Erre Nyugaton is felkapják a fejüket: európai szupercentrum nyílt Magyarországon

Hétfőn ünnepélyes keretek között adták át a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika történetének legnagyobb beruházását: az új, hétszintes épület a korábbi klinika szomszédságában, 4492 négyzetméteren 9,1 milliárd forintból készült el, az orvostechnológiai berendezések beszerzése pedig további 4 milliárd forintba került.

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta, a beruházás, amely 50 százalékkal növeli meg a klinika oktatásra, kutatásra és betegellátásra használt területét, megváltoztatja a mindennapokat.

Az intézmény európai szupercentrumként fog működni

– emelte ki.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter leszögezte, a Semmelweis Közép-Európa legjobb egyeteme, és célja, hogy a világ legjobbjai közé is bekerüljön. A tárcavezető rámutatott, hogy bár az Európai Bizottság bünteti a magyar diákokat, a kormány kiáll az egyetemek mellett, a következő években 1300 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg. A felsőoktatás átalakításával egyébként 600 milliárd forintnyi fejlesztés és háromszoros működési finanszírozás érkezett a rendszerbe, ezzel érte el mára a felsőoktatás finanszírozása a GDP 2 százalékát.