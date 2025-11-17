Erre nem készült fel Von der Leyen: Magyarország válaszlépésétől megremeghet Brüsszel

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul az EU orosz gázimport tilalmának ügyében, amelyet szerinte jogellenesen, a nemzeti kormányok véleményét figyelmen kívül hagyva hozott meg Brüsszel – írja a Brussels Signal.

Orbán hangsúlyozta: a szankciókhoz egyhangúság kellene, míg kereskedelempolitikai döntéshez elég a többség.

Kiemelte továbbá, hogy Donald Trump amerikai elnökkel kötött személyes megállapodása alapján Magyarország mentességet kapott az USA orosz olajszankciói alól – Orbán szerint ez addig érvényes, amíg Trump hivatalban van és Magyarországon „nemzeti kormány” működik. Az EU-tagállamok közül csak Magyarország és Szlovákia ellenezte az orosz gázimport 2027-ig történő megszüntetését.