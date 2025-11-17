Orbán Viktor is megszólalt a labdarúgó-válogatott drámai mérkőzése után

Ahogy megírtuk, a magyar labdarúgó-válogatott tegnap története egyik legdrámaibb vereségét szenvedte el: a világbajnoki selejtezősorozatban mutatott kiváló játék után az utolsó másodpercekben csúszott ki a kezünkből a továbbjutás a végig robotoló írek ellen.

„Egy nehéz hétfő.

Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma. De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát,

önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van” – írja a kormányfő.

Orbán Viktor hozzáteszi: „Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz.”