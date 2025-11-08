Ft
11. 08.
szombat
Tisza Párt adatok közzététel Magyar Péter applikáció

Ha csak három perce van: itt vannak a legfontosabb kiszivárgott hangfelvételek a Tisza adatbotrányáról (VIDEÓ)

2025. november 08. 13:47

Kikerült levelezések és hangfelvételek tették teljessé a Tisza újabb káoszát. Mutatjuk röviden, ki mit írt és mondott az adatbotrány kapcsán.

2025. november 08. 13:47
Tisza Világ. Ruff Bálint.
Mandiner
Mandiner

A hét legfontosabb belpolitikai eseménye a pénteki Trump-Orbán találkozó mellett minden bizonnyal az újabb Tisza adatbotrány volt. Mint ismeretes, a Tisza Világ nevezetű alkalmazásból kétszázezer felhasználó személyes adata került nyilvánosságra.

Magyar Péter orosz hekkertámadást emlegetettet, később azonban olyan, a Tisza belső körében készült hangfelvételek láttak napvilágot, miszerint a párt köreiben már régóta tudtak az applikáció hiányosságairól. Összeállításunkban röviden összefoglaljuk, hogyan jutottunk el a dolgok jelenlegi állásához.

Tisza adatbotrány - Tisza Világ
A Tisza adatbotrány után nagy kérdés: megmarad-e az applikáció? (Forrás: Tisza Párt)

Az alkalmazást sajtóhírek szerint egy ukrán cég, a PettersonApps fejleszthette. Október 6-án először az Index írt arról, hogy feltörték az applikációt, akkor közel húszezer ember adata került ki a netre. A mostani ügy november 2-án robbant. A Tisza akkor és most is orosz támadásról beszélt, de a később kikerült levelezések és hangfelvételek cáfolják a párt állításait.

A Magyar Nemzethez ugyanis eljutott a Tisza Párt belső levelezése amelyben egy bizonyos Rosta Bendegúz arról ír, hogy már október 5-én kikerültek az adatok a világhálóra. A beszélgetésből az is kiderült, hogy a Tisza korábbi, júniusi adatszivárgási botránya - mikor a párt Discord szerveréről kerültek ki az aktivisták nevei - egy belső emberhez köthető. Azt is elismerték, nem tudják mi okozhatta az újabb hibát a rendszerükben.

Egy másik résztvevő pedig arról írt, vigyázniuk kell nehogy kiderüljön az, hogy már október 5-én kint voltak az adatok, mert a hatóságok súlyosan megbüntetik őket. A kegyelemdöfés pedig november 5-én, egy hangfelvétel formájában érkezett.

A Tisza belső köreiben is aggódnak az applikáció jövőjét illetően (Forrás: Képernyőfotó/ Magyar Nemzet)

Elég sok sebből vérzik a program - mondja Gyuk Zsolt, a Tisza Párt nyugat-dunántúli koordinátora a nyilvánosságra került hangfelvételen. Gyuk hozzáteszi: Én nem engedtem volna ki ezt az appot jelen helyzetben még, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik! Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tettszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza-szigeteket.” Gyuk konkrétan Magyar Péter türelmetlenségével magyarázza a történteket. „Nem minden volt a gyakorlatban megfelelőképpen átgondolva és tesztelve. Hát íróasztal mellől próbálták meg kitalálni, és nem minden folyamat volt lemodellezve rendesen.”

Az üggyel természetesen a Mestertervben is foglalkoztak szakértőink, melyet a videó hatodik percétől láthatnak:

Nyitókép: Képernyőfotó/Tisza Párt

 

