Németországban döntöttek: 2029-ben végre Magyarország útjára lépnek

Magyar Péter pártja egyelőre zátonyra futott az informatikai rendeszeket illetően, ugyanakkor Magyarországon igenis lehet találni megfelelő kompetenciájú programozókat, tesztelőket. Erre példa az a digitális fejlődés, ami a magyar közigazgatásban zajlott le az elmúlt években. Már valamennyi hivatali ügy elintézhető online, otthonunk kényelméből, de még az egészségügyben is történt digitális újítás. A Mesterterv legutóbbi adásában szó volt arról is, hogy ezen új megoldások közül melyiket tervezik Németországban is bevezetni.

Mráz Ágoston szerint hazánkban bőven rendelkezésre a kellő informatikai know-how (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

A Mestertervben a Tisza adatbotránya kapcsán merült fel az az észrevétel, hogy Magyar pártjának applikációjához képest jóval nagyobb adatbázissal rendelkező, közszolgálati alkalmazásokat is szükséges kezelnie annak, aki a kormányzói szerepre törekszik. Elég itt a DÁP-ra, vagy akár az EESZT-re gondolni. Már pedig a Tiszánál egy pártapplikáció - melyet egyes értesülések szerint ukrán cég fejlesztett - üzemeltetése is elég nagy problémákba ütközött.

„Én bíztam volna helyettük a magyar informatikusban, sok mindent megcsináltak már” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta, hogy Magyarország európai összehasonlításban a digitális közszolgáltatások terén nagyon jól áll. „A kórházi időpont foglalástól kezdve a digitális állampolgárságig ezek nagyon komoly eredmények. Németországban most döntötték el, hogy 2029-től majd valami hasonlót bevezetnek. Szóval van informatikai tudás ebben az országban” - összegezte az elemző.

