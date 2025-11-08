Hogyan sikerült meggyőzni Trumpot? – REAKCIÓ Orbán Balázzsal Washingtonból

Most kiderült, ki bukott a legnagyobbat az Orbán-Trump találkozón!
A Nézőpont-elemzés szerint a Trump–Orbán-találkozó után Magyarország új gazdasági és politikai előnyöket szerzett, míg a Tisza vezér támogatói köre látványosan szűkül.
Reakció különkiadásban elemezte Kacsoh Dániel és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Fehér Házban született megállapodásokat. A beszélgetésben szóba került, hogyan sikerült meggyőzni Donald Trumpot a magyar energiapolitika sajátosságairól, és milyen stratégiai előnyöket hozott Magyarországnak az amerikai látogatás.
Washingtonban forgatott különkiadással jelentkezett a Mandiner Reakció című műsora. Kacsoh Dániel vendége ezúttal Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt, aki részletesen beszélt az Orbán Viktor és Donald Trump között született megállapodásokról.
A Fehér Házban zajlott tárgyalások eredményeként Magyarország mentességet kapott az orosz energiaszankciók alól, a Paks II-projekt visszafordíthatatlan pályára állt, és új amerikai befektetések, hadipari, valamint űripari együttműködések indultak el.
Orbán Balázs szerint mindez nemcsak stratégiai, hanem kézzelfogható előnyöket is jelent a magyarok számára –
stabil rezsit, alacsony benzinárakat és erős nemzetközi pozíciót.
