Tisza Párt Háborúellenes Gyűlés kampány Magyar Péter Győr média Fidesz Orbán Viktor

Nyilván Magyar Péter nyert!

2025. november 16. 08:23

Az egész mostani kampány egyik legszórakoztatóbb eleme, ahogy a liberális, haladó, mindenkinél okosabb ellenzéki propagandisták lemennek kutyába.

2025. november 16. 08:23
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Az egész mostani kampány egyik legszórakoztatóbb eleme, ahogy a liberális, haladó, mindenkinél okosabb ellenzéki propagandisták lemennek kutyába. 

Megmosolyogtató példa, amikor október 23-án a telex leírta, hogy a Hősök terén Magyar Péter volt a fény. 

A minap pedig a Nők Lapja munkatársa könnybe lábadó szemmel mesélt arról, milyen csodás, hogy Magyar Péter frissen vasalt ingben és elegáns pulóverben gereblyézi a leveleket a kertben.

Tegnap – mások mellett – a 444 is szolgált csemegével. 
Igen, az a 444, amelyik ráncnak látja Ruszin-Szendi fegyverét. Az a 444, amelynek a szerkesztősége a belső levelezésében amúgy férfi nemi szervként (f.sz) emlegeti Magyar Pétert. De hát hányinger ide vagy oda, a külföldről érkező zsoldért meg kell dolgozni.

Meg is dolgoztak érte!

Orbán Viktor győri háborúellenes gyűlését és a Tisza-adatbotrány áldozatainak szintén Győrbe szervezett utcai találkozóját hasonlították össze.

Nyilván Magyar Péter nyert! Méghozzá a következő magyarázat szerint:
Magyar Péter felvállaltan emberek közé ment. Orbán Viktort ezzel szemben emberek vették körül.

Vasárnap van, van ideje mindenkinek még egyszer elolvasni: 
Magyar Péter felvállaltan emberek közé ment. Orbán Viktort ezzel szemben emberek vették körül.

Jöhetnek a megfejtések, mire gondolt a művész.

