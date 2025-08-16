Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyűlöletbeszéd Magyarország emberi jogok Donald Trump Egyesült Államok

Papírunk is van róla: Pressman sírhat, Trump Amerikája leállt a „jóemberkedő” leckéztetésünkkel

2025. augusztus 16. 06:07

Sem guruló dollárok az ellenzéknek, sem elmarasztaló emberi jogi jelentés – és ez még csak a kezdet!

2025. augusztus 16. 06:07
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

„Az év során romlott az emberi jogi helyzet Magyarországon. A hatóságok megkezdték a 2021. évi gyermekvédelmi törvény végrehajtását, és ezzel kapcsolatban korlátozták a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális témájú írásbeli anyagokhoz való hozzáférést” olvasható az Amerikai Egyesült Államok Magyarországról készített, 2023-ban publikált emberi jogi jelentésében.

Az USA ugyanis régóta csinál ilyen dokumentumokat, pontosan körül nem határolható módszerek mentén veszik górcső alá a partnerországokat – s mondanak ítéletet róluk.

Az idézett dokumentumból megtudjuk azt is: a „jelentős emberi jogi problémák között említhetők a következőkről szóló hiteles beszámolók: a bírói függetlenséggel kapcsolatos súlyos problémák; a magánéletbe való önkényes vagy jogellenes beavatkozás; a véleménynyilvánítás szabadságának és a média szabadságának súlyos korlátozása, ideértve a cenzúrát is; a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságának jelentős korlátozása (ideértve a nem kormányzati és a civilszervezetek szervezetére, finanszírozására és működésére vonatkozó túlságosan korlátozó törvényeket)”. És persze a korrupció. Régi-régi lemez…

Ezt is ajánljuk a témában

Aligha meglepetés: a hazai ellenzéki médiumok és munkatársaik rendre rommá idézték a jelentést, s így tettek hasonló megállapításokra jutó elődeivel és utódaival is. A „független” szakértők sorra magyarázták, mennyire nem mindegy, mit gondolnak Magyarországról a szabad világ vezető hatalmának illetékesei, akiknek persze igazuk van, sőt, a magyar kormány pedig évről évre kikérte magának az olykor tételesen cáfolt, politikailag motivált meglátásokat.

Mindezt tetézte, hogy

a 2022-es országgyűlési választás kampányáról utóbb kiderült: a demokrata adminisztrációtól nem túl távoli körök guruló dollárokkal is befolyásolni óhajtották a hazai népakaratot.

Szerintem a szokásosnál kevesebben értesültek róla, de az idén is kijött egy ilyen emberi jogi jelentés, ami az USA illetékes minisztériumának honlapján most is megtekinthető. A haladékony sajtó azonban ezúttal nem idézi rommá a benne foglaltakat – miért is tenné? Hiszen tele van valós tartalommal. Nézzük csak!

A teljesség igénye nélkül az amerikai külügy munkatársai arra jutottak, hogy tavaly Magyarországon az emberi jogok helyzetében nem történt jelentős változás. Sőt: a jelentés elismeri, hogy a magyar kormány folyamatosan és hatékonyan lép fel az emberi jogokat sértő esetek kivizsgálásában és az érintettek felelősségre vonásában.

A sajtószabadság kapcsán a dokumentum megerősíti, hogy

Magyarország alkotmánya garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát, a médiapiacon azonban a kormány intézkedései a nemzetbiztonsági érdekek védelmét szolgálják.

Hoppá! Ami szintén nagyon fájhatott egyes hazai liberális műhelyekben: az USA szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozása a külföldi befolyás elleni fellépést erősíti, ezzel biztosítva a magyar társadalom és állam működésének átláthatóságát és védelmét. A törvények szigorúan tiltják a gyűlöletbeszédet, a holokauszt és más totalitárius bűnök tagadását, ezzel is hangsúlyozva a történelmi felelősségvállalást – mutatnak rá a friss jelentés készítői.

