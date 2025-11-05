Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter adatszivárgás

Hat pontban a lényeg: ezt tudjuk eddig Magyar Péterék adatbotrányáról

2025. november 05. 18:47

Hiába próbálná eltolni magáról a felelősséget a Tisza, egyre több részlet derül ki annak körülményeiről, hogy a párt támogatóinak érzékeny adatai nyilvánosságra kerültek. Összeszedtünk mindent, amit eddig tudni lehet Magyar Péterék adatbotrányáról.

2025. november 05. 18:47
null

Mint ismert, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot: 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak. A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán. Összeszedtük, mit lehet tudni a példátlan adatbotrányról.

Egyre több részlet derül ki a Tisza Párt adatbotrányáról (Fotó: Mediaworks/ Markovics Gábor)
Egyre több részlet derül ki a Tisza Párt adatbotrányáról (Fotó: Mediaworks/ Markovics Gábor)

1. Az ukrán szál

A Tisza adatszivárgási botrányát az is súlyosítja, hogy komoly külföldi befolyás lehetősége is felmerült: ahogy arról beszámoltunk

a Tisza applikációjának tesztelése egyebek mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is folyt.

Ez azért is kiemelten érdekes, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek. Ennek viszont ellentmondanak az október elején kiszivárgott adatok, amelyekben az applikáció adminjainak adatai is nyilvánosságra kerülhettek.

Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat. 

A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja, amely egy civil nonprofit szervezet, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.

2. Rácz András elszólta magát: Kijev érdekeinek egyértelműen inkább a TISZA-kormány felelne meg

Tíz plusz egy pontban fejtette ki véleményét Rácz András biztonságpolitikai szakértő a Tisza adatszivárgási botrányáról, amivel önként igazolta a Magyar Péter-féle párttal kapcsolatos legfőbb kritikát, amit eddig hevesen tagadni illett, jelesül: hogy Ukrajnának nagyon is megfelelne, ha egy kormányváltás esetén a vele szemben igencsak barátságos Tisza kerülne kormányra.

Ezt is ajánljuk a témában

Szerinte ugyanis „a kormánymédia azonnali ukránozása viszont felvet egy logikai bukfencet. Ha egyáltalán igaz az, hogy van ukrán állami érintettség a Tisza Világ applikáció fejlesztése mögött, akkor igen nehezen érthető, hogy ugyanennek 

az ukrán államnak miért lenne érdeke, hogy kárt okozzon annak a TISZA pártnak, aminek a rendszerét éppen fejleszti.”

Pedig szó sem volt arról, hogy ukrán állami szereplő lenne az ügy mögött, elvégre az ukránok nem egy négyfős család, ahol azért, hogy ne tolj ki apukával, nem hekkeled meg az adatbázisát – ezt később el is ismeri, vagyis a logikai bukfencet ő maga végezte.

S aztán a beismerés:

„az ukrán vezetés számára az Orbán-kormány nagyon problémás és kifejezetten megbízhatatlan partner, bilaterális és EU-s ügyekben egyaránt. (…)

A Fidesz vs. TISZA párosból Kijev érdekeinek egyértelműen inkább a TISZA-kormány felelne meg”.

3. Aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt applikációjának kiszivárgott adatbázisában tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői. A Mandiner értesülései szerint pedig a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és „független-objektív újságíró” is megtalálható.

Ezt is ajánljuk a témában

S ha ez nem volna elég, a Tűzfalcsoport információi szerint

aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során, így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek.

A Tűzfalcsoport informátora szerint ennek fényében különösen indokolt lépés volt Orbán Viktor részéről, hogy összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, valamint, hogy elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását. Hiszen – mint írják – amennyiben az adatok a Tisza Világ applikációból származnak, és valóban az érintett bírók regisztráltak, felvetődik a kérdés, hogy ezt egyáltalán  megtehették-e?

Ugyanis a bírói Etikai Kódex 1. cikke alapján, „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. (…) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen”.

4. Kiszivárgott hangfelvétel: döbbenetes vallomást tett a Tisza applikációjáról Magyar Péter embere

Már a mostani adatbotrány előtt is súlyos problémák voltak a Tisza Világ applikációjával a párt egyik koordinátora szerint.

„Elég sok sebből vérzik még a program”mondta Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy a Nyugati fény birtokába került hangfelvételen. Gyuk egy olyan eseményen beszélt, amit nem sokkal a Tisza korábbi, októberi adatszivárgása után tartottak. 

„Én nem engedtem volna ki még ezt az appot jelen helyzetben, de az idő meg mér szorított, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik. Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza szigeteket” – fogalmazott.

A tiszás koordinátor azt mondta: 

Nem minden volt a gyakorlatban megfelelőképpen  átgondolva vagy letesztelve. Hát íróasztal mellől próbálták meg kitalálni, és nem minden folyamat volt lemodellezve rendesen. 

Ezt is ajánljuk a témában

Gyuk szerint a Tisza vezetésének az volt a terve, hogy az összes követőjüket rábírják az applikáció letöltésére. „Mindenképpen be akarnak terelni mindenkit ebbe az applikációba” – fogalmazott.

