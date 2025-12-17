Ft
Szergej Lavrov orosz-ukrán háború Oroszország Amerikai Egyesült Államok

Lavrov bejelentette a nagy győzelmüket: Amerika beadta a derekát, Ukrajnának le kell mondania a területeiről

2025. december 17. 08:57

Az orosz külügyminiszter lerántotta a leplet a háttéralkuról: szerinte Donald Trump emberei már ígéretet tettek Moszkvának az öt annektált régió átadásáról.

2025. december 17. 08:57
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nem rég arról beszélt, hogy az Egyesült Államok ígéretet tett Oroszországnak arra, hogy egy békemegállapodás keretében Ukrajna lemond az öt annektált régió egy részéről – írta meg a horvát Index.

Lavrov szerint Donald Trump amerikai elnök felismerte, hogy a szóban forgó területek – Donyeck, Luhanszk, Herszon, Zaporizzsja és a Krím – évszázadok óta az orosz lakosság otthonául szolgálnak, ezért „ismét Oroszország részévé kell tenni azokat”.

Az orosz külügyminiszter azt követően beszélt minderről, hogy az Egyesült Államok delegációja Berlinben tárgyalt ukrán és európai vezetőkkel egy lehetséges béketerv kidolgozásáról.

Elmondta, hogy a tárgyalások során Vlagyimir Putyin azt követelte, Ukrajna vonuljon ki a Donbasz azon területeiről, amelyek még nem állnak orosz katonai ellenőrzés alatt, továbbá ragaszkodott Ukrajna NATO-csatlakozásának tilalmához is. Lavrov úgy látja, az Egyesült Államok érti Oroszország követeléseit. Hangsúlyozta:

„Egyértelműen azon az állásponton vagyunk, hogy a konfliktus gyökereit meg kell szüntetni. Ez magában foglalja a NATO-nak a határainkhoz közeledő keleti bővítése általi fenyegetést Oroszországgal szemben, valamint a szervezet azon erőfeszítéseit, amelyekkel megpróbálják Ukrajnát bevonni a szövetségbe.”

Hozzátette: 

„jó, hogy az Egyesült Államok megértette ezt, és egyértelműen kijelentették, hogy Ukrajna NATO-tagsága elfogadhatatlan”.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov

