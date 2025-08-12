Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának 2024-es emberi jogi országjelentése szerint Magyarországon az emberi jogok helyzetében nem történt jelentős változás. A jelentés elismeri, hogy

a magyar kormány folyamatosan és hatékonyan lép fel az emberi jogokat sértő esetek kivizsgálásában és az érintettek felelősségre vonásában.

A sajtószabadság kapcsán a dokumentum megerősíti, hogy

Magyarország alkotmánya garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát,

a médiapiacon azonban a kormány intézkedései a nemzetbiztonsági érdekek védelmét szolgálják. A Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozása a külföldi befolyás elleni fellépést erősíti, ezzel biztosítva a magyar társadalom és állam működésének átláthatóságát és védelmét. A törvények szigorúan tiltják a gyűlöletbeszédet, a holokauszt és más totalitárius bűnök tagadását, ezzel is hangsúlyozva a történelmi felelősségvállalást.

A munkavállalói jogok terén Magyarország biztosítja a dolgozók jogait,

különös tekintettel a munkaidőre, a biztonságos munkakörnyezetre és a kollektív szervezkedésre.

A közszféra bizonyos területein szükséges a szolgáltatások folyamatos biztosítása, amelyet a kormány jogszerűen szabályoz, miközben a magánszektorban a munkajogok maradéktalan érvényesülése garantált. A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésére.