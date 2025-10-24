Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter telex Békemenet AI Orbán Viktor

Nagyon aggódunk a Telex függetlenségét ért támadás miatt!

2025. október 24. 11:34

Az hagyján, hogy Magyar Péter maradt „a legnagyobb fényforrás” a lap szerint, de hogy tizennégy címlapanyagból három a Tiszát emelte, hat a kormányt nyomta le, egy pedig egyszerre teljesítette mindkét feladatot, azért mégiscsak erős. Békemenet (rossz), Nemzeti Menet (jó), meg amit akartok.

2025. október 24. 11:34
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Hollywood elkényeztetett bennünket. Valósággal fürdünk a különféle látványos disztópiákban annak kapcsán, hogy a mesterséges intelligencia hogyan veszi majd át az uralmat az emberiség fölött, hogy nagy háború lesz robotok és emberek között (Terminátor, Mátrix), vagy éppen hogyan lázadnak fel aljas trükkel a gépek, és puccsolják meg az emberiséget (Én, a robot). De ahogy a valóságban megtörtént, arra valószínűleg senki nem számított. 

A Telex szerkesztőségében a jelek szerint ugyanis átvette a hatalmat egy olyan generatív szövegelőállító algoritmus, amelyet 

  • a legnagyobb ellenzéki párt kampányszlogenjein tanítottak be, 
  • 1952-es filmhíradókon edzettek, 
  • és Szabad Nép-félórákon csiszoltak tökéletesre.

„Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt” – írta tudósítás-véleménycikkében (ezt a kevertet még nem tudták elrontani!) a szerző a két esemény dramaturgiájáról, ahol Magyar Péter az emberek embereként ember maradt az embertelenségben, Orbánhoz bezzeg „meg kellett érkezni”

Eközben – úgy képzelhetjük, másképp nem is lehetett –, a gaz propagandarobotok totálisan átvehették az uralmat a független-objektív szerkesztőség egészén is.

Szórványos lövöldözésekre még minden bizonnyal sor került, a konyhában még egy darabig kitarthattak a független sajtómunkások, amíg el nem fogyott a mikroadomány, végül szabad (f)elvonulásért cserébe (f)eladták pozícióikat. Este nyolc órára az objektivitás ismeretlen helyre távozott (feltehetőleg álbajusszal, álruhában disszidált), helyét pedig átvette az említett mesterséges intelligencia által üzemeltetett szöveggenerátor, immáron nem csak szerzőként, de felkent szerkesztőként is.

A robotok diadala este nyolc órára vált teljessé, a gyanús elemek totális eltávolításával: ekkor a címlapon a hajtás aljáig fellelhető tizennégy hírnek álcázott anyag többsége már az új program alapján díszelgett a honlapon.

Tizenegy ezek közül a Békemenettel és a Nemzeti Menettel, illetve a két politikai oldal főbb szereplőivel foglalkozott – három a Tiszát emelte, hat a kormányt nyomta le, egy pedig egyszerre teljesítette mindkét nemes feladatot; úgy látszik, itt még annyi átmeneti időt sem hagyott az AI a hatalomátvétel után, mint Kádár, amíg legalább látszólag tárgyalt a munkástanácsokkal.

Laptetőn, vagyis első helyen „Magyar Péter sosem volt még ennyire magabiztos” címmel helyezett el cikket az AI, olyan kitételekkel a leadben, mint hogy „a Tisza megnyerte a megbékélésversenyt”, „a párt vezetője pedig a higgadt, magabiztos győztes pozíciójából beszélt”.

Győzelem, megnyerte, magabiztos. És még meg is békélt.

Közvetlenül alatta az élő közvetítés, Magyar Pétertől vett idézettel a tetején, miszerint „Ezt a választást a Tisza meg fogja nyerni, nem kicsit, nagyon”, amaz alatt pedig egy best of-válogatás Magyar Péter-idézetekkel, köztük azzal, hogy meg fogják nyerni a választást.

Forrás: Képernyőfotó

Emezek alatt pedig egy tippelős játék következett, „Hányszor említette Orbán Viktor az október 23-i beszédében az oroszokat? Na és Brüsszelt?”  címmel interaktív módon lehetett utálkozni – ez végülis pozitív, hiszen ebből is látszik, hogy az AI gépi demokratikus módon bevonja a széles tömegeket is az újfüggetlenség építésébe.

