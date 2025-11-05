Tisza-botrány: Pedig olyan szépen indult minden – aztán elszabadult a pokol a Válasz Online szerkesztőségében

Mára köztudott, hogy a Tisza Világ adatbázisából több, mint 200 ezer ember személyes adatai szivárogtak ki. Lapunk tudomására jutott, hogy ez számos közszereplőt is érint, ezért megkerestük őket, hogy mit gondolnak a botrányról. Korábbi cikkünkben már bemutattuk többek között Mellár Tamás válaszát és Csáki Judit enyhe fenyegetését, amit a levelünkre kaptunk. Azonban információink szerint több, magát függetlenként beállító elemző és baloldali újságíró adatai is szerepelnek a Tisza app adattáblájában.

Bezzeg a Tisza adatbázis szivárgását nem reklámozza ennyire Magyar Péter - Forrás: Magyar Péter Facebook oldala

Úgy tűnik, hogy a Tisza alkalmazással kapcsolatos értesüléseink megerősítést nyernek. Ezt bizonyítja, hogy Bódi Mátyás, a Választási földrajz szakértője érdeklődésünkre elismerte, hogy letöltötte Magyar Péter mobil alkalmazását.

Sőt, a Bódi állítása szerint a kiszivárgott adatbázis birtokában van! Mint írta: „A lista nekem is megvan.”

Alább olvashatják Bódi Mátyás válaszát teljes terjedelmében, változtatás nélkül: