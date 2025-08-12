Tizenkilencre lapot húzott Trump – rendkívül eredményes volt a tárgyalás Putyinnal, Zelenszkij máris kongatja a vészharangot
Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának 2024-es emberi jogi országjelentése szerint Magyarországon az emberi jogok helyzetében nem történt jelentős változás. A jelentés elismeri, hogy
a magyar kormány folyamatosan és hatékonyan lép fel az emberi jogokat sértő esetek kivizsgálásában és az érintettek felelősségre vonásában.
A sajtószabadság kapcsán a dokumentum megerősíti, hogy
Magyarország alkotmánya garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát,
a médiapiacon azonban a kormány intézkedései a nemzetbiztonsági érdekek védelmét szolgálják. A Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozása a külföldi befolyás elleni fellépést erősíti, ezzel biztosítva a magyar társadalom és állam működésének átláthatóságát és védelmét. A törvények szigorúan tiltják a gyűlöletbeszédet, a holokauszt és más totalitárius bűnök tagadását, ezzel is hangsúlyozva a történelmi felelősségvállalást.
A munkavállalói jogok terén Magyarország biztosítja a dolgozók jogait,
különös tekintettel a munkaidőre, a biztonságos munkakörnyezetre és a kollektív szervezkedésre.
A közszféra bizonyos területein szükséges a szolgáltatások folyamatos biztosítása, amelyet a kormány jogszerűen szabályoz, miközben a magánszektorban a munkajogok maradéktalan érvényesülése garantált. A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésére.
A gyermekvédelem terén Magyarország következetesen fellép a gyermekmunka és a gyermekházasság ellen, szigorúan betartva a nemzetközi normákat. A menekültügyi politikában a kormány a nemzetbiztonság és a szuverenitás megőrzését helyezi előtérbe, miközben együttműködik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, és biztosítja a menedékkérők jogait a magyar jogszabályok szerint.
Az antiszemitizmus elleni küzdelem továbbra is központi eleme a magyar társadalom politikájának. Bár a jelentés említi az antiszemita incidensek növekedését, a kormány határozott fellépést tanúsít a gyűlöletbeszéd és az erőszak minden formája ellen, és megerősíti a zsidó közösség védelmét.
