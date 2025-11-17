Ennyit még soha nem hazudtak Magyarországról: az eddigi legnagyobb hadjáratába kezdett a LIBE Bizottság

Az Európai Parlament LIBE Bizottsága újabb jelentésében bírálta a Fidesz-kormányt, kiemelve korrupciós ügyeket, média- és vallásszabadságot, valamint LMBTQ-jogokat érintő aggályokat – írja a Hungarian Conservative.

A képviselők szerint Magyarország helyzete tovább romlik, ezért ismét az uniós 7. cikk szerinti eljárás aktiválását sürgetik.

A cikk hangsúlyozza: az EU ezzel megsérti a szubszidiaritás elvét, amely szerint a tagállamoknak kellene dönteniük saját ügyeikről; ezt történelmi példákon keresztül is alátámasztja. Az írás élesen bírálja az Európai Uniót, párhuzamot vonva Mussolini hatalomgyakorlásával.