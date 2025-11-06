Megerősítette a tesztelő informatikus: Magyar Péter sürgette a félkész Tisza-alkalmazás beindítását

Kiszivárgott hangfelvétel: döbbenetes vallomást tett a Tisza applikációjáról Magyar Péter embere
„Elég sok sebből vérzik még a program” – fogalmazott október elején a Tisza Párt koordinátora.
Újabb részletek derültek ki az adatbotrányról.
A Magyar Nemzet értesülései szerint újabb, a Tisza Párthoz köthető belső forrás erősítette meg, hogy Magyar Péter személyesen sürgette a Tisza Világ nevű applikáció elindítását, annak ellenére, hogy a szoftver még nem volt kellően tesztelve. Gyuk Zsolt, a párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora – aki informatikusként maga is részt vett a tesztelésben – egy hangfelvételen arról beszélt, hogy az alkalmazás „még sok sebből vérzett”, ám a pártvezetés a határidő szorítására hivatkozva így is beindította a rendszert.
A lapnak Gyuk megerősítette, hogy október folyamán több belső fórumon is szólt az applikáció hiányosságairól, és kijelentette: a tesztelés kizárólag a felhasználói élményre irányult, nem pedig az adatbiztonságra. Mint mondta, a szoftver biztonsági fejlesztése mások feladata volt, ő maga csak olyan apró javítások szükségességét jelezte, mint képernyőképek módosítása vagy új mezők beillesztése. Ugyanakkor azt elismerte, hogy
az applikáció közel sem volt kész állapotban, amikor Magyar Péter utasítására élesítették.
Mint ismert, a Tisza Világ rendszeréből kétszázezer magyar állampolgár adatai szivárogtak ki, és a kiszivárgott információk szerint a fejlesztésben ukrán informatikusok is részt vettek. Ez a körülmény felveti annak lehetőségét, hogy több százezer magyar felhasználó személyes adatai idegen kézbe kerülhettek. A mostani nyilatkozat és a hangfelvétel tovább erősítik azt a képet, hogy a Tisza Párt részéről komoly felelőtlenség vezetett a példátlan adatszivárgáshoz.
Hiába próbálná eltolni magáról a felelősséget a Tisza, egyre több részlet derül ki annak körülményeiről, hogy a párt támogatóinak adatai nyilvánosságra kerültek.
