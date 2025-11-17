Ennyit még soha nem hazudtak Magyarországról: az eddigi legnagyobb hadjáratába kezdett a LIBE Bizottság
Mindent megtesznek azért, hogy ellehetetlenítsék hazánkat.
A Tisza elvesztette a lendületet. Ha nem tesznek valamit ez ellen, akkor idő előtt hasra esnek.
„Fel, aztán le.
Gyakorlatilag ezzel lehet jellemezni a Tisza elmúlt egy–másfél évét. A hétvégi győri rendezvényükön a megkérdezettek már kijelentették: múltkor többen voltak, és az esemény nagyobb helyszínen volt megtartva. A bizonytalanok nem jönnek Magyar Péter hívására, és az elmúlt időszakban politikai innováció sem nagyon látható.
Ezzel szemben a Fidesz ismét sikeres rendezvényt tartott. Orbán megint tudott tematizálni a »rajzával«, és a washingtoni találkozó is hatalmas lökést adott a nemzeti oldalnak. Úgy tűnik, hogy a széljárás most a Fidesznek kedvez, és ha ezt befogja a vitorlájába, akkor szinte semmi nem tudja megakadályozni abban, hogy biztosabb legyen a győzelme, mint eddig bármikor.
Ma – ha minden igaz – Magyar bemutatja a jelöltjeit, amivel ismét hatalmas támadási felületet nyit. Viszont jelen helyzetben muszáj valamit mutatnia, különben tovább csökken az érdeklődés a Tisza Párt iránt.
Kapcsolódó vélemény
Az egész mostani kampány egyik legszórakoztatóbb eleme, ahogy a liberális, haladó, mindenkinél okosabb ellenzéki propagandisták lemennek kutyába.
Hogy ez a bemutató hogyan sikerül, milyenek lesznek a jelöltek, azt még a következő napok rejtik. Egy biztos: a Tisza elvesztette a lendületet. Ha nem tesznek valamit ez ellen, akkor idő előtt hasra esnek a pályán.”
Nyitókép: Facebook / Móna Márk
***