Nagyon aggódunk a Telex függetlenségét ért támadás miatt!

Hollywood elkényeztetett bennünket. Valósággal fürdünk a különféle látványos disztópiákban annak kapcsán, hogy a mesterséges intelligencia hogyan veszi majd át az uralmat az emberiség fölött, hogy nagy háború lesz robotok és emberek között (Terminátor, Mátrix), vagy éppen hogyan lázadnak fel aljas trükkel a gépek, és puccsolják meg az emberiséget (Én, a robot). De ahogy a valóságban megtörtént, arra valószínűleg senki nem számított.

A Telex szerkesztőségében a jelek szerint ugyanis átvette a hatalmat egy olyan generatív szövegelőállító algoritmus, amelyet

a legnagyobb ellenzéki párt kampányszlogenjein tanítottak be,

1952-es filmhíradókon edzettek,

és Szabad Nép-félórákon csiszoltak tökéletesre.

„Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt” – írta tudósítás-véleménycikkében (ezt a kevertet még nem tudták elrontani!) a szerző a két esemény dramaturgiájáról, ahol Magyar Péter az emberek embereként ember maradt az embertelenségben, Orbánhoz bezzeg „meg kellett érkezni”.