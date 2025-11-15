„Jellemtelen hazaáruló” – így üdvözölték Magyar Pétert Győrben

Győrben is egyre népszerűtlenebbek a Tisza Párt rendezvényei, ezt az is mutatja, hogy Magyar Péter mindig egyre kisebb tereket választ helyszínül, és már ezeket sem tudják megtölteni a párt szimpatizánsai – írta meg Deák Dániel Facebook-oldalán.

Ráadásul az is kiderült, hogy a jelenlévők nem is feltétlenül azért látogatnak ki, mert támogatják a pártot, hanem hogy elégedetlenségüket fejezzék ki Magyar Péterrel szemben.

Egy, a Tisza-vezér beszédéről készült felvételen jól hallható, hogy a felszólalás elején többen is zúgolódni kezdenek, egy férfi pedig egyértelműen kivehetően azt kiabálja: