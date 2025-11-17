Visszatért a ringbe a magyarellenes politikus: újra Magyarországot vette célba, már a terve is napvilágra került

A Handelsblatt cikke szerint Szerbia a külföldi szupermarketláncokat, köztük az Ahold Delhaize-t és a Lidlt, jelentős szabályozási korlátozásokkal sújtja: Alekszandar Vucsics szerb elnök rendelete 20 százalékban maximalizálta a kereskedelmi árrést több ezer terméknél, főként nagy külföldi cégeket érintve.

Az EU Bizottság piaczavarónak minősítette az intézkedést, Daniel Freund EP-képviselő pedig hangsúlyozta: Vucsics Orbán Viktor magyar miniszterelnök gyakorlatát követi, aki évek óta különadókkal és adminisztratív akadályokkal nehezíti a nemzetközi láncok működését Magyarországon.

A Spar Ausztria emiatt panaszt tett az Európai Bizottságnál; két kötelezettségszegési eljárás is indult Magyarországgal szemben.

Orbán Viktor szerint ezekre azért van szükség, mert a multik kihasználták az inflációt profitjuk növelésére; ezt a narratívát vette át Vucic is. Az EU-n belül egyre erősebbek azok a hangok – például Daniel Freund részéről –, amelyek keményebb fellépést sürgetnek Magyarországgal szemben is.