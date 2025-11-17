Ft
kormány Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika szupercentrum Dr. Merkely Béla Magyarország Hankó Balázs Palkovics László

Erre Nyugaton is felkapják a fejüket: európai szupercentrum nyílt Magyarországon

2025. november 17. 12:23

A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika történetének legnagyobb beruházásával új európai szupercentrum fog működni Budapesten, ami a betegellátásra, az oktatásra és a kutatásra is nagy hatással lesz.

2025. november 17. 12:23
null
Klein Ron

Hétfőn ünnepélyes keretek között adták át a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika történetének legnagyobb beruházását: az új, hétszintes épület a korábbi klinika szomszédságában, 4492 négyzetméteren 9,1 milliárd forintból készült el, az orvostechnológiai berendezések beszerzése pedig további 4 milliárd forintba került.

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta, a beruházás, amely 50 százalékkal növeli meg a klinika oktatásra, kutatásra és betegellátásra használt területét, megváltoztatja a mindennapokat.

Az intézmény európai szupercentrumként fog működni

– emelte ki.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter leszögezte, a Semmelweis Közép-Európa legjobb egyeteme, és célja, hogy a világ legjobbjai közé is bekerüljön. A tárcavezető rámutatott, hogy bár az Európai Bizottság bünteti a magyar diákokat, a kormány kiáll az egyetemek mellett, a következő években 1300 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg. A felsőoktatás átalakításával egyébként 600 milliárd forintnyi fejlesztés és háromszoros működési finanszírozás érkezett a rendszerbe, ezzel érte el mára a felsőoktatás finanszírozása a GDP 2 százalékát.

Beszédében Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos arra hívta fel a figyelmet, hogy ma már nem csak a vas számít az egészségügyben, hanem a rajta futó szoftver is, a kormány MI-stratégiája pedig éppen azt a célt szolgálja, hogy a mesterséges intelligencia hatékonyan támogassa az orvosok munkáját.

Hozzátette:

Európában is irigylésre méltó a magyarországi helyzet,

hiszen az orvoslás alapja ma már az adat, márpedig Európa legjobb digitális adatkincsével mi rendelkezünk.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

