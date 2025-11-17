Ft
11. 17.
hétfő
Lehet választani: a kormány beállt a vállalkozók mellé, Magyar Péterék viszont már most azon gondolkoznak, miként csatornázzák el tőlük a pénzt

2025. november 17. 12:51

Egy kiszivárgott előadás szerint Magyar Péterék alaposan megnyirbálnák a vállalkozásonak járó támogatásokat, a tervezett adóreformjaik pedig csak tovább rontanák a helyzetet.

2025. november 17. 12:51
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, november 17-én hétfőn bejelentéseket tett Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Karmelitában. 

A kormányfő sajtótájékoztatón kiemelte, „Magyarország úgy döntött, nem csatlakozik Brüsszel háborús gazdaságpolitikájához, hanem továbbra is nemzeti gazdaságpolitikát építünk”

Ennek jegyében 80-90 milliárd forintos csomag adókedvezmények és bürokráciacsökkentés formájában támogatja a magyar vállalkozásokat.

Régen várt könnyítést kapnak a hazai vállalkozások

A tájékoztatón elhangzott, hogy a most bejelentett csomag több mint 200 ezer vállalkozást érint. 

A kormány és az MKIK az alábbi 11 pontról döntött:

  • Az alanyi áfamentesség lépcsőzetes emelése, 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra;
  • Nő az egyéni vállalkozók elszámolható költséghányada jövőre 45, 2027-ben 50 százalékra;
  • A főállású egyéni vállalkozóknál csökken a szocho-alap, 140 ezer vállalkozást érint a lépés;
  • Bővül a kisvállalati adóra (KIVA) jogosultak köre, ez 4-5 ezer vállalkozónak kedvez;
  • 100 milliós adókedvezmény a környezeti károk helyreállítására és a zöld beruházások támogatására;
  • Adókedvezményt kapnak a magyar energiaellátók az infrastruktúra korszerűsítésére;
  • A kiskereskedelmi adó határsávjai emelkednek, 3500 vállalkozásnak jelent kedvezőbb adózást;
  • Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését;
  • Csökken a vállalkozók adminisztrációs terhe, tao-előleg értékhatárát 5 milliárdról 20 milliárdra emelik;
  • Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150-ről 180 millióra, ez 10 ezer vállalkozást érint;
  • 80 ezer egyéni vállalkozónak speciális adminisztráció-csökkentést vezet be a NAV: automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho és járulékbevallás időtartama.

A miniszterelnök előre tekintve szólt arról is, hogy valószínűleg vita várható a magyar politikában arról, hogy meddig terhelhető a bankszektor és milyen legyen a termelő iparágak és a pénzügyi szektor adóztatásának aránya. Azonban

stabil bankrendszer nélkül nem elképzelhető stabil gazdaságpolitika”

– szögezte le Orbán Viktor.

Míg a kormány a Kamarával együttműködve könnyíteni kívánja a magyar vállalkozások helyzetét, ezzel szemben 

a Tisza hatalomra kerülése esetén még  a nekik nyújtott támogatásokat is megnyirbálná a kormányzati kiadásokkal együtt. 

Mint azt egy korábbi összeállításunkban is jeleztük, egy kiszivárgott felvételből kiderült, hogy Magyar Péterékkel azokkal is rosszul járnának, akik rájuk szavaznak. Kármán András, a Tisza Párt egyik legfrissebb gazdasági szakértője még hónapokkal ezelőtt a Corvinus Egyetemen tartott előadást, melyben arra is kitért, hogy

miként lehetne a vállalkozásoktól jelentős pénzeket átcsatornázni, mert véleménye szerint ezekre túl sokat költ jelenleg a kabinet.

Érdekesség, hogy az előadást Kármán egy nappal azután tartotta, hogy Magyar Péter bemutatta őt az egybegyűltek előtt Kötcsén. 

Kármán szerint a kereslet vezérelt növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. A közgazdász szerint gazdaságfejlesztési témakörben ugyanakkor az alábbi igaz: a magyar állam nem hatékony (lassú bürokrácia, gyenge infrastruktúra, korszerűtlen oktatás), amit alacsony adók, adókedvezmények és támogatások szerteágazó rendszerével igyekszik kompenzálni.

Azaz a Tisza Párt gazdasági szakembere szerint az alacsony adók és adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

Magyar Péter viszonylag friss igazolása arra is kitért, hogy régiós összehasonlításában „kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások”. Tehát előadása szerint jelentős pénzeket lehetne megtakarítani, nem máshogy, mint pénzelvonással.

