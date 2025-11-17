Kitálalt a Modern Talking énekese: Oroszország és Németország álomcsapat voltak, az ukrán háború „gazdaságilag egy szar”

Ez az oroszok könyörtelen terve: lemoshatják Kijevet a térképről – szó szerint
Kitálalt a német szupersztár.
Hosszú és nagy hatású interjút adott vasárnap Dieter Bohlen német szupersztár, a Modern Talking énekes-zeneszerzője, a német kereskedelmi tévézés tehetségkutató műsorainak állandó zsűritagja.
Bohlen az interjúban nekiment a német politikai rendszernek. Világossá tette: számára „a demokrácia az, hogy szabad választások vannak, az ember pártokat választ, aztán ezek a pártok csinálnak valamit”.
Szerinte „Németországban az e definíció szerinti demokráciát egy kicsit leépítették”,
mert a 26 százalékos támogatottságú jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ki van rekesztve a döntéshozatalból. Bohlen úgy látja, hogy „ezt még teljesen rosszul is csinálják”, hiszen „egy ilyen párttal érvelve, tárgyilagosan kellene vitatkozni”, a kapitalizmust leépíteni kívánó Balpártra (Linke) sem mondja senki azt, hogy „ezekkel most nem játszunk”. A zenész kifogásolja, hogy „őrületes a félelem attól, hogy beszéljenek velük, pedig lehet velük beszélni”.
Dieter Bohlen kifejtette véleményét az orosz-ukrán háborúról is. Visszaemlékezett: mikor három éve úgy fogalmazott, hogy Ukrajnában a nyugati stratégia így sosem fog működni, azt hitte, lefejezik. Most, három évvel később viszont szerinte már látszik, hogy
emberek százezrei vesztették életüket, gazdaságilag egy szar” a háború.
Eközben „Oroszország és Németország egy álomcsapat voltak, olcsón kaptuk az energiát, nagyon jól ment nekünk”, s most, hogy az orosz energiáról lemondott Európa, az oroszok helyett „olyan emberekkel beszélnek, akik sokkal rosszabbak”.
Bohlen kifogásolta, hogy a Donald Trump amerikai elnökben meglévő üzletemberi gondolkodás a német politikusokat kevéssé jellemzi. „Ez az ökonómia, ez a gazdasági érzés a német politikusoknál egyszerűen nincs meg” – fogalmazott.
Határozottan kimondta azt is, hogy Putyinnal végre le kellene ülni tárgyalni, mert „az nem lehet, hogy az emberek tényleg azt higgyék, hogy ebben az ukrajnai háborúban Ukrajna valóban győzzön”.
A zenész emellett gúnyt űzött Európa világhatalmi ambícióiból is. Leszögezte: Amerika, Kína és Oroszország is úgy látják, hogy „ez az Európa, amely semmit sem tud elérni, Németország növekedése nulla, akarja megmondani politikailag páratlanul bornírt módon, hogy mit csináljunk”.
