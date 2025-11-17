Ukrajna nem áll le: Zelenszkij még 10 évig háborúzna – ezt árulta el a megállapodás

Futótűzként söpört végig a világsajtóban, mik történnek Ukrajnában: a brit lapnak erről is Orbán Viktor jutott eszébe
Újra nagyot ment a The Guardian.
Egy tízéves stratégiai légierő-program keretében az ukrán légiflotta 250 repülősre bővül majd.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá Franciaországgal 100 Rafale vadászgép beszerzéséről, amellyel Ukrajna hosszú távú katonai kapacitásait kívánja erősíteni Oroszországgal szemben – számolt be a Reuters.
Zelenszkij Párizsba látogatott Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalni, miközben az utóbbi hetekben fokozódtak az orosz drón- és rakétatámadások Ukrajna ellen, és Moszkva előrehaladásról számolt be a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja régióban.
Ezt is ajánljuk a témában
Újra nagyot ment a The Guardian.
A francia TF1/LCI tévécsatornának Zelenszkij elmondta, hogy a 100 Rafale gépet rendelte meg, azonban arról nem derültek ki részletek hogy, ezek a gépek francia készletekből érkeznek-e, vagy új beszerzésről van szó.
A megállapodás része egy tízéves stratégiai légierő-program, amelynek célja, hogy Ukrajna légiflottája hosszú távon 250 repülőgépre bővüljön, beleértve az amerikai F–16-osokat és a svéd Gripeneket is.
A megállapodás további elemei várhatóan a SAMP/T légvédelmi rendszerek bővítését is magukban foglalják, beleértve az Aster-30 rakétákat és drónelhárító technológiákat. Macron hangsúlyozta, hogy céljuk a „francia fegyveripar kiválóságának Ukrajna védelmére történő alkalmazása”, és biztosítani akarják, hogy Ukrajna meg tudja szerezni a szükséges eszközöket az Oroszországgal szembeni védelemhez.
Nyitókép: Christophe Ena / POOL / AFP
***