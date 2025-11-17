Ukrajna nem áll le: Zelenszkij még 10 évig háborúzna – ezt árulta el a megállapodás

A francia TF1/LCI tévécsatornának Zelenszkij elmondta, hogy a 100 Rafale gépet rendelte meg, azonban arról nem derültek ki részletek hogy, ezek a gépek francia készletekből érkeznek-e, vagy új beszerzésről van szó.

A megállapodás része egy tízéves stratégiai légierő-program, amelynek célja, hogy Ukrajna légiflottája hosszú távon 250 repülőgépre bővüljön, beleértve az amerikai F–16-osokat és a svéd Gripeneket is.