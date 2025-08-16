Papírunk is van róla: Pressman sírhat, Trump Amerikája leállt a „jóemberkedő” leckéztetésünkkel

Aligha meglepetés: a hazai ellenzéki médiumok és munkatársaik rendre rommá idézték a jelentést, s így tettek hasonló megállapításokra jutó elődeivel és utódaival is. A „független” szakértők sorra magyarázták, mennyire nem mindegy, mit gondolnak Magyarországról a szabad világ vezető hatalmának illetékesei, akiknek persze igazuk van, sőt, a magyar kormány pedig évről évre kikérte magának az olykor tételesen cáfolt, politikailag motivált meglátásokat.

Mindezt tetézte, hogy

a 2022-es országgyűlési választás kampányáról utóbb kiderült: a demokrata adminisztrációtól nem túl távoli körök guruló dollárokkal is befolyásolni óhajtották a hazai népakaratot.

Szerintem a szokásosnál kevesebben értesültek róla, de az idén is kijött egy ilyen emberi jogi jelentés, ami az USA illetékes minisztériumának honlapján most is megtekinthető. A haladékony sajtó azonban ezúttal nem idézi rommá a benne foglaltakat – miért is tenné? Hiszen tele van valós tartalommal. Nézzük csak!

A teljesség igénye nélkül az amerikai külügy munkatársai arra jutottak, hogy tavaly Magyarországon az emberi jogok helyzetében nem történt jelentős változás. Sőt: a jelentés elismeri, hogy a magyar kormány folyamatosan és hatékonyan lép fel az emberi jogokat sértő esetek kivizsgálásában és az érintettek felelősségre vonásában.

A sajtószabadság kapcsán a dokumentum megerősíti, hogy

Magyarország alkotmánya garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát, a médiapiacon azonban a kormány intézkedései a nemzetbiztonsági érdekek védelmét szolgálják.

Hoppá! Ami szintén nagyon fájhatott egyes hazai liberális műhelyekben: az USA szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozása a külföldi befolyás elleni fellépést erősíti, ezzel biztosítva a magyar társadalom és állam működésének átláthatóságát és védelmét. A törvények szigorúan tiltják a gyűlöletbeszédet, a holokauszt és más totalitárius bűnök tagadását, ezzel is hangsúlyozva a történelmi felelősségvállalást – mutatnak rá a friss jelentés készítői.

De tovább is van, mondjam még? „A gyermekvédelem terén Magyarország következetesen fellép a gyermekmunka és a gyermekházasság ellen, szigorúan betartva a nemzetközi normákat. A menekültügyi politikában a kormány a nemzetbiztonság és a szuverenitás megőrzését helyezi előtérbe, miközben együttműködik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, és biztosítja a menedékkérők jogait a magyar jogszabályok szerint” – így a jelentés, ami rámutat arra is:

az antiszemitizmus elleni küzdelem továbbra is központi eleme a magyar társadalom politikájának.

Bár a jelentés említi az antiszemita incidensek növekedését, a kormány mindenképp határozott fellépést tanúsít a gyűlöletbeszéd és az erőszak minden formája ellen, és megerősíti a zsidó közösség védelmét. Ami egyértelműen pozitív hozzáállás.

Ezzel párhuzamosan – az orosz túlkapásokat és bűnöket nem elhallgatva – az Ukrajnáról készült jelentés kőkeményen beleáll a kijevi vezetésbe, hatalmukkal visszaélő kormánytisztviselőkről, súlyos emberi jogsértésekről, önkényes letartóztatásokról és fogvatatásról, valamint újságírók meghurcolásáról beszámolva. Ja, és

a dokumentumban szerepel a „gyermekmunka legrosszabb formáinak jelentős jelenléte” kitétel is. Brutális.

Nem kétséges: az Egyesült Államokban radikális fordulat lépett életbe januárban, Donald Trump nem csak Vlagyimir Putyinnal hajlandó immár tárgyalni, szövetségeseinek morális és „jóemberkedő” leckéztetése is kikerült a repertoárból.