Ha csak három perce van: itt vannak a legfontosabb kiszivárgott hangfelvételek a Tisza adatbotrányáról (VIDEÓ)

A Magyar Nemzethez ugyanis eljutott a Tisza Párt belső levelezése amelyben egy bizonyos Rosta Bendegúz arról ír, hogy már október 5-én kikerültek az adatok a világhálóra. A beszélgetésből az is kiderült, hogy a Tisza korábbi, júniusi adatszivárgási botránya - mikor a párt Discord szerveréről kerültek ki az aktivisták nevei - egy belső emberhez köthető. Azt is elismerték, nem tudják mi okozhatta az újabb hibát a rendszerükben.

Egy másik résztvevő pedig arról írt, vigyázniuk kell nehogy kiderüljön az, hogy már október 5-én kint voltak az adatok, mert a hatóságok súlyosan megbüntetik őket. A kegyelemdöfés pedig november 5-én, egy hangfelvétel formájában érkezett.

A Tisza belső köreiben is aggódnak az applikáció jövőjét illetően (Forrás: Képernyőfotó/ Magyar Nemzet)

„Elég sok sebből vérzik a program” - mondja Gyuk Zsolt, a Tisza Párt nyugat-dunántúli koordinátora a nyilvánosságra került hangfelvételen. Gyuk hozzáteszi: „Én nem engedtem volna ki ezt az appot jelen helyzetben még, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik! Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tettszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza-szigeteket.” Gyuk konkrétan Magyar Péter türelmetlenségével magyarázza a történteket. „Nem minden volt a gyakorlatban megfelelőképpen átgondolva és tesztelve. Hát íróasztal mellől próbálták meg kitalálni, és nem minden folyamat volt lemodellezve rendesen.”