De tovább is van, mondjam még? „A gyermekvédelem terén Magyarország következetesen fellép a gyermekmunka és a gyermekházasság ellen, szigorúan betartva a nemzetközi normákat. A menekültügyi politikában a kormány a nemzetbiztonság és a szuverenitás megőrzését helyezi előtérbe, miközben együttműködik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, és biztosítja a menedékkérők jogait a magyar jogszabályok szerint” – így a jelentés, ami rámutat arra is:

az antiszemitizmus elleni küzdelem továbbra is központi eleme a magyar társadalom politikájának.

Bár a jelentés említi az antiszemita incidensek növekedését, a kormány mindenképp határozott fellépést tanúsít a gyűlöletbeszéd és az erőszak minden formája ellen, és megerősíti a zsidó közösség védelmét. Ami egyértelműen pozitív hozzáállás.

Ezzel párhuzamosan – az orosz túlkapásokat és bűnöket nem elhallgatva – az Ukrajnáról készült jelentés kőkeményen beleáll a kijevi vezetésbe, hatalmukkal visszaélő kormánytisztviselőkről, súlyos emberi jogsértésekről, önkényes letartóztatásokról és fogvatatásról, valamint újságírók meghurcolásáról beszámolva. Ja, és

a dokumentumban szerepel a „gyermekmunka legrosszabb formáinak jelentős jelenléte” kitétel is. Brutális.

Nem kétséges: az Egyesült Államokban radikális fordulat lépett életbe januárban, Donald Trump nem csak Vlagyimir Putyinnal hajlandó immár tárgyalni, szövetségeseinek morális és „jóemberkedő” leckéztetése is kikerült a repertoárból.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szánthó Miklós

Facebook

Idézőjel

Összefoglaló az USA Külügyminisztériumának Ukrajnáról szóló országjelentéséről

A jelentés képe erőteljesen árnyalja az ukrán kormány háborús körülmények közötti működéséről kialakított globalista-brüsszeli narratívát.

Ja, s miután az állítólagos korrupcióval sem cseszegetnek minket, végre beindulhat az amerikai-magyar üzleti kapcsolatok visszaépítése. Ami alighanem mindennél fontosabb.  

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
La Piovra
2025. augusztus 16. 07:17
Akkor most Vasvári Csaba címzetes törvényszéki bíró, hová megy siratni a bírói függetlenséget? Maradt az Erős Pál ivadék támasznak? Lassan már Brüsszelben is csak Ursula és Manfréd simogatja a kis buksijukat.
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2025. augusztus 16. 07:04 Szerkesztve
"médiapiacon azonban a kormány intézkedései a nemzetbiztonsági érdekek védelmét szolgálják." Tehát ha a média a kormány disznóságait közli, és ez igaz, akkor ezzel nem tudnak mit kezdeni, még perelni sem, csak akkor baj, ha az külföldi segítséggel jelenik meg! :D Sztem ezzel a kormány, és OV tekintélyét veszélyeztetik, és nem az ország szuverenitását, sőt, ráfogják, veszélyeztetik a nemzetbiztonságot. Mutasson nekem vki egy olyan újságírót, vagy médiát amelynek a nézetei a külföldi támogatás hatására megváltoztak? Egyébként a MNB alapítványainak a pénzének az eltűnését az ellenzéki média hozta le, és az ÁSz ez alapján kezdett el nyomozni, különben semmit se tudnának. Persze OV jobbkeze, Matolcsy, utáni nyomozás csak tessék-lássék módon történik, mert a hatalomnak egy újabb botrány a választások előtt nem hiányzik
Válasz erre
0
1
Hobby024
2025. augusztus 16. 07:00
gyzoltan-2: "Azok a tőkeerős zsidó érdekszövetségek továbbra is léteznek, tevékenykednek" Hagyd ki a zsidót és igaz. Azok a nagytőkés, liberális, a világot irányító globális pénzügyi érdekszövetségek ma is léteznek. Szerintem így igaz. Nézz Makronra, Merzre, Sholzra, von der Leyenre, A bankárvilág jelentős részére. Semmi közük a rasszhoz. Sokkal inkább a profithoz, a kizsákmányoláshoz. Nem minden multi globalista cég vezetője zsidó, viszont kizsákmányoló, profitéhes kapitalista faszkalap.
Válasz erre
1
1
Mich99
2025. augusztus 16. 06:43
Mancika éljen boldogan a férjével!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!