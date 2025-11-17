Ft
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Orbán Tisza Magyar Péter Fidesz

Ezzel lehet jellemezni a Tisza elmúlt egy–másfél évét

2025. november 17. 11:33

A Tisza elvesztette a lendületet. Ha nem tesznek valamit ez ellen, akkor idő előtt hasra esnek.

2025. november 17. 11:33
Móna Márk
Móna Márk
„Fel, aztán le.

Gyakorlatilag ezzel lehet jellemezni a Tisza elmúlt egy–másfél évét. A hétvégi győri rendezvényükön a megkérdezettek már kijelentették: múltkor többen voltak, és az esemény nagyobb helyszínen volt megtartva. A bizonytalanok nem jönnek Magyar Péter hívására, és az elmúlt időszakban politikai innováció sem nagyon látható.

Ezzel szemben a Fidesz ismét sikeres rendezvényt tartott. Orbán megint tudott tematizálni a »rajzával«, és a washingtoni találkozó is hatalmas lökést adott a nemzeti oldalnak. Úgy tűnik, hogy a széljárás most a Fidesznek kedvez, és ha ezt befogja a vitorlájába, akkor szinte semmi nem tudja megakadályozni abban, hogy biztosabb legyen a győzelme, mint eddig bármikor.

Ma – ha minden igaz – Magyar bemutatja a jelöltjeit, amivel ismét hatalmas támadási felületet nyit. Viszont jelen helyzetben muszáj valamit mutatnia, különben tovább csökken az érdeklődés a Tisza Párt iránt.

Németh Balázs

Idézőjel

Nyilván Magyar Péter nyert!

Az egész mostani kampány egyik legszórakoztatóbb eleme, ahogy a liberális, haladó, mindenkinél okosabb ellenzéki propagandisták lemennek kutyába.

Hogy ez a bemutató hogyan sikerül, milyenek lesznek a jelöltek, azt még a következő napok rejtik. Egy biztos: a Tisza elvesztette a lendületet. Ha nem tesznek valamit ez ellen, akkor idő előtt hasra esnek a pályán.”

Nyitókép: Facebook / Móna Márk

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 2 komment

gullwing
2025. november 17. 11:45
Hasra fognak esni BÁRMIT is csinálnak!
llnnhegyi
2025. november 17. 11:45 Szerkesztve
A mocskos, geci, áruló gazembereket mindig utoléri a bukás, a büntetés. Ma este Magyar 🐒 🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke bemutatja gyászhuszár csapatát. Mind a 315 képviselőjelölt jelöltre hatalmas számú levélrágóhangya fog zúdulni. Ő már senki! -:)))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!