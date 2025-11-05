Hat pontban a lényeg: ezt tudjuk eddig Magyar Péterék adatbotrányáról

Mint ismert, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot: 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak. A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán. Összeszedtük, mit lehet tudni a példátlan adatbotrányról.

Egyre több részlet derül ki a Tisza Párt adatbotrányáról (Fotó: Mediaworks/ Markovics Gábor)

1. Az ukrán szál

A Tisza adatszivárgási botrányát az is súlyosítja, hogy komoly külföldi befolyás lehetősége is felmerült: ahogy arról beszámoltunk