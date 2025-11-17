Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Brüsszel Magyarország Európai Unió Bírósága Donald Trump Európai Parlament Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió szankciócsomag

Erre nem készült fel Von der Leyen: Magyarország válaszlépésétől megremeghet Brüsszel

2025. november 17. 10:09

Azonnal intézkedett Orbán Viktor.

2025. november 17. 10:09
null

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul az EU orosz gázimport tilalmának ügyében, amelyet szerinte jogellenesen, a nemzeti kormányok véleményét figyelmen kívül hagyva hozott meg Brüsszel – írja a Brussels Signal.

Orbán hangsúlyozta: a szankciókhoz egyhangúság kellene, míg kereskedelempolitikai döntéshez elég a többség.

Kiemelte továbbá, hogy Donald Trump amerikai elnökkel kötött személyes megállapodása alapján Magyarország mentességet kapott az USA orosz olajszankciói alól – Orbán szerint ez addig érvényes, amíg Trump hivatalban van és Magyarországon „nemzeti kormány” működik. Az EU-tagállamok közül csak Magyarország és Szlovákia ellenezte az orosz gázimport 2027-ig történő megszüntetését.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Jean-Christophe Verhaegen / AFP

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. november 17. 11:59
"Az EU-tagállamok közül csak Magyarország és Szlovákia ellenezte az orosz gázimport 2027-ig történő megszüntetését." A többi meg sunnyogott!
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. november 17. 11:56
szantofer 2025. november 17. 11:28 ..."Trump ígért valamit, Írásos garanciát erről senki nem látott, sőt ...Orbán ezt mondja, az USA hivatalos közleménye meg azt."... Ha nem így lesz ahogy most Orbán ÉS Trump is mondják, akkor ZAVAR LESZ (megint) AZ ERŐBEN... kevesebb vagy egyáltalán nem fogunk USA LNG gázt venni, és kevesebb vagy egyáltalán nem USA fegyvereket vásárolni, ahogyan eddig, Kelet és nem az USA felé integrálódunk a tudományok, a kutatás-fejlesztések területén, stb. stb... Elvégre a VILÁG gazdasági-pénzügyi központja ma már a Távol-Kelet, az USA és Európa pedig a HALÁLOS BETEG stádiumában egy olyan vég előtt, amely a rómaiakat, az inkákat lenullázó spanyolokat, a németalföldieket, a briteket is elérte.
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. november 17. 11:55
Szinte a világviszonylatban nem csak az euban Németország a bajkeverő . Bevándorlással , Ukrán háborúba beavatkozott a nyugati tőkés világot a keleti blokkot magával pusztulásba rántja . Sok ujjongó marha háborúpárti fel sem fogja hogy ők is pusztulnak .
Válasz erre
3
0
Bastyaelvtars
2025. november 17. 11:52
Orbán intézkedett. Megremegett Brüsszel:)))))))) De aztán megnézték, hogy az európai bíróságon hányszor nyert a magyar kormány az elmúlt 15 évben es mindenki megnyugodott :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!