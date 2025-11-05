Ft
vörös Szabolcs Bódis András botrány Magyar Péter Válasz Online

Tisza-botrány: Pedig olyan szépen indult minden – aztán elszabadult a pokol a Válasz Online szerkesztőségében

2025. november 05. 09:01

Az ellenzéki újságírók és elemzők nap mint nap függetlenséget és objektivitást hirdetnek, most azonban lebuktak a Tisza adatszivárgása miatt. A leleplezés után egy névtelen válaszcikkben estek neki a Mandinernek.

2025. november 05. 09:01
null
Rimóczi Norbert

Mára köztudott, hogy a Tisza Világ adatbázisából több, mint 200 ezer ember személyes adatai szivárogtak ki. Lapunk tudomására jutott, hogy ez számos közszereplőt is érint, ezért megkerestük őket, hogy mit gondolnak a botrányról. Korábbi cikkünkben már bemutattuk többek között Mellár Tamás válaszát és Csáki Judit enyhe fenyegetését, amit a levelünkre kaptunk. Azonban információink szerint több, magát függetlenként beállító elemző és baloldali újságíró adatai is szerepelnek a Tisza app adattáblájában.

Bezzeg a Tisza adatbázis szivárgását nem reklámozza ennyire Magyar Péter - Forrás: Magyar Péter Facebook oldala
Bezzeg a Tisza adatbázis szivárgását nem reklámozza ennyire Magyar Péter - Forrás: Magyar Péter Facebook oldala

Úgy tűnik, hogy a Tisza alkalmazással kapcsolatos értesüléseink megerősítést nyernek. Ezt bizonyítja, hogy Bódi Mátyás, a Választási földrajz szakértője érdeklődésünkre elismerte, hogy letöltötte Magyar Péter mobil alkalmazását.

Sőt, a Bódi állítása szerint a kiszivárgott adatbázis birtokában van! Mint írta: „A lista nekem is megvan.”

Alább olvashatják Bódi Mátyás válaszát teljes terjedelmében, változtatás nélkül:

Kedves Norbert!

A lista nekem is megvan.

Ahogyan az appot letöltöttem, úgy az idei összes kormányzati konzultációs ívet is kitöltöttem és visszaküldtem, máskülönben bajos tudnék ezekrõl véleményt formálni.

Üdv,

Bódi Mátyás”

Személyesen udvariasak, szerkesztőségként fröcsögnek

Megbízható forrásaink szerint a Válasz Online markánsan ellenzéki beállítottságú lap munkatársai közül többen is szerepelnek a Tisza adatbázisában, ezért többüket is felkerestük, hogy elmondhassák véleményüket a botránnyal kapcsolatban.

Érdeklődésünkre Vörös Szabolcs és Bódis András is hamar, kulturált stílusban válaszolt. Azonban néhány órával később egy, a szerkesztőségi anonimitás mögé rejtőző kollégájuk már nem bírt magával és egy név nélküli fröcsögésben támadta meg a Mandinert.

Vörös Szabolcs az az újságíró, aki néhány hónappal ezelőtt azzal szerzett magának ismertséget, hogy az általa készített Zelenszkij-interjúban egyetlen kérdést sem tett fel a kárpátaljai magyarok jogfosztásáról - mivel szerinte "egyszerűen vannak nagyobb ügyek".

Zelenszkij kedvenc magyarországi újságírója válaszában tagadta, hogy Tisza Világ felhasználó lenne. Mint írta:

Tisztelt Rimóczi Norbert Bence!

Természetesen nem szerencsés, ha felhasználók bizalmas adatai nyilvánosságra kerülnek.

A Mandinerhez eljutott információk azonban lehet, hogy felülvizsgálatra szorulnak, ugyanis nem vagyok Tisza Világ-felhasználó. Így aztán bizalmas adatom sem szivároghatott ki.

A párt kizárólag a munkahelyi elérhetőségeimet ismeri — de ebben, újságíróként, talán ön sem talál kivetnivalót.

Üdvözlettel,

Vörös Szabolcs // újságíró, fotóriporter”

Bódis András ellenben elismerte, hogy a Tisza alkalmazás felhasználója, igaz váltig állította, hogy érdeklődése pusztán szakmai. 

Tisztelt Rimóczi Úr!

Köszönöm megkeresését, arra kérem, ha használja a válaszomat, azt teljes terjedelmében közölje!

Közélettel is foglalkozó újságíróként tucatnyi párt levelezőlistájára iratkoztam már fel az életem során, több appot is letöltöttem, a tájékozódás a munkám része. Kormánypártok és ellenzéki alakulatok is kezelték/kezelik az adataimat, ez így normális egy újságíró esetében. Legutóbb egy digitális polgári kör FB-csoportjába kértem a felvételemet, hogy értesüljek a kormánypárti kommunikáció aktuális üzeneteiről, igaz, a jelentkezésemet nem hagyták jóvá.

Üdvözlettel,

Bódis András, Válasz Online”

És pontosan eddig tartott a portál civilizált kommunikációja. A kulturált stílusú levelezés után néhány órával ugyanis egy ordenáré stílusú, vállalhatatlan kijelentéseket tartalmazó „írás” jelent meg a Válasz Online-on. Többek között azt tartalmazza, hogy

(…) nem vagy más, mint politikai megrendelést teljesítő propagandista, azzal a furcsa perverzióval, hogy szereted néha újságírónak maszkírozni magad. Akinél előbb van meg az ítélet, minthogy lefolytatták volna a nyomozást. Hogy mindezt november 4-én sikerül elkövetni, az meg már-már szórakoztató lenne – ha nem az állampárt ökle csapkodna, emberi jogokat semmibe véve.”

 

 

Nyitókép: hirtv.hu

 

