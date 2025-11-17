Kitálalt a Modern Talking énekese: Oroszország és Németország álomcsapat voltak, az ukrán háború „gazdaságilag egy szar”

Hosszú és nagy hatású interjút adott vasárnap Dieter Bohlen német szupersztár, a Modern Talking énekes-zeneszerzője, a német kereskedelmi tévézés tehetségkutató műsorainak állandó zsűritagja.

Bohlen az interjúban nekiment a német politikai rendszernek. Világossá tette: számára „a demokrácia az, hogy szabad választások vannak, az ember pártokat választ, aztán ezek a pártok csinálnak valamit”.

Szerinte „Németországban az e definíció szerinti demokráciát egy kicsit leépítették”,

mert a 26 százalékos támogatottságú jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ki van rekesztve a döntéshozatalból. Bohlen úgy látja, hogy „ezt még teljesen rosszul is csinálják”, hiszen „egy ilyen párttal érvelve, tárgyilagosan kellene vitatkozni”, a kapitalizmust leépíteni kívánó Balpártra (Linke) sem mondja senki azt, hogy „ezekkel most nem játszunk”. A zenész kifogásolja, hogy „őrületes a félelem attól, hogy beszéljenek velük, pedig lehet velük beszélni”.

Dieter Bohlen kifejtette véleményét az orosz-ukrán háborúról is. Visszaemlékezett: mikor három éve úgy fogalmazott, hogy Ukrajnában a nyugati stratégia így sosem fog működni, azt hitte, lefejezik. Most, három évvel később viszont szerinte már látszik, hogy