Hogyan sikerült meggyőzni Trumpot? – REAKCIÓ Orbán Balázzsal Washingtonból



Washingtonban forgatott különkiadással jelentkezett a Mandiner Reakció című műsora. Kacsoh Dániel vendége ezúttal Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt, aki részletesen beszélt az Orbán Viktor és Donald Trump között született megállapodásokról.

A Fehér Házban zajlott tárgyalások eredményeként Magyarország mentességet kapott az orosz energiaszankciók alól, a Paks II-projekt visszafordíthatatlan pályára állt, és új amerikai befektetések, hadipari, valamint űripari együttműködések indultak el.

Orbán Balázs szerint mindez nemcsak stratégiai, hanem kézzelfogható előnyöket is jelent a magyarok számára –

stabil rezsit, alacsony benzinárakat és erős nemzetközi pozíciót.

