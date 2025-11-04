„Ezt nagyon rosszul tette, és fogja bánni erősen" – megérkeztek az első reakciók a Tisza-adatszivárgás érintettjeitől

Vasárnap este óta attól hangos a magyar közélet, hogy mintegy 200 ezer ember személyes adatai szivároghattak ki Magyar Péter pártjától. Időközben pedig a Mandiner tudomására jutott, hogy a Tisza Világ mobilalkalmazás felhasználói között számos közéleti személyiség is feltűnt. Ezért és ezt ellenőrizendő a témáról készülő cikkünk megjelenése előtt – a jogszabályoknak és a sajtóetikának megfelelően – megkerestük az információink szerint érintetteket, hogy a készülő írás témájáról tájékoztassuk őket.

A Tisza Világ applikáció az itt látható adatokhoz fért hozzá - Forrás: Patrióta YouTube csatorna

A megkeresés és az arra érkezett válaszok szövegét – természetesen – módosítás nélkül, teljes terjedelmükben közöljük, kezdve szerkesztőségünk levelével, majd a válaszokkal.