De ez csak a centrum: az AI-szerkesztő gondoskodott róla, hogy a baloldali oldalsávban is kapjon az olvasó valami értékeset („Orbán már eredményt hirdetett: gyanús fotóval próbálja bizonyítani, hogy többen voltak a Békemeneten, mint a Tisza eseményén”, igen, „gyanús” és csak „próbálja bizonyítani”), és a kiegyensúlyozottság kedvéért a jobbszárnyon is szerepelt hasonló: „Miközben csak ismételgette magát, Orbán Viktor a híveitől kért segítséget”. Ugyanitt jutott hely egy videóanyag kiajánlójának is, 

amelyben Magyar Péter szerencsére nem erőszakos, így nem akarja, csak „el szeretné venni” a rendszerváltást Orbán Viktortól.

A parádés szortimentet még megszórták egy kis könnyed tartalommal – Kristófról és Vendelről, akik elképesztő bravúrral be tudtak szivárogni ötvenezer aktivista közé, és ezért „testközelből láthatták, hogy buliznak a fideszesek” – illetve az „erőszakos Fidesz” üzenettel. Ezt a megbékélésversenyt már szerintük előre megnyert Magyar Péterrel szembehelyezve egy Menczer Tamással kapcsolatos hírrel erősítették, miszerint a politikus azt üzente a pilisborosjenői polgármesternek, hogy „a környéken mindenhol lesznek fejlesztések, csak nálatok nem”, Schmidt Máriától idéztek pár szót („rosszul lenne, ha a Tisza nyerne”), Szabó Zsófit pedig „megkérdeztük, hogy mikor lett fideszes” című, implicit vádakkal egyáltalán nem terhelt kérdésfeltevéssel. Idefért még az is, hogy „Nem engedték be Ausztriába a Fradi különvonatát, Szijjártóék bekérették az osztrák nagykövetet”,

ami a többiekhez képest egészen száraz hír, valószínűleg ezt még nem az AI-szerkesztő helyezte ki. 

A korrektség kedvéért hozzá kell tenni, ezenkívül volt még három külföldi, de szintén az ellenségem-barátja-vonalon felhúzott hír („A kínai állami cégek nem vesznek többet behajóztatott orosz olajat”, értsd, már a kínaiak is, bezzeg itt Magyarországon…), egy kémkedéses sztorit erősítő (igaz, Bosznia-Hercegovinában), meg egy külföldi politikai bulvár (Egy férfi Star Wars-zenével trollkodta meg az ohiói nemzeti gárdistákat, letartóztatták, de most perel”, tehát Trump is meg lett trollkodva, nem csak a Harcosok Klubja, kac-kac). 

A Telex sorsa tehát eldőlt, ezt a fenti módon közölték az ország népével és a világ közvéleményével. Már csak az nem világos, hogy 

a lap végtelenül kiegyensúlyozott podcastjeit hogyan viszi tovább az AI, illetve, hogy végül lesz-e valamiféle konszolidáció, vagy a továbbiakban is ilyen nívón tombol majd a függetlenség meg az objektivitás.

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tolltzoli1985
2025. október 24. 13:55
Dull Szabolcs face oldalán már kivesézte a tisza rengetegszer több embert gyűjtött be..
Válasz erre
2
0
dejavu
2025. október 24. 13:47
vicclap vagytok. De én ezért szeretek itt lenni.
Válasz erre
0
4
Héja
2025. október 24. 13:39
Vérgúnyos írás. A Telex vezet a propaganda portálok között. Ők ezt nevezik újságírásnak. Mi moslékos vödörnek.
Válasz erre
4
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 24. 13:20 Szerkesztve
Haver vesz lakást ,szerencsés, 3 % os hitelt vehet fel rá.Igaz mikor 1.5 éve kinézte 32 milla volt, de kemény 6.5% os kamatra kapot volna hitelt.Most 47 milláért megkapja ugyanazt .áldott szerencséje van.😂😂🤣🤣😊🤦‍♀️🤦‍♂️👍Számoljunk😊😊Csak vicceltem, egy fideszes a 6 általánossal nem tudná levezetni.😊😊🤣😂😊👍
Válasz erre
1
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!