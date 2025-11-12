Németországban döntöttek: 2029-ben végre Magyarország útjára lépnek

Mindent bevetnének a románok, hogy új területeket szerezzenek meg: még Magyarországot is belekeverték az ügybe
Furfangos ötlettel állt elő Petrișor Peiu.
Míg a Tisza Párt harcot vív saját applikációjával, addig a digitális közszolgáltatások sokat fejlődtek hazánkban. A Mestertervben arról is szó esett, melyik magyar innováció keltette fel Németország érdeklődését.
Magyar Péter pártja egyelőre zátonyra futott az informatikai rendeszeket illetően, ugyanakkor Magyarországon igenis lehet találni megfelelő kompetenciájú programozókat, tesztelőket. Erre példa az a digitális fejlődés, ami a magyar közigazgatásban zajlott le az elmúlt években. Már valamennyi hivatali ügy elintézhető online, otthonunk kényelméből, de még az egészségügyben is történt digitális újítás. A Mesterterv legutóbbi adásában szó volt arról is, hogy ezen új megoldások közül melyiket tervezik Németországban is bevezetni.
A Mestertervben a Tisza adatbotránya kapcsán merült fel az az észrevétel, hogy Magyar pártjának applikációjához képest jóval nagyobb adatbázissal rendelkező, közszolgálati alkalmazásokat is szükséges kezelnie annak, aki a kormányzói szerepre törekszik. Elég itt a DÁP-ra, vagy akár az EESZT-re gondolni. Már pedig a Tiszánál egy pártapplikáció - melyet egyes értesülések szerint ukrán cég fejlesztett - üzemeltetése is elég nagy problémákba ütközött.
„Én bíztam volna helyettük a magyar informatikusban, sok mindent megcsináltak már” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta, hogy Magyarország európai összehasonlításban a digitális közszolgáltatások terén nagyon jól áll. „A kórházi időpont foglalástól kezdve a digitális állampolgárságig ezek nagyon komoly eredmények. Németországban most döntötték el, hogy 2029-től majd valami hasonlót bevezetnek. Szóval van informatikai tudás ebben az országban” - összegezte az elemző.
A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni, a műsor a hatodik perctől kezdődik:
