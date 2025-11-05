Hat pontban a lényeg: ezt tudjuk eddig Magyar Péterék adatbotrányáról

A hatalmas adatbázis nemzetközi oldalakon való felbukkanása után a Tisza informatikai csapata „mindent” megtett a nyomok eltüntetéséért:
eltávolíttatta a listát külföldi portálokról, és magyar fórumokról, közösségi oldalakról is töröltette a rájuk mutató bejegyzéseket.
Vasárnap este a párt informatikusai még nem tudták, hogyan történhetett a kiszivárgás. Ezzel szemben Magyar Péter ugyanebben az időben orosz titkosszolgálatok által irányított hekkertámadásra hivatkozott – ami a belső információk fényében hazugságnak bizonyul.
A Magyar Nemzet kapcsolatba lépett az APP MENTOR nevű, több mint százfős tiszás Signal-csoport egyik tagjával. A csoportban informatikusok és az applikáció indulásakor segédkező aktivisták vannak. November 2-án, vasárnap este itt robbant ki a botrány.
- Szeptember 9-én indult el a Tisza Világ applikáció, de már az első napokban kiszivárgott körülbelül 20 ezer szimpatizáns adata.
- Az Index október 6-án számolt be róla, felvetve ukrán fejlesztők lehetséges szerepét.
- Szeptember 14-én a Tisza titkosszolgálati akciót emlegetett, és azt állította, hogy egy „kémet” eltávolítottak a csoportból – csakhogy az adatszivárgás később is folytatódott.
- Október 31-én a LeakBase.la oldalon megjelent négy link a 200 ezres adatbázishoz.
- November 1-én a Prohardver.hu-n és a Redditen részletes elemzések megerősítették az adatszivárgás tényét, ezek azonban mindkét oldalról órákon belül eltűntek.
6. Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni
Magyar Péter, ahogy vasárnap beharangozta, hétfőn délelőtt online sajtótájékoztatót tartott, melyben reagált az adatszivárgási botrányra, és meglepő mód ismertette a Tisza Párt jelöltállításának menetét is.
Erre reagált közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint fogalmazott, miután kiszivárgott, hogy az adatszivárgási ügyre hivatkozva eredetileg elhalasztotta volna az előválasztást és a jelöltjeinek a bemutatását,
Magyar Péter elkezdett kapkodni és előre menekülni.