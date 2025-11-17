Ft
LMBTQ + Brüsszel Magyarország LIBE Bizottság Fidesz Európai Parlament lmbtq Európai Bizottság Európai Unió

Ennyit még soha nem hazudtak Magyarországról: az eddigi legnagyobb hadjáratába kezdett a LIBE Bizottság

2025. november 17. 11:50

Mindent megtesznek azért, hogy ellehetetlenítsék hazánkat.

2025. november 17. 11:50
null

Az Európai Parlament LIBE Bizottsága újabb jelentésében bírálta a Fidesz-kormányt, kiemelve korrupciós ügyeket, média- és vallásszabadságot, valamint LMBTQ-jogokat érintő aggályokat – írja a Hungarian Conservative.

A képviselők szerint Magyarország helyzete tovább romlik, ezért ismét az uniós 7. cikk szerinti eljárás aktiválását sürgetik.

A cikk hangsúlyozza: az EU ezzel megsérti a szubszidiaritás elvét, amely szerint a tagállamoknak kellene dönteniük saját ügyeikről; ezt történelmi példákon keresztül is alátámasztja. Az írás élesen bírálja az Európai Uniót, párhuzamot vonva Mussolini hatalomgyakorlásával.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

 

makapaka2
2025. november 17. 14:47
A Libe bizottság az EU legundorítóbban politizáló része!
salátás
2025. november 17. 14:43
az erasmusos , paks2es szopatásaink után röhögés nélkül le merik írni a jogállamiság szót?
Magorka
2025. november 17. 13:45
Ezeket nem lehet feljelenteni?
bandi0723-2
2025. november 17. 13:27
Nos, ha itt nem volna "jogállam", akkor a "LIBA" bizottság szakértői, be sem utazhatnának az országba! Ja és nem szervezhetnének, kirakat beszélgetéseket az ellenzéket támogató közszereplőkkel, civilekkel és NGO-kal!
