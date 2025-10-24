Nagyon aggódunk a Telex függetlenségét ért támadás miatt!

Kínos: Magyar Péterék inkább letakarták a plakátot, csak hogy ne kelljen szembesülniük vele
A Tisza vezére Zelenszkij társaságában virított egy homlokzaton.
Az hagyján, hogy Magyar Péter maradt „a legnagyobb fényforrás” a lap szerint, de hogy tizennégy címlapanyagból három a Tiszát emelte, hat a kormányt nyomta le, egy pedig egyszerre teljesítette mindkét feladatot, azért mégiscsak erős. Békemenet (rossz), Nemzeti Menet (jó), meg amit akartok.
Hollywood elkényeztetett bennünket. Valósággal fürdünk a különféle látványos disztópiákban annak kapcsán, hogy a mesterséges intelligencia hogyan veszi majd át az uralmat az emberiség fölött, hogy nagy háború lesz robotok és emberek között (Terminátor, Mátrix), vagy éppen hogyan lázadnak fel aljas trükkel a gépek, és puccsolják meg az emberiséget (Én, a robot). De ahogy a valóságban megtörtént, arra valószínűleg senki nem számított.
A Telex szerkesztőségében a jelek szerint ugyanis átvette a hatalmat egy olyan generatív szövegelőállító algoritmus, amelyet
„Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt” – írta tudósítás-véleménycikkében (ezt a kevertet még nem tudták elrontani!) a szerző a két esemény dramaturgiájáról, ahol Magyar Péter az emberek embereként ember maradt az embertelenségben, Orbánhoz bezzeg „meg kellett érkezni”.
Eközben – úgy képzelhetjük, másképp nem is lehetett –, a gaz propagandarobotok totálisan átvehették az uralmat a független-objektív szerkesztőség egészén is.
Szórványos lövöldözésekre még minden bizonnyal sor került, a konyhában még egy darabig kitarthattak a független sajtómunkások, amíg el nem fogyott a mikroadomány, végül szabad (f)elvonulásért cserébe (f)eladták pozícióikat. Este nyolc órára az objektivitás ismeretlen helyre távozott (feltehetőleg álbajusszal, álruhában disszidált), helyét pedig átvette az említett mesterséges intelligencia által üzemeltetett szöveggenerátor, immáron nem csak szerzőként, de felkent szerkesztőként is.
A robotok diadala este nyolc órára vált teljessé, a gyanús elemek totális eltávolításával: ekkor a címlapon a hajtás aljáig fellelhető tizennégy hírnek álcázott anyag többsége már az új program alapján díszelgett a honlapon.
Tizenegy ezek közül a Békemenettel és a Nemzeti Menettel, illetve a két politikai oldal főbb szereplőivel foglalkozott – három a Tiszát emelte, hat a kormányt nyomta le, egy pedig egyszerre teljesítette mindkét nemes feladatot; úgy látszik, itt még annyi átmeneti időt sem hagyott az AI a hatalomátvétel után, mint Kádár, amíg legalább látszólag tárgyalt a munkástanácsokkal.
Laptetőn, vagyis első helyen „Magyar Péter sosem volt még ennyire magabiztos” címmel helyezett el cikket az AI, olyan kitételekkel a leadben, mint hogy „a Tisza megnyerte a megbékélésversenyt”, „a párt vezetője pedig a higgadt, magabiztos győztes pozíciójából beszélt”.
Győzelem, megnyerte, magabiztos. És még meg is békélt.
Közvetlenül alatta az élő közvetítés, Magyar Pétertől vett idézettel a tetején, miszerint „Ezt a választást a Tisza meg fogja nyerni, nem kicsit, nagyon”, amaz alatt pedig egy best of-válogatás Magyar Péter-idézetekkel, köztük azzal, hogy meg fogják nyerni a választást.
Emezek alatt pedig egy tippelős játék következett, „Hányszor említette Orbán Viktor az október 23-i beszédében az oroszokat? Na és Brüsszelt?” címmel interaktív módon lehetett utálkozni – ez végülis pozitív, hiszen ebből is látszik, hogy az AI gépi demokratikus módon bevonja a széles tömegeket is az újfüggetlenség építésébe.
De ez csak a centrum: az AI-szerkesztő gondoskodott róla, hogy a baloldali oldalsávban is kapjon az olvasó valami értékeset („Orbán már eredményt hirdetett: gyanús fotóval próbálja bizonyítani, hogy többen voltak a Békemeneten, mint a Tisza eseményén”, igen, „gyanús” és csak „próbálja bizonyítani”), és a kiegyensúlyozottság kedvéért a jobbszárnyon is szerepelt hasonló: „Miközben csak ismételgette magát, Orbán Viktor a híveitől kért segítséget”. Ugyanitt jutott hely egy videóanyag kiajánlójának is,
amelyben Magyar Péter szerencsére nem erőszakos, így nem akarja, csak „el szeretné venni” a rendszerváltást Orbán Viktortól.
A parádés szortimentet még megszórták egy kis könnyed tartalommal – Kristófról és Vendelről, akik elképesztő bravúrral be tudtak szivárogni ötvenezer aktivista közé, és ezért „testközelből láthatták, hogy buliznak a fideszesek” – illetve az „erőszakos Fidesz” üzenettel. Ezt a megbékélésversenyt már szerintük előre megnyert Magyar Péterrel szembehelyezve egy Menczer Tamással kapcsolatos hírrel erősítették, miszerint a politikus azt üzente a pilisborosjenői polgármesternek, hogy „a környéken mindenhol lesznek fejlesztések, csak nálatok nem”, Schmidt Máriától idéztek pár szót („rosszul lenne, ha a Tisza nyerne”), Szabó Zsófit pedig „megkérdeztük, hogy mikor lett fideszes” című, implicit vádakkal egyáltalán nem terhelt kérdésfeltevéssel. Idefért még az is, hogy „Nem engedték be Ausztriába a Fradi különvonatát, Szijjártóék bekérették az osztrák nagykövetet”,
ami a többiekhez képest egészen száraz hír, valószínűleg ezt még nem az AI-szerkesztő helyezte ki.
A korrektség kedvéért hozzá kell tenni, ezenkívül volt még három külföldi, de szintén az ellenségem-barátja-vonalon felhúzott hír („A kínai állami cégek nem vesznek többet behajóztatott orosz olajat”, értsd, már a kínaiak is, bezzeg itt Magyarországon…), egy kémkedéses sztorit erősítő (igaz, Bosznia-Hercegovinában), meg egy külföldi politikai bulvár (Egy férfi Star Wars-zenével trollkodta meg az ohiói nemzeti gárdistákat, letartóztatták, de most perel”, tehát Trump is meg lett trollkodva, nem csak a Harcosok Klubja, kac-kac).
A Telex sorsa tehát eldőlt, ezt a fenti módon közölték az ország népével és a világ közvéleményével. Már csak az nem világos, hogy
a lap végtelenül kiegyensúlyozott podcastjeit hogyan viszi tovább az AI, illetve, hogy végül lesz-e valamiféle konszolidáció, vagy a továbbiakban is ilyen nívón tombol majd a függetlenség meg az objektivitás.