11. 17.
hétfő
Modern Talking demokrácia Németország orosz-ukrán háború Oroszország Dieter Bohlen

Kitálalt a Modern Talking énekese: Oroszország és Németország álomcsapat voltak, az ukrán háború „gazdaságilag egy szar”

2025. november 17. 12:06

Kitálalt a német szupersztár.

2025. november 17. 12:06
null

Hosszú és nagy hatású interjút adott vasárnap Dieter Bohlen német szupersztár, a Modern Talking énekes-zeneszerzője, a német kereskedelmi tévézés tehetségkutató műsorainak állandó zsűritagja.

Bohlen az interjúban nekiment a német politikai rendszernek. Világossá tette: számára „a demokrácia az, hogy szabad választások vannak, az ember pártokat választ, aztán ezek a pártok csinálnak valamit”.

Szerinte „Németországban az e definíció szerinti demokráciát egy kicsit leépítették”,

mert a 26 százalékos támogatottságú jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ki van rekesztve a döntéshozatalból. Bohlen úgy látja, hogy „ezt még teljesen rosszul is csinálják”, hiszen „egy ilyen párttal érvelve, tárgyilagosan kellene vitatkozni”, a kapitalizmust leépíteni kívánó Balpártra (Linke) sem mondja senki azt, hogy „ezekkel most nem játszunk”. A zenész kifogásolja, hogy „őrületes a félelem attól, hogy beszéljenek velük, pedig lehet velük beszélni”.

Dieter Bohlen kifejtette véleményét az orosz-ukrán háborúról is. Visszaemlékezett: mikor három éve úgy fogalmazott, hogy Ukrajnában a nyugati stratégia így sosem fog működni, azt hitte, lefejezik. Most, három évvel később viszont szerinte már látszik, hogy 

emberek százezrei vesztették életüket, gazdaságilag egy szar” a háború.

Eközben „Oroszország és Németország egy álomcsapat voltak, olcsón kaptuk az energiát, nagyon jól ment nekünk”, s most, hogy az orosz energiáról lemondott Európa, az oroszok helyett „olyan emberekkel beszélnek, akik sokkal rosszabbak”.

Bohlen kifogásolta, hogy a Donald Trump amerikai elnökben meglévő üzletemberi gondolkodás a német politikusokat kevéssé jellemzi. „Ez az ökonómia, ez a gazdasági érzés a német politikusoknál egyszerűen nincs meg” – fogalmazott.

Határozottan kimondta azt is, hogy Putyinnal végre le kellene ülni tárgyalni, mert „az nem lehet, hogy az emberek tényleg azt higgyék, hogy ebben az ukrajnai háborúban Ukrajna valóban győzzön”.

A zenész emellett gúnyt űzött Európa világhatalmi ambícióiból is. Leszögezte: Amerika, Kína és Oroszország is úgy látják, hogy „ez az Európa, amely semmit sem tud elérni, Németország növekedése nulla, akarja megmondani politikailag páratlanul bornírt módon, hogy mit csináljunk”.

Nyitókép: Wikimedia Commons/AleXXw

 

 

survivor
2025. november 17. 14:53
Kétes Nyilvánvaló hogy az EU legnagyobb ellensége az USA. Nem csak Németországé.. Az USA lepacsizott RUS-sal. Aki ezt nem látja... vagy nem akarja látni...
survivor
2025. november 17. 14:51
Kétes Ne feledd, ez a szitu emelte fel Adolfot is...
survivor
2025. november 17. 14:49
reepcze-2 Hát persze hogy giccs volt. És ? "Aki fizeti a zenekart, az határozza meg a zenét". Hozott profitot ? Igen. Akkor... ?
survivor
2025. november 17. 14:46
Na, ennek esze is van ?
