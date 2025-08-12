Ft
Magyarország emberi jogok Amerikai Egyesült Államok jelentés

Pirulnak az arcok Brüsszelben: Magyarország az emberi jogok fellegvára az Egyesült Államok kormányzati jelentése szerint

2025. augusztus 12. 22:03

Nem erre számítottak.

2025. augusztus 12. 22:03
null

Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának 2024-es emberi jogi országjelentése szerint Magyarországon az emberi jogok helyzetében nem történt jelentős változás. A jelentés elismeri, hogy 

a magyar kormány folyamatosan és hatékonyan lép fel az emberi jogokat sértő esetek kivizsgálásában és az érintettek felelősségre vonásában.

A sajtószabadság kapcsán a dokumentum megerősíti, hogy 

Magyarország alkotmánya garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát,

a médiapiacon azonban a kormány intézkedései a nemzetbiztonsági érdekek védelmét szolgálják. A Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozása a külföldi befolyás elleni fellépést erősíti, ezzel biztosítva a magyar társadalom és állam működésének átláthatóságát és védelmét. A törvények szigorúan tiltják a gyűlöletbeszédet, a holokauszt és más totalitárius bűnök tagadását, ezzel is hangsúlyozva a történelmi felelősségvállalást.

A munkavállalói jogok terén Magyarország biztosítja a dolgozók jogait, 

különös tekintettel a munkaidőre, a biztonságos munkakörnyezetre és a kollektív szervezkedésre.

A közszféra bizonyos területein szükséges a szolgáltatások folyamatos biztosítása, amelyet a kormány jogszerűen szabályoz, miközben a magánszektorban a munkajogok maradéktalan érvényesülése garantált. A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésére.

A gyermekvédelem terén Magyarország következetesen fellép a gyermekmunka és a gyermekházasság ellen, szigorúan betartva a nemzetközi normákat. A menekültügyi politikában a kormány a nemzetbiztonság és a szuverenitás megőrzését helyezi előtérbe, miközben együttműködik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, és biztosítja a menedékkérők jogait a magyar jogszabályok szerint.

Az antiszemitizmus elleni küzdelem továbbra is központi eleme a magyar társadalom politikájának. Bár a jelentés említi az antiszemita incidensek növekedését, a kormány határozott fellépést tanúsít a gyűlöletbeszéd és az erőszak minden formája ellen, és megerősíti a zsidó közösség védelmét.

A teljes jelentés ide kattintva olvasható el. 

Nyitókép: Daniel Dorko / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

***

 

Összesen 10 komment

kalyibagaliba
2025. augusztus 12. 22:49
Ezekután az EU egy fél év múlva az USA-t fogja antidemokratikussá nyílvánítani, mert Palesztina....
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. augusztus 12. 22:36
A lippsik most nagyon szomorúak. Újabb gyásznap ez nekik! :-)))))
Válasz erre
0
0
hegyaljai-2
2025. augusztus 12. 22:25
Megnyitottam az eredeti teljes angol szöveget, de sajnos az nem szerepel benne, hogy mikor készült, mikor zárták le (hónap, nap). Attól félek, hogy ez nem a Biden adminisztráció produktuma, így Brüsszelre nem lesz olyan hatással, mint a cikk szerzője gondol.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. augusztus 12. 22:22
Ursula szégyelld magad! Mondj le azonnal!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.