Ekkora nemet még nem hallottak Brüsszelben: Magyarország egy szempillantás alatt lesöpörte az asztalról a tervet

A határőrizet szolgálja az európai emberek biztonságát, enélkül nem lehet szó közbiztonságról, nemzetbiztonságról, gazdasági fejlődésről – hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán pénteken.

Bakondi György azt mondta, az Európai Parlament által tavaly megszavazott migrációs paktum szerint Magyarországnak egy 30 ezer illegális bevándorlót befogadó tábort kellett volna építenie.

„Ezt nem tettük, és továbbra sem tesszük meg” – jelentette ki. Hozzátette, az uniós tagállamokat a migrációs paktumhoz kapcsolódó eljárásrendnek megfelelően kategóriákba sorolták. Magyarország a harmadik kategóriába tartozik, azok közé, ahol nincs migrációs nyomás, és a veszélye sincs meg.

A kettős mércéről

„Arról, hogy több mint 1 millió illegális bevándorló belépését akadályoztuk meg, több mint 1,4 millió, Ukrajnából menekült embert fogadtunk be, segítettük a továbbutazásukat vagy a magyarországi gyógyításukat, lakhatásukat, nem tesznek említést” – fogalmazott.