„Az egész mostani kampány egyik legszórakoztatóbb eleme, ahogy a liberális, haladó, mindenkinél okosabb ellenzéki propagandisták lemennek kutyába.

Megmosolyogtató példa, amikor október 23-án a telex leírta, hogy a Hősök terén Magyar Péter volt a fény.

A minap pedig a Nők Lapja munkatársa könnybe lábadó szemmel mesélt arról, milyen csodás, hogy Magyar Péter frissen vasalt ingben és elegáns pulóverben gereblyézi a leveleket a kertben.

Tegnap – mások mellett – a 444 is szolgált csemegével.

Igen, az a 444, amelyik ráncnak látja Ruszin-Szendi fegyverét. Az a 444, amelynek a szerkesztősége a belső levelezésében amúgy férfi nemi szervként (f.sz) emlegeti Magyar Pétert. De hát hányinger ide vagy oda, a külföldről érkező zsoldért meg kell dolgozni.

Meg is dolgoztak érte!