hazaáruló Tisza Párt Magyar Péter Győr beszéd

„Jellemtelen hazaáruló” – így üdvözölték Magyar Pétert Győrben

2025. november 15. 15:55

Ráadásul egyre kevesebb érdeklődőt vonzanak a Tisza Párt rendezvényei.

2025. november 15. 15:55
null

Győrben is egyre népszerűtlenebbek a Tisza Párt rendezvényei, ezt az is mutatja, hogy Magyar Péter mindig egyre kisebb tereket választ helyszínül, és már ezeket sem tudják megtölteni a párt szimpatizánsai – írta meg Deák Dániel Facebook-oldalán.

Ráadásul az is kiderült, hogy a jelenlévők nem is feltétlenül azért látogatnak ki, mert támogatják a pártot, hanem hogy elégedetlenségüket fejezzék ki Magyar Péterrel szemben.

Egy, a Tisza-vezér beszédéről készült felvételen jól hallható, hogy a felszólalás elején többen is zúgolódni kezdenek, egy férfi pedig egyértelműen kivehetően azt kiabálja:

Egy jellemtelen hazaáruló!”

– a színpadon álló Magyarnak címezve.

Az erről készült felvétel itt érhető el:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Szerintem
2025. november 15. 18:16
"Takagi 2025. november 15. 16:48 • Szerkesztve Gratula a bátor beszolóknak, totál igazuk van. Szégyeljék magukat azok a nyuggerek(kommunista) akik ott totyogtak. Bezzeg a 13. és 14. havi ( egyheti részlet) nyugdíjat nem utalják jótékony célra. Nem felejtünk." Kár hogy nem lehet megcsinálni, pedig még igazságos is lenne a jóléti plusz juttatásokat megvonni tőlük. Mert ha valaki azokért rajong, aki megnyirbálnák a nyugdíját, annak az a kívánsága, hogy nyirbálják meg a nyugdíját. Az ellenzék folyton panaszkodik, hogy a kormány nem építi be a kormányzásba az ő óhajaikat is, hát érdemes lenne ezen segíteni és az ilyen igényeiket teljesíteni.
makapaka2
2025. november 15. 18:08
A kokárda, és a magyar zászló rosszul áll neki.
llnnhegyi
2025. november 15. 18:03
Magyar Péternek BEFELLEGZETT! Pakolj, vége a bulinak!
zakar zoltán béla
2025. november 15. 18:02
Szófosó automata.
