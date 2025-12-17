Lavrov bejelentette a nagy győzelmüket: Amerika beadta a derekát, Ukrajnának le kell mondania a területeiről

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nem rég arról beszélt, hogy az Egyesült Államok ígéretet tett Oroszországnak arra, hogy egy békemegállapodás keretében Ukrajna lemond az öt annektált régió egy részéről – írta meg a horvát Index.

Lavrov szerint Donald Trump amerikai elnök felismerte, hogy a szóban forgó területek – Donyeck, Luhanszk, Herszon, Zaporizzsja és a Krím – évszázadok óta az orosz lakosság otthonául szolgálnak, ezért „ismét Oroszország részévé kell tenni azokat”.