5. Mindent megtettek, hogy eltussolják az adatbotrányt

A Magyar Nemzet exkluzív, mindeddig ismeretlen részletekhez jutott a Tisza Párt belső köreiből. Egy vezető informatikus beszámolójából kiderült:

már október 5-én kiszivároghatott a Tisza Világ alkalmazásból mintegy 200 ezer felhasználó teljes adatállománya.

Ezt is ajánljuk a témában

A hatalmas adatbázis nemzetközi oldalakon való felbukkanása után a Tisza informatikai csapata „mindent” megtett a nyomok eltüntetéséért: 

eltávolíttatta a listát külföldi portálokról, és magyar fórumokról, közösségi oldalakról is töröltette a rájuk mutató bejegyzéseket.

Vasárnap este a párt informatikusai még nem tudták, hogyan történhetett a kiszivárgás. Ezzel szemben Magyar Péter ugyanebben az időben orosz titkosszolgálatok által irányított hekkertámadásra hivatkozott – ami a belső információk fényében hazugságnak bizonyul.

A Magyar Nemzet kapcsolatba lépett az APP MENTOR nevű, több mint százfős tiszás Signal-csoport egyik tagjával. A csoportban informatikusok és az applikáció indulásakor segédkező aktivisták vannak. November 2-án, vasárnap este itt robbant ki a botrány.

  • Szeptember 9-én indult el a Tisza Világ applikáció, de már az első napokban kiszivárgott körülbelül 20 ezer szimpatizáns adata.
  • Az Index október 6-án számolt be róla, felvetve ukrán fejlesztők lehetséges szerepét.
  • Szeptember 14-én a Tisza titkosszolgálati akciót emlegetett, és azt állította, hogy egy „kémet” eltávolítottak a csoportból – csakhogy az adatszivárgás később is folytatódott.
  • Október 31-én a LeakBase.la oldalon megjelent négy link a 200 ezres adatbázishoz.
  • November 1-én a Prohardver.hu-n és a Redditen részletes elemzések megerősítették az adatszivárgás tényét, ezek azonban mindkét oldalról órákon belül eltűntek.

6. Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni

Magyar Péter, ahogy vasárnap beharangozta, hétfőn délelőtt online sajtótájékoztatót tartott, melyben reagált az adatszivárgási botrányra, és meglepő mód ismertette a Tisza Párt jelöltállításának menetét is.

Erre reagált közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint fogalmazott, miután kiszivárgott, hogy az adatszivárgási ügyre hivatkozva eredetileg elhalasztotta volna az előválasztást és a jelöltjeinek a bemutatását, 

Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni. 

Ezt is ajánljuk a témában

Deák azzal folytatta, hogy miközben a Tisza belső köreiből kiszivárgott információk szerint továbbra is csak 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, – az érezhető nyomás miatt, ami a balliberális nyilvánosság felől is érkezik –, mégis kénytelen volt elindítani a jelöltállítási folyamatot. 

Azonban erősen kérdéses, hogy ez sikerülni fog-e neki, hiszen ő maga is tudja, hogy teljesen alkalmatlan emberek vannak a potenciális jelöltei között, a meglévőket is »kólás doboznak« nevezi”.

Az elemző emlékeztetett, hogy 

  • Magyar Péter korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltjei bemutatását,
  • azonban még most, november elején is arról beszél, hogy halasztani és módosítania kell ezt a folyamatot.

„Ez egyértelmű kudarc, érezhető a kapkodás a Tisza Pártban” – húzta alá.

Deák Dániel bejegyzését azzal zárta, „amellett, hogy a saját támogatóik személyes adataira sem tudnak vigyázni, azok akár Ukrajnába is kerülhettek, a pártépítés is kifejezetten nagy és már-már megugorhatatlan feladatnak ígérkezik Magyar Péter számára”.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 05. 20:01
Magyar Péter tönkre akarja tenni az országot! Magyar Péter el akarja törölni: A rezsicsökkentést. A családtámogatást, a nagycsaládosok adómentességét és a családi adókedvezményt. A fiatalok adómentességét. Az agrártámogatást. A 13. havi nyugdíjat. A gyermekvédelmi törvényt. Magyar Péter támogatja: A migrációt. Az LMBTQ+ propagandát és a gender ideológiát. A drog liberalizációt. A háborút. Magyar Péter a nemzet pusztítója! Van aki ezt a programot, a Tiszás hülyéket támogatja!
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 05. 20:00
Magyar Péter az ország szégyene!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 05. 19:59
Magyar Péter mondjon le az EU képviselőségéről! Magyar Péter mondjon le a pártelnökségéről!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 05. 19:59
Mit tett Magyar Péter az adatszivárgás ügyben? Semmit! Magyar Péternek kellett volna intézkednie. Ő áll kapcsolatban az ukránokkal. Az adatszivárgás felelőssége Magyar Péteré. A Tiszát kivégzi az adatbotrány.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!