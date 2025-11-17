Ft
magyar válogatott írország Szoboszlai Dominik

Szoboszlai mozdulata kiverte a biztosítékot az íreknél – ez a fotó bejárta az egész világot

2025. november 17. 09:35

Az élet gyorsan pofon vág, nagyobb alázatot tanít az írek elleni vereség.

2025. november 17. 09:35
null

Szoboszlai Dominik egyetlen mozdulatával beszédtémát szolgáltat az egész világnak. Tele az internet a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról készült fotókkal, amelyen a 37. percben 2–1-es vezetésnél még gúnyolta az íreket, majd a lefújás után, 2–3-nál könnyes szemmel meredt maga elé.

Mint írják, Szoboszlai ezúttal megtanulta, hogy az élet gyorsan pofon tud vágni. Az ír oldalak felháborodtak a meccs közbeni reakción, de a semleges szurkolók elsősorban együttérzésükről biztosították a kommentszekciókban, illetve arra mutattak rá, ezért is olyan különleges sport a labdarúgás, gyorsan fordulhat a kocka.

„Biztonsági öv nélkül ült fel az érzelmi hullámvasútra.”

„Mindent beleadott, hogy aztán odavesszen az álma a meccs legvégén. Ez teszi a válogatott meccseket olyan egyedülállóan brutálissá.”

Tanulságos a lecke: sose ünnepelj túl korán!”

„Ez a srác a klasszisnak született, de a tanulópénzt neki is meg kell fizetnie.”

„Az nevet, aki a végén nevet.”

A ráadásban elveszített mérkőzés érthetően mindenkit megviselt, a játékosok előbb a földre rogytak, majd döbbenten meredtek maguk elé a lefújás után, egész egyszerűen még mindig felfoghatatlan, ami történt. A csapatkapitány a történtek hatása alatt érthető módon nem is tudta érdemben értékelni az átélt mennyből a pokolba érzést. Az M4 Sport kamerája előtt mindössze öt szót tudott kipréselni magából.

– Mennyire fáj most ez?

– Nagyon.

– Lehet most egyáltalán értékelni?

– Nem.

– Ennyire igazságtalan lenne a futball?

– Úgy néz ki.

– Köszönöm.

Fotó: AFP

balatontihany-25
2025. november 17. 11:51
Szoboszlait sajnáltam, a könnyei őszinték voltak és meghatóak. Nem rajta múlt a vereség, ő hajtott, mindent megtett. Mocsi és Dibusz döbbenetesen elkéstek, bénáztak. De a lényeg: nincs vb-re érett csapatunk. Ha a magyar válogatott egy középszerű, sőt európai szinten inkább gyengének nevezhető ír csapatot nem tud megverni, akkor semmi keresnivalója egy világbajnokságon. (Miként az íreknek sem.) Majd akkor lesz erős, vb-re érett válogatottunk, ha egy ilyen ír csapatot (és ehehz hasonlókat) itthon 3-4 góllal simán megverünk.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. november 17. 11:47
Ez most így eset... Volt ettől jobb is és lesz is. Az íreket meg megérdemlik: amilyen bunkó focit játszanak. és ez ellen nem tesznek a játékvezetők...
Válasz erre
0
0
Tuners
2025. november 17. 11:36
Mondjuk ezzel nem tudok vitatkozni. Alapból nem érdekel a foci. Ennek ellenére örülök Szoboszlai sikereinek. Ha nyertünk volna annak is örültem volna. De ezzel a soha ne ünnepelj túl koránnal nem tudok vitatkozni.
Válasz erre
1
0
but-head
•••
2025. november 17. 11:30 Szerkesztve
1. bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok 2025. november 17. 09:44 "... SPORTEMBERHEZ MÉLTATLAN - HONNAN A KURVA ANYJÁBÓL JÖTT EZ ELŐ, EZ AZ ÓCSKA PRIMITÍV BAROM ÁLLAT? " 2. koron-kivuliek" 2025. november 17. 10:04 "index.hu/sport/2025/11/16/magyar-valogatott-europai-selejtezo-irorszag-vereseg-szurkolok/ Igy szopsz be mindent. Ott a kep a cikkben latszik kinek mutatjak fo okos kiabalo" 3. Ezen a képen - amúgy - az is látszik, hogy Schäfer is "bohócorrot" mutat, és nyilvánvalóan a játékostársaknak szól, mert van rá válaszreakció is (italozást imitáló ujjtartás). Feltehetően ez valami csapaton belüli saját "mém". Viszont a Szoboszlait - és általa a magyarokat - ütni szándékozók (szerte a világon) pontosan tudják, csak akkor hihető, hogy Szoboszlai volt bunkó, ha ez ő spontán mozdulataként van eladva. Nyilvánvaló, hogy előre megbeszélve ilyet - az ellenfél (közönségének) gúnyolása - egyetlen csapat sem tenne.
Válasz erre
0
0
