„Jellemtelen hazaáruló” – így üdvözölték Magyar Pétert Győrben

Magyar Péter miniszterelnök lenne
A Tisza politikában járatlan jelöltjeinek így is nagyon kevés lesz az a négy hónap, ami rendelkezésükre áll majd a helyi kampányolásra.
Ráadásul egyre kevesebb érdeklődőt vonzanak a Tisza Párt rendezvényei.
Győrben is egyre népszerűtlenebbek a Tisza Párt rendezvényei, ezt az is mutatja, hogy Magyar Péter mindig egyre kisebb tereket választ helyszínül, és már ezeket sem tudják megtölteni a párt szimpatizánsai – írta meg Deák Dániel Facebook-oldalán.
Ráadásul az is kiderült, hogy a jelenlévők nem is feltétlenül azért látogatnak ki, mert támogatják a pártot, hanem hogy elégedetlenségüket fejezzék ki Magyar Péterrel szemben.
Egy, a Tisza-vezér beszédéről készült felvételen jól hallható, hogy a felszólalás elején többen is zúgolódni kezdenek, egy férfi pedig egyértelműen kivehetően azt kiabálja:
Egy jellemtelen hazaáruló!”
– a színpadon álló Magyarnak címezve.
Az erről készült felvétel itt érhető el:
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád