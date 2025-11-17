Erre nem készült fel Von der Leyen: Magyarország válaszlépésétől megremeghet Brüsszel

Ekkora nemet még nem hallottak Brüsszelben: Magyarország egy szempillantás alatt lesöpörte az asztalról a tervet
A tavaly megszavazott migrációs paktum szerint Magyarországnak egy 30 ezer illegális bevándorlót befogadó tábort kellett volna építenie.
Azonnal intézkedett Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul az EU orosz gázimport tilalmának ügyében, amelyet szerinte jogellenesen, a nemzeti kormányok véleményét figyelmen kívül hagyva hozott meg Brüsszel – írja a Brussels Signal.
Orbán hangsúlyozta: a szankciókhoz egyhangúság kellene, míg kereskedelempolitikai döntéshez elég a többség.
Kiemelte továbbá, hogy Donald Trump amerikai elnökkel kötött személyes megállapodása alapján Magyarország mentességet kapott az USA orosz olajszankciói alól – Orbán szerint ez addig érvényes, amíg Trump hivatalban van és Magyarországon „nemzeti kormány” működik. Az EU-tagállamok közül csak Magyarország és Szlovákia ellenezte az orosz gázimport 2027-ig történő megszüntetését.
