Orbán Viktor is megszólalt a labdarúgó-válogatott drámai mérkőzése után

2025. november 17. 07:36

A miniszterelnök szerint önsajnálatból nem lehet megélni.

2025. november 17. 07:36
Ahogy megírtuk, a magyar labdarúgó-válogatott tegnap története egyik legdrámaibb vereségét szenvedte el: a világbajnoki selejtezősorozatban mutatott kiváló játék után az utolsó másodpercekben csúszott ki a kezünkből a továbbjutás a végig robotoló írek ellen.

„Egy nehéz hétfő. 

Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma. De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát,

 önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van” – írja a kormányfő.

Orbán Viktor hozzáteszi: „Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz.”

rezeda-kazmer
2025. november 17. 08:22
3-4 vb-szintű játékosunk van, könnyű a kispad, de a csapat fele is. Angol másodosztályú focisták az erősítés nálunk. Az írek is ott tartanak, de belőlük sem lesz világbajnok. Viszont az állóképességük a miénkkel összehasonlíthatatlan. Legalább azt mondhatnánk el, hogy ezt a 40 éves problémát sikerült leküzdeni végre, és kvótamagyarjaink idehaza kiléptek a komfortzónájukból. Bocsánat.
rezeda-kazmer
2025. november 17. 08:19
Abból sem lehet ma már megélni az élfutballban, hogy a meccs felétől minimum elkezdem látványosan húzni az időt, mert a mentalitásom és az erőnlétem ennyit tesz számomra lehetővé. Ez az idegesítő stílus nagyon ment az olaszoknak a 90-es évekig, aztán felnőtt az eus topligákban egy olyan játékosállomány, amelyik lazán végigrobotol 100 percet, és nincs különbség a meccs egészében mutatott futballjában, így a hozzánk hasonló csapatokat megtanulták kivégezni- az utolsó percben, ha úgy adódik Kézilabdában is ráéreztek erre, ott valamelyest felfogtuk a problémát a külföldi játékosok és edzők révén. Klubcsapataink közül a Fradit kell félteni, hogy elsodorja az idehaza magukba szívott magyar mentalitás (a többi a porondon sincs, hiába a demagóg magyarkodás- a jobboldali közönséggel is ez megtámogatva, sajnos), de Robbie Keane szerencsére él a lexmagyar által nyújtott kiskapukkal, és külföldi játékosokat játszat a kulcsmeccseken. Gyanítom, hogy a mentalitás miatt, többek között.
Cs72
2025. november 17. 08:11
És megint megy a magyarázkodás. Egy rakás szar a magyar foci, a beleöntött milliárdok ellenére. Pontos leképezése a foci a magyar gazdaságnak, az ország teljesítményének. NERes csapatok, ahová öntik a pénzt, eredményt nem várnak el, csak hűséget. Ahogy a magyar csapatok elhagyják a határt, meg is mutatják mennyit érnek. Mint a NERes cégek. Lőrinc miért nem épít Németországban? Mert egy rakás szar europai mércével. A kijutás elmaradt, pont úgy, mint a repülőrajt. Persze megy a magyarézkodás, hogy mi irányítottunk, meg nem volt helyzete az íreknek, meg nem érdemeltük meg, stb. Szar ország szar foci. 16 év fodballba öntött milliárdok sikere!
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 17. 08:09 Szerkesztve
Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz.” A válogatottban csalódott fél ország meg le van szarva ..... szerveztetek már gyűjtést a sírdogáló picsányinak papír zsebkendőre --- küldök egy csomaggal