Magyarék alatt búcsút mondhatnánk az alacsony társasági adónak is

Emlékezetes, hogy a szeptember elején kiszivárgott tervek szerint a Tisza Párt a jelenleg 9 százalékos társasági adóhoz is hozzányúlna. Kármán András előadásában arról beszélt, hogy az alacsony társaságiadó-kulcs ellenére az adórendszerünk túl bonyolult, nem semleges, torz ösztönzőkkel terhelt, ráadásul tele van különféle szektorális adókkal. Itt valószínűleg a multikra és a bankszektorra kivetett különadókra gondolhatott.

Mindebből pedig nem nehéz kikövetkeztetni, hogy egy esetleges adóreform esetén a társasági adó-kulcshoz – és a bankadóhoz is – hozzányúlhatnak, hiszen később is a vállalkozások adóztatásának átalakítása mellett kampányol a közgazdász.

De még ennél a pontnál sem állnának meg Magyarék:

felülvizsgálnák a támogatáspolitikát és a keleti nyitást is!

A tiszás szakértő hallgatósága előtt kritizálta a magyar adórendszert is, mely véleménye szerint aránytalan. Mint az a kiszivárgott előadásban elhangzott, ezt ezt az aránytalanságot vagyonadóval lehetne eltüntetni. Bár ennek részleteit nem ismertette, de szeptember óta tudott, hogy ezt a terhet az ötmilliárd feletti vagyonokra szabnák csak ki, amelynek behajthatósága teljes mértékig megkérdőjelezhető, még a tanácsadó szerint is.

Kicsoda Kármán András?

Kármán András közgazdász, a második Orbán-kormány államtitkára volt egy rövid ideig, majd „áthidalhatatlan nézetkülönbségek” miatt hamar távozott. 

Az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú funkcionáriusa lett.  2011. december 1-jétől 2014-ig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában a Magyarországnak járó helyettes igazgatói posztot töltötte be. 2017. június 8-tól Kármán András az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. ügyvezetői és elnöki posztját tölti be.

A szakember nevéhez kötődik az Erste jelzálogbankjának létrehozása, amelyet a 2015 decemberi megalakulás óta elnök-vezérigazgatóként irányított. 

Nyitókép: közösségimédia

tapir32
2025. november 17. 14:47
Magyar Péter is kérhetné az EP bizottságától mentelmi jogának felfüggesztését rablás és bennfentes kereskedés ügyekben. Nem kérte, ezért nem szavazta meg az EP. Nem vállalja tetteiért a felelősséget és nem akarja tisztázni a nevét. Sőt, megpróbálta politikai meghurcolásnak beállítani a nyilvánvalóan köztörvényes bűncselekmények gyanúját. Ezek már ráégtek. Szégyen egy ilyen éretlen magatartású puhapöcs.
tapir32
2025. november 17. 14:46
Be kellene fejeznie az ellenzéknek az infantilis, mindent megkérdőjelező szájalást. Aki mindent megkérdőjelez az magát kérdőjelezi meg. A hülyék szerint minden közalkalmazott és köztisztviselő Orbán zsebében van. Minden ember tisztességét és szakmai kompetenciáját megkérdőjelezik aki nem az ő elképzeléseiket támogatja a valóság és a tények ellenében. Az emberek becsületességébe és tisztességébe vetett bizalom aláásása, a társadalom lerombolása. magyar Péter az egyike azoknak, aki a közbizalom lerombolásán munkálkodik. Destruktív alak. A neoliberalizmus, a „nyitott társadalom” beteges programjának végrehajtója.
tapir32
2025. november 17. 14:43
Magyarország szavazott, Ukrajna nem való az EU-ba! (95%) Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk. Amíg nincs tartós béke Ukrajnában, addig Ukrajna semminemű EU csatlakozása szóba sem kerülhet. Tessék tűzszünetet és békét kötni! Orbán nagyvonalú volt amikor társult tagságot ajánlott, ha tartósan béke lesz Ukrajnában. Ez a legjobb ajánlat amit Ukrajna kaphat.
tapir32
2025. november 17. 14:42
A fiatalok szeretik az adómentességet. A fiatalok örülnek a munkáshitelnek. A fiatalok örülnek a diákhitelnek. A fiatalok szeretik a családtámogatást. A fiatalok szeretik a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A fiatalok örülnek az Otthon Start programnak. A fiatalok szeretik az alacsony üzemanyag árakat. A fiatalok szereti Orbánt és a Fidesz-KDNP-t. A fiatalok nem szeretik Magyar Pétert a hazug rablót.
