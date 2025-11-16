„Jellemtelen hazaáruló” – így üdvözölték Magyar Pétert Győrben
Ráadásul egyre kevesebb érdeklődőt vonzanak a Tisza Párt rendezvényei.
Az egész mostani kampány egyik legszórakoztatóbb eleme, ahogy a liberális, haladó, mindenkinél okosabb ellenzéki propagandisták lemennek kutyába.
Megmosolyogtató példa, amikor október 23-án a telex leírta, hogy a Hősök terén Magyar Péter volt a fény.
A minap pedig a Nők Lapja munkatársa könnybe lábadó szemmel mesélt arról, milyen csodás, hogy Magyar Péter frissen vasalt ingben és elegáns pulóverben gereblyézi a leveleket a kertben.
Tegnap – mások mellett – a 444 is szolgált csemegével.
Igen, az a 444, amelyik ráncnak látja Ruszin-Szendi fegyverét. Az a 444, amelynek a szerkesztősége a belső levelezésében amúgy férfi nemi szervként (f.sz) emlegeti Magyar Pétert. De hát hányinger ide vagy oda, a külföldről érkező zsoldért meg kell dolgozni.
Meg is dolgoztak érte!
Orbán Viktor győri háborúellenes gyűlését és a Tisza-adatbotrány áldozatainak szintén Győrbe szervezett utcai találkozóját hasonlították össze.
Nyilván Magyar Péter nyert! Méghozzá a következő magyarázat szerint:
Magyar Péter felvállaltan emberek közé ment. Orbán Viktort ezzel szemben emberek vették körül.
Vasárnap van, van ideje mindenkinek még egyszer elolvasni:
Jöhetnek a megfejtések, mire gondolt a művész.
