11. 12.
szerda
Mesterterv Németország Magyarország applikáció Mráz Ágoston Sámuel

Németországban döntöttek: 2029-ben végre Magyarország útjára lépnek

2025. november 12. 18:11

Míg a Tisza Párt harcot vív saját applikációjával, addig a digitális közszolgáltatások sokat fejlődtek hazánkban. A Mestertervben arról is szó esett, melyik magyar innováció keltette fel Németország érdeklődését.

2025. november 12. 18:11
null

Magyar Péter pártja egyelőre zátonyra futott az informatikai rendeszeket illetően, ugyanakkor Magyarországon igenis lehet találni megfelelő kompetenciájú programozókat, tesztelőket. Erre példa az a digitális fejlődés, ami a magyar közigazgatásban zajlott le az elmúlt években. Már valamennyi hivatali ügy elintézhető online, otthonunk kényelméből, de még az egészségügyben is történt digitális újítás. A Mesterterv legutóbbi adásában szó volt arról is, hogy ezen új megoldások közül melyiket tervezik Németországban is bevezetni.

Mráz Ágoston - Németország digitális megoldás
Mráz Ágoston szerint hazánkban bőven rendelkezésre a kellő informatikai know-how (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

A Mestertervben a Tisza adatbotránya kapcsán merült fel az az észrevétel, hogy Magyar pártjának applikációjához képest jóval nagyobb adatbázissal rendelkező, közszolgálati alkalmazásokat is szükséges kezelnie annak, aki a kormányzói szerepre törekszik. Elég itt a DÁP-ra, vagy akár az EESZT-re gondolni. Már pedig a Tiszánál egy pártapplikáció - melyet egyes értesülések szerint ukrán cég fejlesztett - üzemeltetése is elég nagy problémákba ütközött.

Én bíztam volna helyettük a magyar informatikusban, sok mindent megcsináltak már” - mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta, hogy Magyarország európai összehasonlításban a digitális közszolgáltatások terén nagyon jól áll. „A kórházi időpont foglalástól kezdve a digitális állampolgárságig ezek nagyon komoly eredmények. Németországban most döntötték el, hogy 2029-től majd valami hasonlót bevezetnek. Szóval van informatikai tudás ebben az országban” - összegezte az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni, a műsor a hatodik perctől kezdődik:

Nyitókép: AFP/DPA/Michael Kappeler

 

Hoked_ly
2025. november 12. 19:28
2029? Addigra régen végük!
freely
2025. november 12. 19:22
Majd ha lesz versenykiírás arra, hogy melyik portál tudja a leghülyébb címet adni a cikkeinek, akkor a Mandiner sikerrel pályázhat. Meg is nyeri.
templar62
•••
2025. november 12. 19:10 Szerkesztve
Langsam spazieren .gehen
nempolitizalok-0
•••
2025. november 12. 19:00 Szerkesztve
Rendszeresen használom és tényleg jó. Tippem szerint Poloskának az ukránok ajánlhatták fel és volt olyan ostoba, hogy el is fogadta. Ez a Poloska nem valami agyas srác, ez eléggé feltűnik. Nem véletlen, hogy Orbánéknak nem kellett, betették egy olyan pozicióba, ahol nem okozhatott károkat, bár állítólag sikerült neki ott is károkat okoznia.
