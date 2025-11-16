Ft
11. 16.
vasárnap
Marco Rossi magyar válogatott Heimir Hallgrímsson vb-selejtező Szoboszlai Dominik Írország

„Nincsenek szavak” – Marco Rossi szíve megszakad, Szoboszlai Dominik öt szóval reagált a drámára

2025. november 16. 18:10

A főszeplők is nehezen tudtak mit mondani a magyar válogatott 95. perces futballdrámája után. Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is a maga módján reagált a szívszaggató módon összetört vb-álmainkra.

2025. november 16. 18:10
null

Nehéz szavakat találni a magyar válogatott 95. perces szívszorító futballdrámájára, a főszereplőknek sem nagyon sikerült a helyszínen. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik és a szövetségi kapitány Marco Rossi azért becsületből a kamerák elé állt, még ha ebben a helyzetben, jócskán a történtek hatása alatt érthető módon nem is tudták érdemben értékelni az átélt mennyből a pokolba érzést. 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik hiába volt ezúttal is a válogatott szellemi és fizikai vezére, még ez is kevés volt az örömhöz (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai Dominik teljesen összetört

A könnyeivel küszködő Szoboszlai például alighanem médiatörténeti „interjút” adott kötelességből az M4 Sportnak, ez nagyjából így hangzott: 

– Mennyire fáj most ez?

– Nagyon.

– Lehet most egyáltalán értékelni?

– Nem.

– Ennyire igazságtalan lenne a futball?

– Úgy néz ki. 

– Köszönöm.

Rossi: „Nem éreztem még ilyen rosszul magam”

A szövetségi kapitány Marco Rossiból már jobban kijöttek az érzelmek, még ha nem is tagadta, ő is nagyon nehezen találja most a megfelelő szavakat. 

„Nincsenek szavak, tényleg nem tudom, mit mondhatnék most… 

Nagyon szomorú és csalódott vagyok, a srácok, a szurkolók és az ország miatt is.

 Lett volna lehetőségünk lezárni a meccset, be kellett volna rúgnunk a harmadikat, sajnos nem sikerült. A fizikalitásukkal végül nem tudtuk felvenni a versenyt, ez volt a vereségünk oka. A végjátékokon ment el a továbbjutásunk – utalt a kapitány arra, hogy a mostani utolsó pillanatos drámán kívül az írországi „odavágón” is a legvégén kaptuk be az egyenlítő gólt, és a portugálok elleni budapesti meccsen is a 86. percben vitte be a győztes találatot Joao Cancelo egy hibát követően. Rossi hozzátette, a játékosokra nem tud egy rossz szót sem szólni, megszakad értük a szíve, mert mindent megtettek, ő maga viszont teljesen maga alatt van. 

Nagyon nehéz lesz innen felállni. Nem is tudok most a jövőre gondolni: régóta vagyok szövetségi kapitány, de ebben a pillanatban érzem magam a legrosszabbul, amióta Magyarországon vagyok.”

Győzelmükkel biztossá vált, hogy az írek vívhatnak pótselejtezőt a mi csoportunkból, ezzel együtt az is, hogy a legutóbb 1986-ban vb-résztvevő magyar válogatott 40 után is hiába áhítozik az újabb világbajnoki szereplésre. 

 

grün
2025. november 16. 19:35
az írek megmondták, győzni jöttek, mi meg nem szoktunk ott lenni a vébéken, ez már mondhatni tradíció…
Válasz erre
0
0
mezeig2
2025. november 16. 19:34
Van egy jó vsapatunk, egy kiváló kapitányunk, topligás fiatal játékosaink. Ez ma szerencsétlenül jött ki, ilyen a foci. Teltházas mérkőzések, fiatalok, gyerekek rajonganak a válogatottért, értük (is) folytatni kell! Én büszke vagyok a csapatra. Ami elszomorít, az a FB-on röhögő fejekkel reagáló torzlelkű emberek, szerencsére erősen kevesebben, mint akik könnyeket hullajtó fejjel reagáltak. Egy otthon síró gyerek fájdalmára reagálnak röhögő fejjel. Kik ezek, mit akarnak, hova vezet ez? Hajrá válogatott, hajrá Rossi!
Válasz erre
0
0
akkkkorki
2025. november 16. 19:33
Gratulálok Fiúk a nagyszerű játékhoz! Nem irónia, hajtottak és jól fociztak! A foci ilyen. Ha az vigasz, hogy a pótselejtezőn nagy valószínűséggel elbukunk, akkor talán könnyebb elviselni. De most leírom, hol csesztük el. Ez az én véleményem, fociztam, valamit szagolok hozzá. Kezdem a végéről. Ha 5 perc a hosszabbítás, az minimum 5 perc! Akkor több, ha ápolás van vagy csere! Miért kellett cserélni Rossinak?! Időt adott az íreknek!!!! Miért kellett lehozni a legjobbakat és fogalmatlan újoncokat betenni?
Válasz erre
0
0
akkkkorki
2025. november 16. 19:33
Lukács, Nego, Schëfer, Tóth Alex, Sallai ha maradnak és négykézláb lehozzák, meg van az 1 pont! Az írek győzni jöttek, mi az ikszre játszottunk, nekem úgy tűnt. Ha ezek után Rossi nem mond le, nincs igazság! Nem lehet döntetlennél a hosszabbításban cserélni!!!!!! Időt ad az ellenfélnek, pihennek egyet, megbeszélnek valamit, ha belenyúl az veszély. Nyilván vezetésnél és hátrányban lehet, de mikor pengeélen táncolunk és láthatóan megy mint a bika az ellenfél, akkor nem jó húzás! Nem Saka, Isak, Salah szintű játékost tud becserélni, uram bocsáss meg, NB 2-es szintűt csak! Aki ebben a csapatban ér valamit tudásban, akaratban, az Orbán, Kerkez, Nego, Schëfher, Sallai, Szoboszlai és Varga Barni. A többi hát, elmegy kategória.
Válasz erre
0
0
