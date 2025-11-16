„Nincsenek szavak” – Marco Rossi szíve megszakad, Szoboszlai Dominik öt szóval reagált a drámára

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
A főszeplők is nehezen tudtak mit mondani a magyar válogatott 95. perces futballdrámája után. Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is a maga módján reagált a szívszaggató módon összetört vb-álmainkra.
Nehéz szavakat találni a magyar válogatott 95. perces szívszorító futballdrámájára, a főszereplőknek sem nagyon sikerült a helyszínen. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik és a szövetségi kapitány Marco Rossi azért becsületből a kamerák elé állt, még ha ebben a helyzetben, jócskán a történtek hatása alatt érthető módon nem is tudták érdemben értékelni az átélt mennyből a pokolba érzést.
A könnyeivel küszködő Szoboszlai például alighanem médiatörténeti „interjút” adott kötelességből az M4 Sportnak, ez nagyjából így hangzott:
– Mennyire fáj most ez?
– Nagyon.
– Lehet most egyáltalán értékelni?
– Nem.
– Ennyire igazságtalan lenne a futball?
– Úgy néz ki.
– Köszönöm.
A szövetségi kapitány Marco Rossiból már jobban kijöttek az érzelmek, még ha nem is tagadta, ő is nagyon nehezen találja most a megfelelő szavakat.
„Nincsenek szavak, tényleg nem tudom, mit mondhatnék most…
Nagyon szomorú és csalódott vagyok, a srácok, a szurkolók és az ország miatt is.
Lett volna lehetőségünk lezárni a meccset, be kellett volna rúgnunk a harmadikat, sajnos nem sikerült. A fizikalitásukkal végül nem tudtuk felvenni a versenyt, ez volt a vereségünk oka. A végjátékokon ment el a továbbjutásunk – utalt a kapitány arra, hogy a mostani utolsó pillanatos drámán kívül az írországi „odavágón” is a legvégén kaptuk be az egyenlítő gólt, és a portugálok elleni budapesti meccsen is a 86. percben vitte be a győztes találatot Joao Cancelo egy hibát követően. Rossi hozzátette, a játékosokra nem tud egy rossz szót sem szólni, megszakad értük a szíve, mert mindent megtettek, ő maga viszont teljesen maga alatt van.
Nagyon nehéz lesz innen felállni. Nem is tudok most a jövőre gondolni: régóta vagyok szövetségi kapitány, de ebben a pillanatban érzem magam a legrosszabbul, amióta Magyarországon vagyok.”
Győzelmükkel biztossá vált, hogy az írek vívhatnak pótselejtezőt a mi csoportunkból, ezzel együtt az is, hogy a legutóbb 1986-ban vb-résztvevő magyar válogatott 40 után is hiába áhítozik az újabb világbajnoki szereplésre.