Szoboszlai mozdulata kiverte a biztosítékot az íreknél – ez a fotó bejárta az egész világot

Mint írják, Szoboszlai ezúttal megtanulta, hogy az élet gyorsan pofon tud vágni. Az ír oldalak felháborodtak a meccs közbeni reakción, de a semleges szurkolók elsősorban együttérzésükről biztosították a kommentszekciókban, illetve arra mutattak rá, ezért is olyan különleges sport a labdarúgás, gyorsan fordulhat a kocka.

„Biztonsági öv nélkül ült fel az érzelmi hullámvasútra.”

„Mindent beleadott, hogy aztán odavesszen az álma a meccs legvégén. Ez teszi a válogatott meccseket olyan egyedülállóan brutálissá.”