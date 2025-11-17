Ft
11. 17.
hétfő
Rafale Ukrajna légierő program Moszkva Zelenszkij orosz-ukrán háború Oroszország

Ukrajna nem áll le: Zelenszkij még 10 évig háborúzna – ezt árulta el a megállapodás

2025. november 17. 12:33

Egy tízéves stratégiai légierő-program keretében az ukrán légiflotta 250 repülősre bővül majd.

2025. november 17. 12:33
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá Franciaországgal 100 Rafale vadászgép beszerzéséről, amellyel Ukrajna hosszú távú katonai kapacitásait kívánja erősíteni Oroszországgal szemben – számolt be a Reuters.

Zelenszkij Párizsba látogatott Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalni, miközben az utóbbi hetekben fokozódtak az orosz drón- és rakétatámadások Ukrajna ellen, és Moszkva előrehaladásról számolt be a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja régióban.

Ezt is ajánljuk a témában

A francia TF1/LCI tévécsatornának Zelenszkij elmondta, hogy a 100 Rafale gépet rendelte meg, azonban arról nem derültek ki részletek hogy, ezek a gépek francia készletekből érkeznek-e, vagy új beszerzésről van szó.

A megállapodás része egy tízéves stratégiai légierő-program, amelynek célja, hogy Ukrajna légiflottája hosszú távon 250 repülőgépre bővüljön, beleértve az amerikai F–16-osokat és a svéd Gripeneket is.

A megállapodás további elemei várhatóan a SAMP/T légvédelmi rendszerek bővítését is magukban foglalják, beleértve az Aster-30 rakétákat és drónelhárító technológiákat. Macron hangsúlyozta, hogy céljuk a „francia fegyveripar kiválóságának Ukrajna védelmére történő alkalmazása”, és biztosítani akarják, hogy Ukrajna meg tudja szerezni a szükséges eszközöket az Oroszországgal szembeni védelemhez.

Nyitókép: Christophe Ena / POOL / AFP

***

