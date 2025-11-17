Lehet választani: a kormány beállt a vállalkozók mellé, Magyar Péterék viszont már most azon gondolkoznak, miként csatornázzák el tőlük a pénzt

A tájékoztatón elhangzott, hogy a most bejelentett csomag több mint 200 ezer vállalkozást érint.

A kormány és az MKIK az alábbi 11 pontról döntött:

Az alanyi áfamentesség lépcsőzetes emelése, 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra;

Nő az egyéni vállalkozók elszámolható költséghányada jövőre 45, 2027-ben 50 százalékra;

A főállású egyéni vállalkozóknál csökken a szocho-alap, 140 ezer vállalkozást érint a lépés;

Bővül a kisvállalati adóra (KIVA) jogosultak köre, ez 4-5 ezer vállalkozónak kedvez;

100 milliós adókedvezmény a környezeti károk helyreállítására és a zöld beruházások támogatására;

Adókedvezményt kapnak a magyar energiaellátók az infrastruktúra korszerűsítésére;

A kiskereskedelmi adó határsávjai emelkednek, 3500 vállalkozásnak jelent kedvezőbb adózást;

Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését;

Csökken a vállalkozók adminisztrációs terhe, tao-előleg értékhatárát 5 milliárdról 20 milliárdra emelik;

Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150-ről 180 millióra, ez 10 ezer vállalkozást érint;

80 ezer egyéni vállalkozónak speciális adminisztráció-csökkentést vezet be a NAV: automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho és járulékbevallás időtartama.

A miniszterelnök előre tekintve szólt arról is, hogy valószínűleg vita várható a magyar politikában arról, hogy meddig terhelhető a bankszektor és milyen legyen a termelő iparágak és a pénzügyi szektor adóztatásának aránya. Azonban