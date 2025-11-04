„Ezt nagyon rosszul tette, és fogja bánni erősen" – megérkeztek az első reakciók a Tisza-adatszivárgás érintettjeitől

Tisztelt [Címzett]!
A Mandiner szerkesztőségéhez eljutott információk szerint az Ön neve is szerepel azon az adatbázison, amely a Tisza Párt mobilalkalmazásából (Tisza Világ) nemrégiben kiszivárgott.
A nyilvánosságra került adatok több mint 200 000 regisztrált felhasználót érintenek, köztük számos közéleti szereplőt is. Mivel az ügy jelentős közérdeklődésre tart számot, szerkesztőségünk cikket készít a történtekről.
Mi a véleménye arról, hogy ennyi felhasználó bizalmas adata került nyilvánosságra, illetve szeretne-e bármilyen megjegyzést hozzáfűzni a megjelent hírekhez?
Kérjük, válaszát lehetőség szerint mielőbb küldje meg, hogy azt a megjelenés előtt figyelembe tudjuk venni.
Üdvözlettel,
Mandiner szerkesztőség”