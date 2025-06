Vörös Szabolcs: A kárpátaljai magyarok sorsánál vannak nagyobb ügyek (VIDEÓ)

Vörös szerint: meg hát úgyis előre lehet tudni, mit mondott volna Zelenszkij: „meg fogjuk védeni őket”, „nem esett bajuk”, „diplomáciai csatornák”, „készek vagyunk a párbeszédre” stb.:

„Az interjú eredetileg 45 perces volt. Ha én ezt a témát megnyitom, az legalább fél órát igényel. Vissza kell menni egészen azokig az évekig, legkésőbb 2017-ig, amikor a magyar–ukrán kapcsolatok drámai romlásnak indultak. 2017 szeptemberében még nem a nyelvtörvény volt napirenden, hanem az oktatási törvény, és annak is csak egyetlen cikke. Ez egyébként azóta sem lépett életbe – nem is tudom, hányadik halasztásnál tart most ez a törvénycikk –, pontosan azért, mert ilyen komoly feszültséget szült a két ország viszonyában. Ha én ebbe elkezdek belemenni, a 45 percből tényleg a kétharmada elment volna.

És egyáltalán nem arról van szó, hogy én valami hazaáruló bitang lennék, aki ne viselné szívén a kárpátaljai magyarok sorsát.

(Gulyás: Említetted a Válasz Offline-t.)

Külön fejezetet szenteltünk benne a kárpátaljai magyarságnak – azoknak a hídépítőknek, akik ebben a borzalmas helyzetben próbálnak pozitív szerepet játszani. Ez volt az egyik oka, hogy nem kérdeztem erről. A másik – és ezt akár ki is lehet forgatni – az,

hogy egyszerűen vannak nagyobb ügyek.

Ha Ukrajna elveszíti ezt a háborút, akkor nincs kárpátaljai magyarság – ilyen egyszerű. Ha egy olyan interjút szerettem volna készíteni, ami a világsajtó érdeklődésére is számot tart – már öt vagy hat országról tudok, ahol szemlézték –, de egyben a magyar közönség számára is releváns információkat tartalmaz, akkor mérlegelnem kellett, mik a fontossági sorrendek.

És még egyszer mondom: nem azt állítom, hogy nem fontos, mi történik a kárpátaljai magyarsággal – de azért nagyjából előre lehetett volna skiccelni, hogy mit mondott volna erre Zelenszkij. Azt, hogy meg fogjuk védeni a kárpátaljai magyarságot, nem eshet bántódásuk, mint ahogy – hála Istennek – az elmúlt három évben nem is történt fizikai atrocitás. Azt is elmondta volna, hogy nyitva tartják a diplomáciai csatornákat, készek tárgyalni parlamentek közötti bizottságban, miniszteri szinten, munkacsoportokban, sőt legfelsőbb szinten is. Ez lett volna a válasza, és ezzel tényleg elment volna az interjú egy jelentős része.” – mondta a Partizánban Vörös Szabolcs.