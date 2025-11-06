Ft
11. 06.
csütörtök
Megerősítette a tesztelő informatikus: Magyar Péter sürgette a félkész Tisza-alkalmazás beindítását

2025. november 06. 08:22

Újabb részletek derültek ki az adatbotrányról.

2025. november 06. 08:22
null

A Magyar Nemzet értesülései szerint újabb, a Tisza Párthoz köthető belső forrás erősítette meg, hogy Magyar Péter személyesen sürgette a Tisza Világ nevű applikáció elindítását, annak ellenére, hogy a szoftver még nem volt kellően tesztelve. Gyuk Zsolt, a párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora – aki informatikusként maga is részt vett a tesztelésben – egy hangfelvételen arról beszélt, hogy az alkalmazás „még sok sebből vérzett”, ám a pártvezetés a határidő szorítására hivatkozva így is beindította a rendszert.

Ezt is ajánljuk a témában

A lapnak Gyuk megerősítette, hogy október folyamán több belső fórumon is szólt az applikáció hiányosságairól, és kijelentette: a tesztelés kizárólag a felhasználói élményre irányult, nem pedig az adatbiztonságra. Mint mondta, a szoftver biztonsági fejlesztése mások feladata volt, ő maga csak olyan apró javítások szükségességét jelezte, mint képernyőképek módosítása vagy új mezők beillesztése. Ugyanakkor azt elismerte, hogy 

az applikáció közel sem volt kész állapotban, amikor Magyar Péter utasítására élesítették.

Mint ismert, a Tisza Világ rendszeréből kétszázezer magyar állampolgár adatai szivárogtak ki, és a kiszivárgott információk szerint a fejlesztésben ukrán informatikusok is részt vettek. Ez a körülmény felveti annak lehetőségét, hogy több százezer magyar felhasználó személyes adatai idegen kézbe kerülhettek. A mostani nyilatkozat és a hangfelvétel tovább erősítik azt a képet, hogy a Tisza Párt részéről komoly felelőtlenség vezetett a példátlan adatszivárgáshoz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

westend
2025. november 06. 11:19
A másik: meddig fogják még tagadni a szektánál az ukrán szálat a fejlesztés és adminisztráció tekintetében? Azt értem hogy a poloskás agyhalottaknak elég az AI-t meg a Tónit említeni, de van értelmesebb része is a társadalomnak.
Szerintem
2025. november 06. 11:15
Az adatkiszivárgás egy dolog. A fő kérdés, hogy milyen célból terelte be a balekjait az ukrán szolgálatok adatgyűjtő szoftverébe, kiszolgáltatva azoknak, a balekjai személyes adatait. Hogy aztán azok még ki is szivárogtak, az már csak járulékos hab a tortán.
westend
2025. november 06. 11:11
T. Péterzrx8 2025. november 06. 10:19 • Szerkesztve "az app felhasználó számára tapasztalható lecsiszolatlan élei egyáltalán nem feltétlenül vannak bármiféle kapcsolatban a mögöttes kiszolgáló háttér adatbiztonságával" - azt vajon miért felejtetted el hozzátenni, hogy ez fordítva is így van, vagyis hogy a látványos felület mögött nincs tényleges adatbiztonság?
westend
2025. november 06. 11:07
Rosta B.: "az appnál 2 szivárogtatás volt, az előzőnél egy belsős ember szivárogtatott, az megint kivédhetetlen (hát hogyne, ez a 'felelős' IT 'szakember' tipikus önmentegetése :). A mostani még kivizsgálás alatt van, lesz róla kommunikáció, ha tudott." Igen, 'kommunikáció' az biztos lesz, vélhetőleg kizárólag a poloskától. Annak meg általában, sőt többnyire 100%-ban nulla a valóságtartalma.
