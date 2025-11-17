Szoboszlai mozdulata kiverte a biztosítékot az íreknél – ez a fotó bejárta az egész világot

Orbán Viktor is megszólalt a labdarúgó-válogatott drámai mérkőzése után
A miniszterelnök szerint önsajnálatból nem lehet megélni.
Az élet gyorsan pofon vág, nagyobb alázatot tanít az írek elleni vereség.
Szoboszlai Dominik egyetlen mozdulatával beszédtémát szolgáltat az egész világnak. Tele az internet a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról készült fotókkal, amelyen a 37. percben 2–1-es vezetésnél még gúnyolta az íreket, majd a lefújás után, 2–3-nál könnyes szemmel meredt maga elé.
Mint írják, Szoboszlai ezúttal megtanulta, hogy az élet gyorsan pofon tud vágni. Az ír oldalak felháborodtak a meccs közbeni reakción, de a semleges szurkolók elsősorban együttérzésükről biztosították a kommentszekciókban, illetve arra mutattak rá, ezért is olyan különleges sport a labdarúgás, gyorsan fordulhat a kocka.
„Biztonsági öv nélkül ült fel az érzelmi hullámvasútra.”
„Mindent beleadott, hogy aztán odavesszen az álma a meccs legvégén. Ez teszi a válogatott meccseket olyan egyedülállóan brutálissá.”
Tanulságos a lecke: sose ünnepelj túl korán!”
„Ez a srác a klasszisnak született, de a tanulópénzt neki is meg kell fizetnie.”
„Az nevet, aki a végén nevet.”
A ráadásban elveszített mérkőzés érthetően mindenkit megviselt, a játékosok előbb a földre rogytak, majd döbbenten meredtek maguk elé a lefújás után, egész egyszerűen még mindig felfoghatatlan, ami történt. A csapatkapitány a történtek hatása alatt érthető módon nem is tudta érdemben értékelni az átélt mennyből a pokolba érzést. Az M4 Sport kamerája előtt mindössze öt szót tudott kipréselni magából.
A főszeplők is nehezen tudtak mit mondani a magyar válogatott 95. perces futballdrámája után.
– Mennyire fáj most ez?
– Nagyon.
– Lehet most egyáltalán értékelni?
– Nem.
– Ennyire igazságtalan lenne a futball?
– Úgy néz ki.
– Köszönöm.
Sokak szerint semmi keresnivalónk a világbajnokságon.
Fotó: AFP