannak bunkók, sportszerűtlen tahók...
Burg_kastL71-C
•••
2025. november 17. 11:38 Szerkesztve
Nem lesz túl sokáig vihorászás, mert a muszlim már ellepte őket a lakosság részarányához képest túlzottan is, úgyhogy erre fel, most, hogy ilyen aljasok, hát itt is van öröm. Öltözzetek láncingbe a késelések miatt ! Apró gyereket, nőiteket lányaitokat rejtsétek a pincébe, nehogy megmásszák őket.
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 11:27
Stick that up your bollox Viktor Orbán 💚🤍🧡
