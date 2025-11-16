„Nincsenek szavak” – Marco Rossi szíve megszakad, Szoboszlai Dominik öt szóval reagált a drámára

Lett volna lehetőségünk lezárni a meccset, be kellett volna rúgnunk a harmadikat, sajnos nem sikerült. A fizikalitásukkal végül nem tudtuk felvenni a versenyt, ez volt a vereségünk oka. A végjátékokon ment el a továbbjutásunk – utalt a kapitány arra, hogy a mostani utolsó pillanatos drámán kívül az írországi „odavágón” is a legvégén kaptuk be az egyenlítő gólt, és a portugálok elleni budapesti meccsen is a 86. percben vitte be a győztes találatot Joao Cancelo egy hibát követően. Rossi hozzátette, a játékosokra nem tud egy rossz szót sem szólni, megszakad értük a szíve, mert mindent megtettek, ő maga viszont teljesen maga alatt van.

Nagyon nehéz lesz innen felállni. Nem is tudok most a jövőre gondolni: régóta vagyok szövetségi kapitány, de ebben a pillanatban érzem magam a legrosszabbul, amióta Magyarországon vagyok.”

Győzelmükkel biztossá vált, hogy az írek vívhatnak pótselejtezőt a mi csoportunkból, ezzel együtt az is, hogy a legutóbb 1986-ban vb-résztvevő magyar válogatott 40 után is hiába áhítozik az újabb világbajnoki szereplésre.