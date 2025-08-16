Papírunk is van róla: Pressman sírhat, Trump Amerikája leállt a „jóemberkedő” leckéztetésünkkel

Pressman? Vagy mégsem? Utánajártunk, ki is írta azt a bizonyos amerikai jelentést
Szijjártó Péter Pressman kezét látja a jelentésen – nem alaptalanul.
Sem guruló dollárok az ellenzéknek, sem elmarasztaló emberi jogi jelentés – és ez még csak a kezdet!
„Az év során romlott az emberi jogi helyzet Magyarországon. A hatóságok megkezdték a 2021. évi gyermekvédelmi törvény végrehajtását, és ezzel kapcsolatban korlátozták a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális témájú írásbeli anyagokhoz való hozzáférést” – olvasható az Amerikai Egyesült Államok Magyarországról készített, 2023-ban publikált emberi jogi jelentésében.
Az USA ugyanis régóta csinál ilyen dokumentumokat, pontosan körül nem határolható módszerek mentén veszik górcső alá a partnerországokat – s mondanak ítéletet róluk.
Az idézett dokumentumból megtudjuk azt is: a „jelentős emberi jogi problémák között említhetők a következőkről szóló hiteles beszámolók: a bírói függetlenséggel kapcsolatos súlyos problémák; a magánéletbe való önkényes vagy jogellenes beavatkozás; a véleménynyilvánítás szabadságának és a média szabadságának súlyos korlátozása, ideértve a cenzúrát is; a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságának jelentős korlátozása (ideértve a nem kormányzati és a civilszervezetek szervezetére, finanszírozására és működésére vonatkozó túlságosan korlátozó törvényeket)”. És persze a korrupció. Régi-régi lemez…
Aligha meglepetés: a hazai ellenzéki médiumok és munkatársaik rendre rommá idézték a jelentést, s így tettek hasonló megállapításokra jutó elődeivel és utódaival is. A „független” szakértők sorra magyarázták, mennyire nem mindegy, mit gondolnak Magyarországról a szabad világ vezető hatalmának illetékesei, akiknek persze igazuk van, sőt, a magyar kormány pedig évről évre kikérte magának az olykor tételesen cáfolt, politikailag motivált meglátásokat.
Mindezt tetézte, hogy
a 2022-es országgyűlési választás kampányáról utóbb kiderült: a demokrata adminisztrációtól nem túl távoli körök guruló dollárokkal is befolyásolni óhajtották a hazai népakaratot.
Szerintem a szokásosnál kevesebben értesültek róla, de az idén is kijött egy ilyen emberi jogi jelentés, ami az USA illetékes minisztériumának honlapján most is megtekinthető. A haladékony sajtó azonban ezúttal nem idézi rommá a benne foglaltakat – miért is tenné? Hiszen tele van valós tartalommal. Nézzük csak!
A teljesség igénye nélkül az amerikai külügy munkatársai arra jutottak, hogy tavaly Magyarországon az emberi jogok helyzetében nem történt jelentős változás. Sőt: a jelentés elismeri, hogy a magyar kormány folyamatosan és hatékonyan lép fel az emberi jogokat sértő esetek kivizsgálásában és az érintettek felelősségre vonásában.
A sajtószabadság kapcsán a dokumentum megerősíti, hogy
Magyarország alkotmánya garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát, a médiapiacon azonban a kormány intézkedései a nemzetbiztonsági érdekek védelmét szolgálják.
Hoppá! Ami szintén nagyon fájhatott egyes hazai liberális műhelyekben: az USA szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozása a külföldi befolyás elleni fellépést erősíti, ezzel biztosítva a magyar társadalom és állam működésének átláthatóságát és védelmét. A törvények szigorúan tiltják a gyűlöletbeszédet, a holokauszt és más totalitárius bűnök tagadását, ezzel is hangsúlyozva a történelmi felelősségvállalást – mutatnak rá a friss jelentés készítői.
De tovább is van, mondjam még? „A gyermekvédelem terén Magyarország következetesen fellép a gyermekmunka és a gyermekházasság ellen, szigorúan betartva a nemzetközi normákat. A menekültügyi politikában a kormány a nemzetbiztonság és a szuverenitás megőrzését helyezi előtérbe, miközben együttműködik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, és biztosítja a menedékkérők jogait a magyar jogszabályok szerint” – így a jelentés, ami rámutat arra is:
az antiszemitizmus elleni küzdelem továbbra is központi eleme a magyar társadalom politikájának.
Bár a jelentés említi az antiszemita incidensek növekedését, a kormány mindenképp határozott fellépést tanúsít a gyűlöletbeszéd és az erőszak minden formája ellen, és megerősíti a zsidó közösség védelmét. Ami egyértelműen pozitív hozzáállás.
Ezzel párhuzamosan – az orosz túlkapásokat és bűnöket nem elhallgatva – az Ukrajnáról készült jelentés kőkeményen beleáll a kijevi vezetésbe, hatalmukkal visszaélő kormánytisztviselőkről, súlyos emberi jogsértésekről, önkényes letartóztatásokról és fogvatatásról, valamint újságírók meghurcolásáról beszámolva. Ja, és
a dokumentumban szerepel a „gyermekmunka legrosszabb formáinak jelentős jelenléte” kitétel is. Brutális.
Nem kétséges: az Egyesült Államokban radikális fordulat lépett életbe januárban, Donald Trump nem csak Vlagyimir Putyinnal hajlandó immár tárgyalni, szövetségeseinek morális és „jóemberkedő” leckéztetése is kikerült a repertoárból.
A jelentés képe erőteljesen árnyalja az ukrán kormány háborús körülmények közötti működéséről kialakított globalista-brüsszeli narratívát.
Ja, s miután az állítólagos korrupcióval sem cseszegetnek minket, végre beindulhat az amerikai-magyar üzleti kapcsolatok visszaépítése. Ami alighanem mindennél fontosabb.
Nem erre számítottak.
