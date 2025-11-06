Megerősítette a tesztelő informatikus: Magyar Péter sürgette a félkész Tisza-alkalmazás beindítását

A lapnak Gyuk megerősítette, hogy október folyamán több belső fórumon is szólt az applikáció hiányosságairól, és kijelentette: a tesztelés kizárólag a felhasználói élményre irányult, nem pedig az adatbiztonságra. Mint mondta, a szoftver biztonsági fejlesztése mások feladata volt, ő maga csak olyan apró javítások szükségességét jelezte, mint képernyőképek módosítása vagy új mezők beillesztése. Ugyanakkor azt elismerte, hogy

az applikáció közel sem volt kész állapotban, amikor Magyar Péter utasítására élesítették.

Mint ismert, a Tisza Világ rendszeréből kétszázezer magyar állampolgár adatai szivárogtak ki, és a kiszivárgott információk szerint a fejlesztésben ukrán informatikusok is részt vettek. Ez a körülmény felveti annak lehetőségét, hogy több százezer magyar felhasználó személyes adatai idegen kézbe kerülhettek. A mostani nyilatkozat és a hangfelvétel tovább erősítik azt a képet, hogy a Tisza Párt részéről komoly felelőtlenség vezetett a példátlan adatszivárgáshoz.