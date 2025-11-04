Ft
11. 04.
kedd
„Ezt nagyon rosszul tette, és fogja bánni erősen" – megérkeztek az első reakciók a Tisza-adatszivárgás érintettjeitől

2025. november 04. 16:40

Amikor kiderült, hogy a nevük is szerepel a Tisza Világ kiszivárgott adatbázisában, egyesek elvesztették a fejüket. Mellár Tamás oroszokat emlegetett, Csáki Judit egyenesen fenyegető levelet küldött válaszul.

2025. november 04. 16:40
null
Rimóczi Norbert

Vasárnap este óta attól hangos a magyar közélet, hogy mintegy 200 ezer ember személyes adatai szivároghattak ki Magyar Péter pártjától. Időközben pedig a Mandiner tudomására jutott, hogy a Tisza Világ mobilalkalmazás felhasználói között számos közéleti személyiség is feltűnt. Ezért és ezt ellenőrizendő a témáról készülő cikkünk megjelenése előtt – a jogszabályoknak és a sajtóetikának megfelelően – megkerestük az információink szerint érintetteket, hogy a készülő írás témájáról tájékoztassuk őket.

A Tisza Világ applikáció a fenti adatokhoz fért hozzá - Forrás: Patrióta YouTube csatorna
A Tisza Világ applikáció az itt látható adatokhoz fért hozzá - Forrás: Patrióta YouTube csatorna

A megkeresés és az arra érkezett válaszok szövegét – természetesen – módosítás nélkül, teljes terjedelmükben közöljük, kezdve szerkesztőségünk levelével, majd a válaszokkal.

Tisztelt [Címzett]!

A Mandiner szerkesztőségéhez eljutott információk szerint az Ön neve is szerepel azon az adatbázison, amely a Tisza Párt mobilalkalmazásából (Tisza Világ) nemrégiben kiszivárgott.
A nyilvánosságra került adatok több mint 200 000 regisztrált felhasználót érintenek, köztük számos közéleti szereplőt is. Mivel az ügy jelentős közérdeklődésre tart számot, szerkesztőségünk cikket készít a történtekről.

Mi a véleménye arról, hogy ennyi felhasználó bizalmas adata került nyilvánosságra, illetve szeretne-e bármilyen megjegyzést hozzáfűzni a megjelent hírekhez?

Kérjük, válaszát lehetőség szerint mielőbb küldje meg, hogy azt a megjelenés előtt figyelembe tudjuk venni.

 

Üdvözlettel,
Mandiner szerkesztőség”

 

Válasz helyett támadás

Az első válasz a – most éppen – Párbeszéd frakció tagjától, Mellár Tamástól érkezett, aki az elmúlt 20 évben úgy váltogatta a pártjait, mint más az zokniját.

A Mandiner névre hallgató kormánypropaganda kiadvány számára nem nyilatkozom. A bűntett részleteiről kérdezzék az orosz hackereket, ők többet tudnak róla.

Mellár Tamás”

Képviselő úrral ellentétben Csáki Judit színházkritikus, újságíró már bőbeszédűbb volt:

Mivel az egész mögött nyilvánvalóan önök és orosz gazdáik állnak, viccesnek tartom az érdeklődését. Amúgy meg önök is, ez a hazug propaganda-szennycsatorna eddig is tudni vélt rólam mindent, és agyba-főbe hazudozott, ez nem változtat semmin. 

Személyesen önnek meg annyit üzennék, hogy gyorsan forduljon meg azon a bizonyos damaszkuszi úton, mert rohadt sokáig kell majd szégyenkeznie, az esetleges gyerekeiről nem is beszélve.

Ebből az emailből mazsolázni nem lehet, kiforgatni nem lehet, szóval vagy egyben, vagy sehogy. Világos?

üdv

csákijudit”

Úgy tűnik azonban, hogy Csákiban megroppanhatott valami cikkünk olvasása közben, mivel annak megjelenése után nem sokkal az alábbi egysorost intézte irányomba:

„na, ezt nagyon rosszul tette, és fogja bánni erősen.”

Az sajnos az emailből nem derült ki, hogy pontosan mit tettem rosszul, de még ennél is kíváncsibbá tett a mondat második felével. Csáki Judittól eddig sem állt távol a gyűlölködés, azonban míg korábban a Fidesz-szavazókat gyalázta, most már a fenyegetések műfajában is próbálkozik. Ízelítőül álljanak itt korábbi gondolatai:

Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement –elképedtem, amikor a névjegyzékben láttam, hogy mennyi idősek, és mennyivel néznek ki többnek annál. sok a cigány, sok köztük kevésért megvehető, meg is veszik őket, a szavazatukat is. az országból, a világból nem értenek semmit, nem is akarják. ez a többség, mint látjuk.”

 – Csáki Judit, 2022.04.05.

A Tisza Világ külföldi szálai

Az értelmiségi csipkelődésen túl azért egy érdekességet leszűrhetünk a történtekből. Mindkét válaszadó rögtön a Magyar Péter által bedobott orosz beavatkozást emlegeti, melyre senki semmiféle bizonyítékot nem adott.

Ellenben arra van bizonyíték, hogy egy másik keleti szláv országnak lehet köze a Tisza adatszivárgási botrányához, ez az ország Ukrajna. Mint arról korábban beszámoltunk a Tisza Világ fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött. 

A PettersonApps vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.

Szintén nem az orosz, hanem az ukrán szálat erősíti az is, hogy a bejelentkezési naplókból az is kiderült, hogy az alkalmazást már a szeptember 9-i hivatalos indulás előtt Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték. 

Az pedig már csak hab a tortán, hogy Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátjának neve szintén feltűnik a Tisza App adatbázisban.

Nyitókép: hirtv.hu

