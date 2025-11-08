Ft
11. 08.
szombat
Orbán Balázs Washington Orbán Viktor Kacsoh Dániel energiapolitika

Hogyan sikerült meggyőzni Trumpot? – REAKCIÓ Orbán Balázzsal Washingtonból

2025. november 08. 12:00

Reakció különkiadásban elemezte Kacsoh Dániel és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Fehér Házban született megállapodásokat. A beszélgetésben szóba került, hogyan sikerült meggyőzni Donald Trumpot a magyar energiapolitika sajátosságairól, és milyen stratégiai előnyöket hozott Magyarországnak az amerikai látogatás.

2025. november 08. 12:00
null


Washingtonban forgatott különkiadással jelentkezett a Mandiner Reakció című műsora. Kacsoh Dániel vendége ezúttal Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt, aki részletesen beszélt az Orbán Viktor és Donald Trump között született megállapodásokról.

A Fehér Házban zajlott tárgyalások eredményeként Magyarország mentességet kapott az orosz energiaszankciók alól, a Paks II-projekt visszafordíthatatlan pályára állt, és új amerikai befektetések, hadipari, valamint űripari együttműködések indultak el. 

Orbán Balázs szerint mindez nemcsak stratégiai, hanem kézzelfogható előnyöket is jelent a magyarok számára – 

stabil rezsit, alacsony benzinárakat és erős nemzetközi pozíciót.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

reakcio1969
2025. november 08. 14:20
A fotón Donald Trump saját sapkáit dedikálja a magyar delegációnak. Miközben az amerikai elnök egy fekete, „Tegyük naggyá Amerikát” feliratú sapkát ír alá, Orbán Viktor lelkesnek egyáltalán nem nevezhető arckifejezéssel figyeli a műveletet, Lázár János pedig alázatos arckifejezéssel, egy piros, „Trumpnak mindenben igaza volt” feliratú sapkával a kezében nézi a miniszterelnököt. A sapkák egyébként 55 dollárba, vagyis 18 ezer forintba kerülnek. (444.hu)
gyozoporgorugasa
2025. november 08. 14:19
orbán.Mennyivel jobban hangzik mint, Magyar.Persze csak csenyétén.🤣🤣😂😂😂😂👌👌🐱‍🏍🐱‍🏍
Cs72
2025. november 08. 14:03
Ez "munkaebéd" volt, ami a diplomáciában a legalacsonyabb szintű találkozó, kábé azt jelenti, hogy "összefutottunk, eszünk együtt?", és Orbán erre vitt ki 180 embert. A mentesség, ha egyáltalán életbe lép, mert Trump nem vonja vissza, akkor egy évre szól, amit bármikor megszüntethet az USA.
Syr Wullam
2025. november 08. 14:02 Szerkesztve
Még nem néztem meg a videót, de nagy összegbe mernék fogadni, hogy Orbán Balázs nem köszönte meg Bütyöknek a washingtoni találkozó színvonalas megszervezését. 🥸
